Чтобы спасти промышленность, НКРЭКУ не должна допустить повышения тарифов на передачу электричества, – нардеп Магера
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НКРЭКУ должна не допустить повышения тарифа на передачу электроэнергии для бизнеса, поскольку это обернется для него банкротством.
Об этом написал народный депутат Сергей Магера на своей страничке в Facebook.
"Я надеюсь, что у НКРЭКУ хватит политической воли и сил, чтобы принять завтра правильное решение. Остаться в сложной ситуации по одну сторону с предприятиями, которые обеспечивают поступления в бюджет и рабочие места для наших граждан. И не повышать тариф, который обернется для бизнеса миллиардными потерями и новыми банкротствами", - написал Магера.
По его словам, запаса прочности у бизнеса и украинцев уже не осталось. И в случае, если тариф повысят, бизнес не выживет. "Чтобы выжить, власть и бизнес должны быть по одну сторону баррикад. Не прятаться от проблем, а предлагать предприятиям и ФОПам реальную руку помощи. Не повышать тарифы на передачу электроэнергии, а сдерживать непомерные аппетиты отдельных органов, чтобы защитить промышленность от окончательного краха", - подчеркнул Магера.
Напомним, НКРЭКУ согласовала для компании "Укрэнерго" повышение тарифа на передачу электроэнергии с 1 декабря на 30%, до 312,76 грн / МВт-час. Теперь же тариф предлагают в 2021 году повысить еще больше, до 324,81 грн / МВт*ч. Свое желание еще больше повысить тариф в "Укрэнерго" не объясняют. Ранее экономист Борис Кушнирук заявил, что повышение тарифа на передачу электроэнергии значительно углубит экономический кризис в Украине - приведет к дальнейшему падению производства и ускорит инфляцию. В свою очередь бывший первый заместитель министра промышленной политики Украины Сергей Грищенко высказал уверенность, что поскольку у промышленности резервов нет, то увеличение тарифов приведет к спаду производства, вплоть до закрытия цехов и агрегатов и массового увольнения персонала.
Пожалуйста, подождите...
У нас же ріст в +40%.
нелох для таких же нелохів.
Favorites · 21 год ·
Сьогодні маю трошки часу і натхнення, щоб «пофілософствувати»...
Таке враження, що Зеленський вже не турбується за свої рейтинги...
«Зелені» та їх неукраїнські олігархічні господарі викачують з України, під час Війни за Незалежність, всі «соки»...
«Епоха бідності», для Зеленського, завершується у дуже цікавий спосіб:
1. Спочатку, Зеленський «поклав» макроекономіку.
2. Потім, Зеленський віддав на поталу пандемії коронавірусу наш народ. Хай «хохли» далі вимирають...
3. Після того, Зеленський «бортонув» наших міжнародних партнерів (я від них не в захваті, але...).
4. Далі, Зеленський добиває малих і середніх українських підприємців.
5. Окрім того, Зеленський «благословляє» підняття всіх тарифів: на газ, електроенергію, опалення, воду тощо...
Хай «хохли» відчують всі родзинки «зеленого» життя...
Вже не говорю за Українську безпеку і оборону...
Зеленський же: «нікому нічого не винний», «я не лох», «зробимо їх разом» і, врешті, «какая разніца»...
Зробив.
Гидко.
Чому Зеленський-Зеленський-Зеленський?
Тому, що ця людина несе персональну відповідальність за все, що робиться в нашій, не його, Державі.
Отже, кожен день при владі цих «зелених» неукраїнських хлопчиків відбирає майбутнє в українців.
Це, доконаний факт.
Як на мене, дуже бажано, тим політичним силам, які претендують на рятівну роль для народу, прокинутись від своєї політичної сплячки і , все ж, негайно, змінювати ситуацію у Державі...
Бо може бути пізно.