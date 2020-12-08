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НСЗУ выплатила больницам 1,4 млрд грн за лечение украинцев с инфарктом и инсультом

Новости Цензор.НЕТ Общество

НСЗУ выплатила больницам 1,4 млрд грн за лечение украинцев с инфарктом и инсультом

Национальная служба здоровья выплатила медицинским учреждениям более 1,4 млрд гривен за лечение украинцев с инфарктом и инсультом. По Программе медицинских гарантий с апреля по октябрь бесплатно медпомощь получили более 58 тысяч таких больных.

Об этом сообщает правительственный портал, передает Цензор.НЕТ

Отмечается, что оплата за лечение инфаркта и инсульта у пациентов происходит по повышенному тарифу. НСЗУ платит учреждению 30 тысяч гривен за оказанную помощь одному пациенту с инфарктом. Почти 27 тысяч гривен - за оказанную медицинскую помощь одному пациенту с мозговым инсультом.

"НСЗУ заключила договоры с 192 медучреждениями на оказание помощи пациентам при остром мозговом инсульте и с 65 учреждениями - на оказание помощи при остром инфаркте миокарда. Этим заведениям НСЗУ выплатила 1 миллиард 411 миллионов гривен", - говорится в сообщении.

Чтобы получить помощь, пациенту с симптомами инфаркта или инсульта нужно лишь вызвать экстренную помощь по телефону 103. Бригада "скорой" должна доставить пациента в то медучреждение, которое заключило договор с НСЗУ на оказание услуг по лечению этих болезней.

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Неё, Супрун молодчинка!, украинцы умирают, а деньги за это перечисляются!, вечный двигатель!!!)
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08.12.2020 17:07 Ответить
Це суцільна брехня про якесь безкоштовне лікування. Швидкій заплати, ліки купляй, кров купляй, КТ сплати, за аналізи крову сплати в комерційну лабораторію, бо своєй такой нема, тільки що самі дешеві стенти, та й не більше одного чи двох, а за встановлення стентів сплати лікарю окремо, анестизіологу окремо, заввіддділенням окремо, нянькам окремо, щоб судно підносити не забували та й далі. То не киздить будь ласка, хворіли, бачили самі.
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08.12.2020 17:15 Ответить
Да, только тромболитиков в больницах нет и лечат непротокольными фуфломицинами.И это оплачивает государство!
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08.12.2020 17:35 Ответить
 
 