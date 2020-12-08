У четырех медиков в РФ диагностировали COVID-19 после первой дозы вакцины "Спутник V"
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Несколько медиков в Волгоградской области РФ заболели коронавирусом после получения первой дозы отечественной вакцины против COVID-19 "Спутник V".
Об этом пишет "Эхо Москвы", передает Цензор.НЕТ.
В Волгоградском областном министерстве говорят, что перед прививкой все медики прошли тест на коронавирус и результаты были отрицательными. Но руководство области считает, что "так бывает в первые дни, когда люди уже заражены, но у них не успел выработаться иммунитет".
Заместитель главы Областного минздрава Елена Краснова настаивает, что медики подхватили коронавирус еще до того, как получили первую дозу вакцины, а иммунитет якобы вырабатывается через три недели после получения второй дозы.
В областном руководстве также отмечают, что все "благополучно" прошли вакцинацию, а у самих медиков - "очень положительное отношение" к ней.
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Подруге звонила родственница из Казани, говорит: "Не делайте вакцину ни в коем случае!" - у них курсантов (или военных) вакцинировали. После повторной вакцинации через 21 день все лежат повально.
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Втюхивают фуфло, а потом надеятся, что иммунитет и так справится.
Тролю сміцькому можна вколоти. Тим більше, він сам просив.
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Щось якось ніяк не виздихають від "страшенного вірусу" ці шведські "ковідіоти" без масок.
Може, є посилання на наукові дослідження, які доводять, що маска здатна зменшити вірусне навантаження?
Може, поясниш, чому не носив маску в 2019 році, розповсюджував заразу та не поважав оточуючих?
Ну нехай навіть ковідом хворів. Вижив від "ковіду" з летальністю 0,2% (0,05% серед людей молодше 70 років). Мо-ло-дець!
Залишилось три питання:
1) Є докази, що ти свій ковід (чи свинячий грип, чи ще щось) від конкретної людини підхопив? Чи в нас тепер можна судити без суда і слідства?
2) Може, є посилання на наукові дослідження, які доводять, що маска здатна зменшити вірусне навантаження?
3) Може, поясниш, чому не носив маску в 2019 році, розповсюджував заразу та не поважав оточуючих?
До речі. ШВЛ при ковідній пневмонії не допомагає,а вбиває, дегенерат. Але що я розповідаю телепню, який не здатний таблицю множення вивчити?
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