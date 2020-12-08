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Информация о том, что "Биолек" готов выпускать "Спутник V" - фейк, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Информация о том, что

Информация о том, что харьковское предприятие "Биолек" наладило производство российской вакцины "Спутник V", не соответствует действительности.

Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает информагентство "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

"Указанная информация была проверена и не подтвердилась", - цитирует агентство слова источника.

Ранее директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что фонд готов производить вакцину "Спутник V" на территории Украины, и ее выпуск уже налажен компанией "Биолек".

"РФПИ и НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи готовы производить вакцину в Украине и подать документы для ее регистрации государственными регулирующими органами. Выпуск готовой формы вакцины на территории Украины уже наладила одна из ведущих фармацевтических компаний - АО "Биолек", - говорится в сообщении РФПИ во вторник.

Читайте на Цензор.НЕТ: Российская госструктура заявила, что харьковская фирма "Біолік" готова производить вакцину "Спутник V"

В "Биолеке" комментировать это сообщение отказались, порекомендовав отправить запрос на корпоративный мейл.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+20
Информация о том, что "Біолік" готов выпускать "Спутник V" - фейк, - СМИ - Цензор.НЕТ 8981
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08.12.2020 17:50
+19
Якби я була впевнена в проукраїнській позиції українського бізнесу, що для них принципи важливіші за гроші, то і питань в мене не виникало б.
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08.12.2020 17:51
+17
І хто з них бреше ?
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08.12.2020 17:43
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І хто з них бреше ?
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08.12.2020 17:43 Ответить
А підглядати не добре !!))) Информация о том, что "Біолік" готов выпускать "Спутник V" - фейк, - СМИ - Цензор.НЕТ 6356
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08.12.2020 17:44 Ответить
Це ще питання - ХТО Информация о том, что "Біолік" готов выпускать "Спутник V" - фейк, - СМИ - Цензор.НЕТ 4293
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08.12.2020 17:49 Ответить
То так, ти вже казала що я підступний !!!))) Информация о том, что "Біолік" готов выпускать "Спутник V" - фейк, - СМИ - Цензор.НЕТ 4674
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08.12.2020 17:53 Ответить
І не помилилась ! Информация о том, что "Біолік" готов выпускать "Спутник V" - фейк, - СМИ - Цензор.НЕТ 8080
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08.12.2020 17:54 Ответить
Інформація про те, що "Біолік" готовий випускати "Супутник V" - фейк, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7890
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08.12.2020 21:18 Ответить
Ну понятно - кто. Верь кацапам. Сейчас это тебе выгодно. Информация о том, что "Біолік" готов выпускать "Спутник V" - фейк, - СМИ - Цензор.НЕТ 7005
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08.12.2020 17:44 Ответить
Якби я була впевнена в проукраїнській позиції українського бізнесу, що для них принципи важливіші за гроші, то і питань в мене не виникало б.
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08.12.2020 17:51 Ответить
А ще ялинкові прикраси з логотипом армії росії..... Їм гроші не пахнуть.
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08.12.2020 17:53 Ответить
Теж про них згадала.
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08.12.2020 17:55 Ответить


і Богатирьова з Бахтєєвой їм у поміч

солома@elnazaro777 4 дек.

В борьбу за отставку Степанова следом за Голосом и Майбахом включился Медведчук. Источник из ОПЗЖ сообщает,что причиной атаки стал отказ Степанова закупать российскую вакцину. Медведчук хотел получить себе кейс победы и в Москве пообещал Путину что Украина закупит вакцину.



солома@elnazaro777

вони вже штовхають нову фішку на кумових каналах про те, що ми можемо придбати в росіян ліцензію на виготовлення вакцини на наших потужностях...

