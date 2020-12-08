Информация о том, что "Биолек" готов выпускать "Спутник V" - фейк, - СМИ
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Информация о том, что харьковское предприятие "Биолек" наладило производство российской вакцины "Спутник V", не соответствует действительности.
Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает информагентство "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.
"Указанная информация была проверена и не подтвердилась", - цитирует агентство слова источника.
Ранее директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что фонд готов производить вакцину "Спутник V" на территории Украины, и ее выпуск уже налажен компанией "Биолек".
"РФПИ и НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи готовы производить вакцину в Украине и подать документы для ее регистрации государственными регулирующими органами. Выпуск готовой формы вакцины на территории Украины уже наладила одна из ведущих фармацевтических компаний - АО "Биолек", - говорится в сообщении РФПИ во вторник.
Читайте на Цензор.НЕТ: Российская госструктура заявила, что харьковская фирма "Біолік" готова производить вакцину "Спутник V"
В "Биолеке" комментировать это сообщение отказались, порекомендовав отправить запрос на корпоративный мейл.
Пожалуйста, подождите...
і Богатирьова з Бахтєєвой їм у поміч
солома@elnazaro777 4 дек.
В борьбу за отставку Степанова следом за Голосом и Майбахом включился Медведчук. Источник из ОПЗЖ сообщает,что причиной атаки стал отказ Степанова закупать российскую вакцину. Медведчук хотел получить себе кейс победы и в Москве пообещал Путину что Украина закупит вакцину.
солома@elnazaro777
вони вже штовхають нову фішку на кумових каналах про те, що ми можемо придбати в росіян ліцензію на виготовлення вакцини на наших потужностях...
...я так розумію, що то вони намагаються філію Вектора в Україні організувати під прикритям "власних потужностей"
Промовчать - пустять виробництво... "Встануть дибки" - "включать дурня" і скажуть, що "фейк".
Просто кацапи "язиками теліпають, як собака - хвостом...". Читав їх же ресурси - у них нема ресурсів виробничих, щоб навіть для себе її випускать ... Ну, і пропаганда... "Понти" для них - на першому місці...
"А потом обязательно придут "побратимы" и прочие "атошники". И разгромят производство. И эти кадры уничтожения лаборатории по производству вакцины во время пандемии покажут ведь по всей планете... Это будет тотальнейшая жопа для Украины."
или прививать датским норкам, барселонским львам, русским свиньям
Біолік контора ще та, все може бути...
Это чтобы со Спутником сочетать и эффект усилить?
Да нах.. скорую, кора дуба и подорожник
Интересно, дадут?
https://hromadske.ua/ru/posts/na-fabrike-pod-kievom-izgotavlivali-novogodnie-igrushki-s-logotipom-armii-rf-rukovodstvo-izvinilos-za-eto-posle-oglaski
Вороги зовсім знахабніли.
І мені така держава не подобається.
спалилась, нє ?
А вот то, что пытается наладить - это не фейк.
Россия в ближайшее время направит в Минздрав Украины и другие соответствующие органы запрос на разрешение о начале производства вакцины от коронавируса «Спутник V» в Украине. Об этом в ходе встречи с главой политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктором Медведчуком и директором Центра имени Гамалеи Александром Гинцбургом заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«Соответственно, мы надеемся, что данное обращение будет положительно рассмотрено, потому что действительно есть возможность у Украины производить вакцину для других стран, в том числе для Беларуси и других стран. И также мы надеемся, что Украина рассмотрит возможность и о потенциальной закупке вакцины "Спутник V", но это более, наверное, вопрос среднесрочной перспективы. Но мы подтверждаем, что уже в ближайшее время производство в Украине вакцины "Спутник V" может быть налажено»,- сообщил господин Дмитриев (цитата по телеканалу «112 Украина»).
Производство вакцины «Спутник V» возможно на базе харьковского предприятия «БиоЛек», заявил господин Медведчук. «Сегодня мы подводим итоги, и принято решение о том, что такая возможность существует, производственные мощности есть - возможность производства вакцины на территории Украины на предприятии "БиоЛек", город Харьков».
Напонимает недавние "новогодние тестикулы со звездочкой" для "мы не смогли найти других заказчиков". И то было Киев(почти).
А тут "город зомби мера", да полюбому аутосорс кинули. Не, у нас бы не продавали, просто бы делали, и тупо через кордон(там близко).
Остались вопросы к "правохранительным органам". Местные менты? Сбу?(только шепотом)
А мошкане тупо проболтались, как и обычно. Кто эта "Біолік", вообще никто не знает. И тут решили "подняться".
А ****?!
Это не вопрос, это утверждение.