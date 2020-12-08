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У четырех медиков в РФ диагностировали COVID-19 после первой дозы вакцины "Спутник V"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

У четырех медиков в РФ диагностировали COVID-19 после первой дозы вакцины

Несколько медиков в Волгоградской области РФ заболели коронавирусом после получения первой дозы отечественной вакцины против COVID-19 "Спутник V".

Об этом пишет "Эхо Москвы", передает Цензор.НЕТ.

В Волгоградском областном министерстве говорят, что перед прививкой все медики прошли тест на коронавирус и результаты были отрицательными. Но руководство области считает, что "так бывает в первые дни, когда люди уже заражены, но у них не успел выработаться иммунитет".

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Заместитель главы Областного минздрава Елена Краснова настаивает, что медики подхватили коронавирус еще до того, как получили первую дозу вакцины, а иммунитет якобы вырабатывается через три недели после получения второй дозы.

В областном руководстве также отмечают, что все "благополучно" прошли вакцинацию, а у самих медиков - "очень положительное отношение" к ней.

Читайте также: Российкая госструктура заявила, что харьковская фирма "Біолік" готова производить вакцину "Спутник V"
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Топ комментарии
+42
Надеюсь выполнят обещание, и провакцинириуют свою армию
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08.12.2020 17:29
+40
До второй дозы вакцины доживут не все....полезная вакцина.... У четырех медиков в РФ диагностировали COVID-19 после первой дозы вакцины "Спутник V" - Цензор.НЕТ 1780
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08.12.2020 17:28
+37
У четырех медиков в РФ диагностировали COVID-19 после первой дозы вакцины "Спутник V" - Цензор.НЕТ 9188
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08.12.2020 17:34
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До второй дозы вакцины доживут не все....полезная вакцина.... У четырех медиков в РФ диагностировали COVID-19 после первой дозы вакцины "Спутник V" - Цензор.НЕТ 1780
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08.12.2020 17:28 Ответить
Надеюсь выполнят обещание, и провакцинириуют свою армию
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08.12.2020 17:29 Ответить
Просто читатель


