У четырех медиков в РФ диагностировали COVID-19 после первой дозы вакцины "Спутник V"

Несколько медиков в Волгоградской области РФ заболели коронавирусом после получения первой дозы отечественной вакцины против COVID-19 "Спутник V".

Об этом пишет "Эхо Москвы", передает Цензор.НЕТ.

В Волгоградском областном министерстве говорят, что перед прививкой все медики прошли тест на коронавирус и результаты были отрицательными. Но руководство области считает, что "так бывает в первые дни, когда люди уже заражены, но у них не успел выработаться иммунитет".

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Заместитель главы Областного минздрава Елена Краснова настаивает, что медики подхватили коронавирус еще до того, как получили первую дозу вакцины, а иммунитет якобы вырабатывается через три недели после получения второй дозы.

В областном руководстве также отмечают, что все "благополучно" прошли вакцинацию, а у самих медиков - "очень положительное отношение" к ней.

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