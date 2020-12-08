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Оккупанты с начала суток режим прекращения огня не нарушали, потерь нет, - штаб ОС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Оккупанты с начала суток режим прекращения огня не нарушали, потерь нет, - штаб ОС

Российско-оккупационные войска с начала суток не нарушали режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"С начала текущих суток, 8 декабря, по всей линии разграничения наблюдается тишина. Нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Надлежаще исполняют задачи в районе проведения операции другие составляющие сил обороны. В районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминировані почти 6 гектаров территории и передані на уничтожение 136 взрывоопасных предметов.

Объединенные силы продолжают стойко выполнять боевые задачи по защите украинского народа и находятся наготове к адекватному реагированию на любые изменения оперативной обстановки.

Читайте: Враг за сутки четыре раза нарушил режим "тишины" на Донбассе, применив гранатометы и пулеметы. Потерь нет, - штаб ОС

Автор: Богдан Гуньковський
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"В Багдаде всё спокойно" !!!)))
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08.12.2020 17:37 Ответить
Які хороші окупанти !
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08.12.2020 17:38 Ответить
Хоть к ранам прикладывай...
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08.12.2020 18:49 Ответить
Всем шампанского!)
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08.12.2020 17:47 Ответить
///
В младонедорецпублике "лнр" выпустили пропагандонистский сюжет о том, что украинские информационные листовки, косящие под сторублевую купюру )))), якобы могут распространять туберкулез и не только.

Окупанти від початку доби режим припинення вогню не порушували, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5503
Оккупанты утверждают, что проверили "банкноты" в лаборатории и нашли на бумаге микобактерии-возбудители болезни, передает "Радио Свобода".
Уточняется, что инцидент произошел в городе Славяносербск, где фейковые "деньги" ВСУ разбросали с помощью беспилотника. На канале оккупационной администрации Луганска утверждали, что Украина якобы специально сбросила "зараженную" бумагу над территорией школы.

Окупанти від початку доби режим припинення вогню не порушували, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7558
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08.12.2020 18:58 Ответить
Готують чергову подлянку.
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08.12.2020 19:04 Ответить
 
 