Подруге звонила родственница из Казани, говорит: "Не делайте вакцину ни в коем случае!" - у них курсантов (или военных) вакцинировали. После повторной вакцинации через 21 день все лежат повально.
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08.12.2020 17:30 Ответить
Яка сумна новина.....🤣
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08.12.2020 18:07 Ответить
У чотирьох медиків у РФ діагностували COVID-19 після першої дози вакцини "Супутник V" - Цензор.НЕТ 1558
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08.12.2020 20:11 Ответить
так після першого укола Спутніка 42 дні бухати не можна - хто ж там таке витримає
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08.12.2020 19:08 Ответить
... точнее, не только лишь все... мало кто сможет дожить...
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08.12.2020 18:52 Ответить
Цю херню вже збираються в Харкові виробляти.
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08.12.2020 19:29 Ответить
Опровергли.
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08.12.2020 21:46 Ответить
не, ето-фейк
"Биолек" опроверг сообщение о планах выпускать российскую вакцину
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08.12.2020 21:52 Ответить
ПЛР тести можуть позитивно реагувати на вакцину як на коронавірус.
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08.12.2020 17:28 Ответить
У четырех медиков в РФ диагностировали COVID-19 после первой дозы вакцины "Спутник V" - Цензор.НЕТ 979
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08.12.2020 17:36 Ответить
Почекайте поки вам повідомить Степанов про те що російська вакцина дає позитивний ПЛР тест.
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08.12.2020 17:40 Ответить
Розумієш Ігоре, мені на кацапів пофіг .
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08.12.2020 17:44 Ответить
В Україні буде багато тих хто будуть вакцинуватись російською вакциною і вже вакцинуються, тому потрібно детально вивчати її дію і результати.
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08.12.2020 17:48 Ответить
Слухай, ну по перше в кацапні відсутня вакцина від коронавірусу, а по друге, я ще і грошей дам хто зважиться на це. У чотирьох медиків у РФ діагностували COVID-19 після першої дози вакцини "Супутник V" - Цензор.НЕТ 9897
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08.12.2020 17:50 Ответить
Та нехай вакцинуються, може поменше алєнєй ватних стане в Україні....
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08.12.2020 18:10 Ответить
Знаешь, Игорек!.. мне думается, вы с Надийкой Сявченко прямые родственники, потому что ипанутость у вас в роду!
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08.12.2020 17:51 Ответить
Мы с вами не коллеги? Вы, не работали на ниве изучения психически не здоровых людей и их лечения? У чотирьох медиків у РФ діагностували COVID-19 після першої дози вакцини "Супутник V" - Цензор.НЕТ 3273
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08.12.2020 20:45 Ответить
Я юрист с 25 летним стажем работы, поэтому научиться "читать людей" жизнь заставила.. (:
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09.12.2020 08:58 Ответить
А я военный врач психиатр стаж 32 года.
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09.12.2020 10:23 Ответить
А может она не просто дает позитивный тест, но и заражает самого вакцинирующегося? Так с плохой вакциной бывает. От гриппа например: не болел, но сделал прививку - и заболел гриппом, потому что это и есть ослабленный вирус. Значит не такой уж и ослабленный.
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08.12.2020 18:41 Ответить
Не должна. Убитый вирус используют китайцы. У кацапов вакцина векторная. Хотя лучше она от этого не стала. Побочки будут и никаким 95% эффективности там точно не пахнет - не может вакцина на человеческом аденовирусе работать с такой эффективностью.
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08.12.2020 21:51 Ответить
На нього вже картинки роблять 😂😂😂👍
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08.12.2020 17:53 Ответить
Ну хоть рога не выросли, - и то хлеб)
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08.12.2020 17:28 Ответить
Роги? Це що в додаток до тих що є ??)))
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08.12.2020 17:36 Ответить
а мо у нащадків виростуть.
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08.12.2020 19:14 Ответить
У четырех медиков в РФ диагностировали COVID-19 после первой дозы вакцины "Спутник V" - Цензор.НЕТ 7779
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08.12.2020 17:29 Ответить
Задача этой псевдовакцины - поднять падающий рейтинг рашки в мировом сообществе.
Втюхивают фуфло, а потом надеятся, что иммунитет и так справится.
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08.12.2020 17:30 Ответить
На популяции своего, так сказать, населения они провели эксперимент и убедились - память у большинства представителей прямоходящих на уровне аквариумной рыбки. Ври что хочешь - завтра никто не вспомнит.
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08.12.2020 17:34 Ответить
ну так для себе кацапська иліта вже забронювала 2,5 млн. доз Пфайзера
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08.12.2020 19:12 Ответить
Если это правда, то это все, что нужно знать о кацапской вакцине.
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08.12.2020 21:52 Ответить
У четырех медиков в РФ диагностировали COVID-19 после первой дозы вакцины "Спутник V" - Цензор.НЕТ 5610 У четырех медиков в РФ диагностировали COVID-19 после первой дозы вакцины "Спутник V" - Цензор.НЕТ 7088
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08.12.2020 17:31 Ответить
У четырех медиков в РФ диагностировали COVID-19 после первой дозы вакцины "Спутник V" - Цензор.НЕТ 2736 Даже комментировать сложно.
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08.12.2020 17:32 Ответить
саме тому вони так хочуть щепити тою бовтанкою всіх українців.
Тролю сміцькому можна вколоти. Тим більше, він сам просив.
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08.12.2020 17:33 Ответить
Що навіть олені не сприймают вакцину для ВРХ !!)))
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08.12.2020 17:33 Ответить
У четырех медиков в РФ диагностировали COVID-19 после первой дозы вакцины "Спутник V" - Цензор.НЕТ 9188
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08.12.2020 17:34 Ответить
Все ОК вакцинація аленей розпочалась !!!)))
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08.12.2020 17:35 Ответить
"Супутник V"...На "Супутник І " був Собака Лайка...гавкав, но не довго. Почекаємо поки ці .... загавкають....
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08.12.2020 17:36 Ответить
Там были еще две - Белка и Стрелка, стали героями...
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08.12.2020 18:14 Ответить
Посмертно! 😔
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08.12.2020 20:44 Ответить
Тим часом "Чорна п'ятниця" в Швеції.
https://www.youtube.com/watch?v=BBNroPxU5hA

Щось якось ніяк не виздихають від "страшенного вірусу" ці шведські "ковідіоти" без масок.
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08.12.2020 17:38 Ответить
я рад за них. лежал в больнице и толь и думал о ковидиотах без масок от которых я подхватил и своих родственников заразил.
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08.12.2020 17:42 Ответить
А є докази, що ти щось (бо не факт, що ковід) від конкретної людини підхопив? Чи в нас тепер можна судити без суда і слідства?

