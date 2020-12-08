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Новости Общество
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Тарифы на электроэнергию (1907) электроэнергия (763) Магера Сергей (12)

Чтобы спасти промышленность, НКРЭКУ не должна допустить повышения тарифов на передачу электричества, – нардеп Магера

Новости Цензор.НЕТ Общество

Чтобы спасти промышленность, НКРЭКУ не должна допустить повышения тарифов на передачу электричества, – нардеп Магера

НКРЭКУ должна не допустить повышения тарифа на передачу электроэнергии для бизнеса, поскольку это обернется для него банкротством.

 Об этом написал народный депутат Сергей Магера на своей страничке в Facebook.

"Я надеюсь, что у НКРЭКУ хватит политической воли и сил, чтобы принять завтра правильное решение. Остаться в сложной ситуации по одну сторону с предприятиями, которые обеспечивают поступления в бюджет и рабочие места для наших граждан. И не повышать тариф, который обернется для бизнеса миллиардными потерями и новыми банкротствами", - написал Магера.

По его словам, запаса прочности у бизнеса и украинцев уже не осталось. И в случае, если тариф повысят, бизнес не выживет. "Чтобы выжить, власть и бизнес должны быть по одну сторону баррикад. Не прятаться от проблем, а предлагать предприятиям и ФОПам реальную руку помощи. Не повышать тарифы на передачу электроэнергии, а сдерживать непомерные аппетиты отдельных органов, чтобы защитить промышленность от окончательного краха", - подчеркнул Магера.

Напомним, НКРЭКУ согласовала для компании "Укрэнерго" повышение тарифа на передачу электроэнергии с 1 декабря на 30%, до 312,76 грн / МВт-час. Теперь же тариф предлагают в 2021 году повысить еще больше, до 324,81 грн / МВт*ч. Свое желание еще больше повысить тариф в "Укрэнерго" не объясняют. Ранее экономист Борис Кушнирук заявил, что повышение тарифа на передачу электроэнергии значительно углубит экономический кризис в Украине - приведет к дальнейшему падению производства и ускорит инфляцию. В свою очередь бывший первый заместитель министра промышленной политики Украины Сергей Грищенко высказал уверенность, что поскольку у промышленности резервов нет, то увеличение тарифов приведет к спаду производства, вплоть до закрытия цехов и агрегатов и массового увольнения персонала.
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Топ комментарии
+5
чому я повинен спасати олігархічну промисловість ? може ще Бені грошей дати бо в нього дефолт ?
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08.12.2020 16:49
+4
А эта депутана не хочет спасти население?
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08.12.2020 16:48
+3
Щоб врятувати промисловість, НКРЕКП не має допустити підвищення тарифів на передачу електроенергії, - нардеп Магера - Цензор.НЕТ 6456
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08.12.2020 17:58
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а если полный развал промышленности и есть главной задачей нынешней власти?
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08.12.2020 16:47 Ответить
А эта депутана не хочет спасти население?
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08.12.2020 16:48 Ответить
Для украинских чиновников что главное? Подхрюкивать! Подхрюкивать! Они-то живут в другом измерении и совсем на другие деньги, чем 90 проц. украинцев.
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08.12.2020 16:49 Ответить
А нашо її рятувати?
У нас же ріст в +40%.
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08.12.2020 16:49 Ответить
Магера, кинь туди в ту банду гранату, може вона і не підвищіть ті тарифи. А так твої балачки є тільки балачками
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08.12.2020 16:49 Ответить
чому я повинен спасати олігархічну промисловість ? може ще Бені грошей дати бо в нього дефолт ?
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08.12.2020 16:49 Ответить
А у них нет такой задачи. У них задача спасти олигархов и видели они ту промышленность. Быстрей на металл порежут.
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08.12.2020 16:50 Ответить
Що це за розмови, радуйся народ у нас одні покращення, газ безплатний, електрика за копійки, зарплати європейські і ріст ввп 40%, це не хтось сказав, а наш 42 річний нелох для таких же нелохів.
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08.12.2020 16:51 Ответить
В стране к власти пришли сантехники. Разбираться с их мотивами - пустое занятие, если отбросить водку и баб.
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08.12.2020 16:52 Ответить
О чем вы говорите НКРЕКУ на зарплате Ахметова и коломойского им насрать на страну а роялист просто живет в свое удовольствие за государственный счет на содерждании
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08.12.2020 17:03 Ответить
Саме цікаве, що піарщик Магера теж на з/п у Ахмєтова. До депутатства він був одним з топ-менеджерів на комбінаті олігарха в Маріуполі.
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08.12.2020 21:57 Ответить
да, промышленость -частные компании, надо всё на население, пусть дохнет и залазит в петлю, китайцы, африканцы будут арбайтен
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08.12.2020 17:07 Ответить
НКРЭКУ не должна допустить повышения тарифов/ Раз не должна,значит, допустит обязательно. Не должен быть уклонист-пианист быть главнокомандующим во время войны а он есть.
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08.12.2020 17:09 Ответить
Дмитро Ярош

Чтобы спасти промышленность, НКРЭКУ не должна допустить повышения тарифов на передачу электричества, – нардеп Магера - Цензор.НЕТ 9046Favorites · 21 год ·

Сьогодні маю трошки часу і натхнення, щоб «пофілософствувати»...

Таке враження, що Зеленський вже не турбується за свої рейтинги...

«Зелені» та їх неукраїнські олігархічні господарі викачують з України, під час Війни за Незалежність, всі «соки»...

«Епоха бідності», для Зеленського, завершується у дуже цікавий спосіб:

1. Спочатку, Зеленський «поклав» макроекономіку.

2. Потім, Зеленський віддав на поталу пандемії коронавірусу наш народ. Хай «хохли» далі вимирають...

3. Після того, Зеленський «бортонув» наших міжнародних партнерів (я від них не в захваті, але...).

4. Далі, Зеленський добиває малих і середніх українських підприємців.

5. Окрім того, Зеленський «благословляє» підняття всіх тарифів: на газ, електроенергію, опалення, воду тощо...

Хай «хохли» відчують всі родзинки «зеленого» життя...

Вже не говорю за Українську безпеку і оборону...

Зеленський же: «нікому нічого не винний», «я не лох», «зробимо їх разом» і, врешті, «какая разніца»...

Зробив.

Гидко.

Чому Зеленський-Зеленський-Зеленський?

Тому, що ця людина несе персональну відповідальність за все, що робиться в нашій, не його, Державі.

Отже, кожен день при владі цих «зелених» неукраїнських хлопчиків відбирає майбутнє в українців.

Це, доконаний факт.

Як на мене, дуже бажано, тим політичним силам, які претендують на рятівну роль для народу, прокинутись від своєї політичної сплячки і , все ж, негайно, змінювати ситуацію у Державі...

Бо може бути пізно.
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08.12.2020 17:29 Ответить
Щоб врятувати промисловість, НКРЕКП не має допустити підвищення тарифів на передачу електроенергії, - нардеп Магера - Цензор.НЕТ 6456
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08.12.2020 17:58 Ответить
Якщо ми судимо людей за зраду України, то як можна кваліфікувати дії НКРЕКП? Хіба це не диверсія проти народу та економіки України?
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08.12.2020 19:33 Ответить
Якщо ми судимо людей за зраду України, то як можна кваліфікувати дії НКРЕКП? Хіба це не диверсія проти народу та економіки України?
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08.12.2020 19:34 Ответить
 
 