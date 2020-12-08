НСЗУ выплатила больницам 1,4 млрд грн за лечение украинцев с инфарктом и инсультом

Национальная служба здоровья выплатила медицинским учреждениям более 1,4 млрд гривен за лечение украинцев с инфарктом и инсультом. По Программе медицинских гарантий с апреля по октябрь бесплатно медпомощь получили более 58 тысяч таких больных.

Об этом сообщает правительственный портал, передает Цензор.НЕТ

Отмечается, что оплата за лечение инфаркта и инсульта у пациентов происходит по повышенному тарифу. НСЗУ платит учреждению 30 тысяч гривен за оказанную помощь одному пациенту с инфарктом. Почти 27 тысяч гривен - за оказанную медицинскую помощь одному пациенту с мозговым инсультом.

"НСЗУ заключила договоры с 192 медучреждениями на оказание помощи пациентам при остром мозговом инсульте и с 65 учреждениями - на оказание помощи при остром инфаркте миокарда. Этим заведениям НСЗУ выплатила 1 миллиард 411 миллионов гривен", - говорится в сообщении.

Чтобы получить помощь, пациенту с симптомами инфаркта или инсульта нужно лишь вызвать экстренную помощь по телефону 103. Бригада "скорой" должна доставить пациента в то медучреждение, которое заключило договор с НСЗУ на оказание услуг по лечению этих болезней.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина получит более $135 млн от Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, - Минздрав