Може, є посилання на наукові дослідження, які доводять, що маска здатна зменшити вірусне навантаження?

Може, поясниш, чому не носив маску в 2019 році, розповсюджував заразу та не поважав оточуючих?
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08.12.2020 17:49 Ответить
Танюша - вы дура. Ознакомтесь для начала с моими документами, потом продолжим диалог :
У чотирьох медиків у РФ діагностували COVID-19 після першої дози вакцини "Супутник V" - Цензор.НЕТ 8415
У чотирьох медиків у РФ діагностували COVID-19 після першої дози вакцини "Супутник V" - Цензор.НЕТ 5854
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08.12.2020 17:57 Ответить
Фальшивий діагноз за фальшивим тестом? Ну перехворів ти пневмонією. Як хворіє кілька сотень мільйонів людей на планеті щороку.

Ну нехай навіть ковідом хворів. Вижив від "ковіду" з летальністю 0,2% (0,05% серед людей молодше 70 років). Мо-ло-дець!

Залишилось три питання:
1) Є докази, що ти свій ковід (чи свинячий грип, чи ще щось) від конкретної людини підхопив? Чи в нас тепер можна судити без суда і слідства?
2) Може, є посилання на наукові дослідження, які доводять, що маска здатна зменшити вірусне навантаження?
3) Може, поясниш, чому не носив маску в 2019 році, розповсюджував заразу та не поважав оточуючих?
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08.12.2020 18:07 Ответить
я с дебилами не желаю общаться, щоб ты твою мать с таким фальшивым дигнозом задохнулать .лядина безмозглая. у меня то деньги есть. тебя с ИВЛ на порл вытрусят, а у тебя ?
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08.12.2020 18:11 Ответить
Скільки там інфікованих ковідом потребують кисню? Десь не більше 0,2%? Дуже страшно. Тим більше, я вже влітку перехворіла (судячи з тесту на антитіла). Вистачило таблетки парацетамолу. А у 90% "інфікованих" і симптомів ніяких немає. Дуже страшно. А ти герой.

До речі. ШВЛ при ковідній пневмонії не допомагає,а вбиває, дегенерат. Але що я розповідаю телепню, який не здатний таблицю множення вивчити?
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08.12.2020 18:15 Ответить
искрене желаю тебе, что бы ты попала в больницу, хотя бы со "средней тяжестью" как я. ходи без маски, сдохни нахер, и всех своих родственников убей. такие как ты ушлепки не должны насесять эту планету.
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08.12.2020 18:19 Ответить
І не лусни там від напруження, алєнь. ой алєх У чотирьох медиків у РФ діагностували COVID-19 після першої дози вакцини "Супутник V" - Цензор.НЕТ 5926
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08.12.2020 18:24 Ответить
да... я тебе .*****, забыл сказать... что место в больнице тоже денег стоит, когда тебе поплохеет серьезно. нет денег - нет места. тебе сразу скажут что ты "безнадежный пациент"
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08.12.2020 18:20 Ответить
Реанімація на 1 ліжко забита на 100%? Це все підступний вірус лікарні закриває і лікарям зарплатню мізерну платить.
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08.12.2020 18:21 Ответить
А з якого дива мені повинно "поплохеть"? Жалюгідна ти істота, якщо все твоє існування крутиться навколо болячок, і ти не знаєш. що таке бути здоровим. Та яке там здоров'я з твоїм способом життя?
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08.12.2020 18:22 Ответить
дебилка "здорова", курва ти...
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08.12.2020 18:26 Ответить
У чотирьох медиків у РФ діагностували COVID-19 після першої дози вакцини "Супутник V" - Цензор.НЕТ 5343 Як там на зоні, дегрод?
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08.12.2020 18:27 Ответить
кукушка слетела, зебилко?
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08.12.2020 20:01 Ответить
Спільнота цензороботів бажає тобі найважчу форму ковіда. І щоб лікували тебе ліками-плацебо. У чотирьох медиків у РФ діагностували COVID-19 після першої дози вакцини "Супутник V" - Цензор.НЕТ 4273
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08.12.2020 20:06 Ответить
Як мило! Я Вам бажаю вмерти від падіння астероїду на Землю. Вірогідність приблизно така ж У чотирьох медиків у РФ діагностували COVID-19 після першої дози вакцини "Супутник V" - Цензор.НЕТ 9256
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08.12.2020 20:23 Ответить
точно дура
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08.12.2020 20:29 Ответить
Щасливої вакцинації, любчику!
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08.12.2020 20:31 Ответить
Щоб догнати Швецію по смертності від ковіду на 1 млн населення, Україні треба ще одну епідемію ковіда пережити.
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08.12.2020 18:27 Ответить
Спочатку дожени середню тривалість життя українців до середньому віку померлих з коронавірусом шведів. Усього-то 20 років різниці.
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08.12.2020 18:28 Ответить
Тваринок шкода.
Четыре льва в зоопарке Барселоны заразились COVID-19
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08.12.2020 17:38 Ответить
о дурни, спутник надо пить, а не колоть
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08.12.2020 17:38 Ответить
Вопрос, и что? Не извесно скольлько в Украине ляжет после американской впкцины. Можете визжать.
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08.12.2020 17:39 Ответить
мне вобще насрать. я и мои родственники переболели уже. когда уйдут антитела - уже на двуногих животных все оттестируют и можно будет выбрать
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08.12.2020 17:41 Ответить
чим лікувались і як довго ?
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08.12.2020 17:47 Ответить
попал в больницу №9 в Киеве, на 6ые сутки болезни, с удушьем по скорой. меня лечили как астматика, потому что у меня был отек верхних быхательных путей, а не воспаление легких, в больнице пробыл 6 с половиной суток, лечили чем - хз... 8 уколов в день и три пригоршни таблеток три раза в день - бесплатно. за свой счет покупал долларов на 150 лекарства по списку который мне дали и настоятельно порекомендовали купить, сам не вникал, жена купила и привезла.
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08.12.2020 17:52 Ответить
добре що обійшлось. тут знайома з ковідом і запаленням теж задихається , тільки вдома . це страшно
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08.12.2020 18:40 Ответить
сальбутамол - ингалятор для астматиков, снимает отек и становится легче дышать.
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08.12.2020 19:01 Ответить
У четырех медиков в РФ диагностировали COVID-19 после первой дозы вакцины "Спутник V" - Цензор.НЕТ 140
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08.12.2020 17:43 Ответить
так бывает в первые дни, когда люди уже заражены- Угу, так бывает. Вкололи тебе дрянь а у тебя иммунитета от нее нет. И все. Клей ласты ****... Касапы в своем репертуаре!!)) Даже попиарится нормально не могут, ну все через сраку.
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08.12.2020 18:16 Ответить
У чотирьох медиків у РФ діагностували COVID-19 після першої дози вакцини "Супутник V" - Цензор.НЕТ 580
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08.12.2020 18:26 Ответить
Та і йух з ними! У чотирьох медиків у РФ діагностували COVID-19 після першої дози вакцини "Супутник V" - Цензор.НЕТ 9907
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08.12.2020 18:26 Ответить
Внезапно
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08.12.2020 18:36 Ответить
Обійдуть без вашої вакцини навіть,якщо вона буде безкоштовна.Адью.
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08.12.2020 18:43 Ответить
..А пад...кум ***** ..повсюдно рекламує ту касабську підробку ! У чотирьох медиків у РФ діагностували COVID-19 після першої дози вакцини "Супутник V" - Цензор.НЕТ 5609
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08.12.2020 18:49 Ответить
****....этой вакциной нужно вакцинировать медведчука и всех любителей русского мира ..орали что вакцина качественная кацапская
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08.12.2020 18:52 Ответить
ЗАЖОПинцам только кацапскую вакцину и в оба полушария.
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08.12.2020 19:10 Ответить
А потім карантин 10 років на зоні.
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08.12.2020 19:41 Ответить
как? на донбассе вроде ж проверяли
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08.12.2020 22:18 Ответить
если брали тест на антитела то естественно после вакцины онаружили положительный результат на вирус . зачем пудрить мозги и без того тупому населению ?
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09.12.2020 02:29 Ответить
 
 