...я так розумію, що то вони намагаються філію Вектора в Україні організувати під прикритям "власних потужностей"
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08.12.2020 19:35 Ответить
То була "перевірка на вшивість" - "Як сприймуть українці цю інформацію?"
Промовчать - пустять виробництво... "Встануть дибки" - "включать дурня" і скажуть, що "фейк".
Просто кацапи "язиками теліпають, як собака - хвостом...". Читав їх же ресурси - у них нема ресурсів виробничих, щоб навіть для себе її випускать ... Ну, і пропаганда... "Понти" для них - на першому місці...
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08.12.2020 18:09 Ответить
Кацапы в состоянии только зделать вакцыну под названием - "НОВИЧОК"... Інформація про те, що "Біолік" готовий випускати "Супутник V" - фейк, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 63
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08.12.2020 23:32 Ответить
Россия выразила готовность поставлять вакцину от коронавируса «Спутник V» на Украину и делать ее на территории этой страны. Такую перспективу обсудили глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург и депутат Верховной рады Виктор Медведчук, сообщили в пресс-службе РФПИ. мертвечук не дасть збрехати!
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08.12.2020 18:16 Ответить
Ну давай подумаем: нафик серьёзной фирме вакцина без сертификата? Куда она её денет? Кто её возьмёт?
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08.12.2020 18:21 Ответить
Роисся будет продавать по всему миру,а если что-то с вакциной пойдет не так скажут делалось по лицензии в Украине к ним все претензии.
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08.12.2020 18:32 Ответить
Брешуть усі
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08.12.2020 19:06 Ответить
...Ім'я "Sputnik" стало одним з наймерзенніших інструментів російської брехні і створення фейків для зарубіжної аудиторії. Назву для цього дітища Дмитра Кисельова (генеральний директор) і Маргарити Симоньян (головна редакторка) придумала Симоньян. "Я вирішила, що це єдине російське слово з позитивною конотацією, і його знає весь світ", - пишається Маргарита Симонівна. Ну що ж, їй є чим пишатися. Тепер це слово досить сильно змінило конотацію. А після того, як цим ім'ям назвали скоростиглу російську вакцину, залишки "позитивної конотації" можуть взагалі зникнути. - https://gazeta.ua/blog/54297/rosijska-vakcina-zipsuvala-slovo-suputnik
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08.12.2020 19:32 Ответить
Виникає питання:-Хто бреше?))))
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08.12.2020 17:43 Ответить
Брехливі кацапскі суки. Але вони не єдині. Росс СМІ пишуть що інформація ця, з подачі тварини Медведчука
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08.12.2020 17:44 Ответить
Зажопінці рвуться до влади в Україні!!! Мета кремля ,повернення України в "родную говень" Московську орду ,втілюється в життя !!)))
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08.12.2020 17:47 Ответить
Тут яка "хитра розкладка" : якщо "хахли" погодяться випускать цю вакцину, то у кацапів "відмазка" готова, якщо вона не спрацює - "Хахлы винаваты!!! Ани нарушили техналогию праизводства!..." . (А якщо ще й масово трупи підуть, то взагалі почнуть кричать про "ДИВЕРСИЮ!!!", арганизованную пиндосами!!!").
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08.12.2020 18:25 Ответить
Или ещё проще
"А потом обязательно придут "побратимы" и прочие "атошники". И разгромят производство. И эти кадры уничтожения лаборатории по производству вакцины во время пандемии покажут ведь по всей планете... Это будет тотальнейшая жопа для Украины."
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08.12.2020 20:31 Ответить
биолик - алкоголик... че еще можно ждать от хорьковской ваты ?
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08.12.2020 17:44 Ответить
біолік готовий випускати всё і навіть більше...не варто сумніватись в можливостях наших
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08.12.2020 17:46 Ответить
А куда она её продаст? Где экономический эффект. Ни один нормальный не захочет добровольно ей прививаться. Да и ненормальный тоже- объявлено, что надо бросить пить алкоголь на 42 дня. Даже упоротая вата на такое не пойдет. Даже они не будут ей прививаться. Тем более, что по их мнению " короновирус придумали".
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08.12.2020 18:26 Ответить
может бесплатно раздавать станут...
или прививать датским норкам, барселонским львам, русским свиньям
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08.12.2020 18:30 Ответить
Биолик эту вакцину "Спутник-V" продавать не будет, вакцина будет производиться для РоSSии, а уж та будет продавать куда хочет, вакцина же в РоSSии зарегистрирована. А в случае нежелательных последствий легко обвинить Украину в несоблюдении технологии производства.
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08.12.2020 20:57 Ответить
Ага, щас. Нехай гебня своїх кріпаків травить Новічками та Супутниками. Ми будемо приймати Файзер і інші насправді діючі вакцини
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08.12.2020 17:48 Ответить
Компанія належить сину Богатирьової
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08.12.2020 17:48 Ответить
По ходу уже нет. Часть касапам и продали. Так что по сути они на своей же компании хотят этот денатурат штамповать и нам же продавать. Акуенная схема. Толко мы еще и должны выдать им сертификат)
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08.12.2020 18:13 Ответить
нет
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08.12.2020 18:22 Ответить
якщо це фейк, то це вже занадто нахабний фейк...
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08.12.2020 17:50 Ответить
Информация о том, что "Біолік" готов выпускать "Спутник V" - фейк, - СМИ - Цензор.НЕТ 8981
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08.12.2020 17:50 Ответить
Информация о том, что "Біолік" готов выпускать "Спутник V" - фейк, - СМИ - Цензор.НЕТ 1401
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08.12.2020 17:54 Ответить
Нє фсьо так адназначна!
Біолік контора ще та, все може бути...
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08.12.2020 17:51 Ответить
А деньги где?
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08.12.2020 18:27 Ответить
Интерфакс ? Ну-ну))
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08.12.2020 17:52 Ответить
Россия начала переговоры о закупке 2,5 млн доз вакцины Pfizer для чиновников и депутатовhttps://panorama.pub/51816-vedet-peregovory-o-zakupke.html#.X80hhO_LFO0.twitter
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08.12.2020 17:54 Ответить
👏👏👏
Это чтобы со Спутником сочетать и эффект усилить?
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08.12.2020 18:29 Ответить
Сообщают, что в Брюсселе и Вашингтоне рассматривают срочную просьбу МИД РФ о предоставлении 30 тысяч доз вакцины Pfizer или Moderna. В западных дипломатических кругах уверены, что это закупается для окружения путина и всех 14 тысяч офицеров ФСО.

Да нах.. скорую, кора дуба и подорожник
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08.12.2020 17:53 Ответить
В обмен на Крым и Донбасс.
Интересно, дадут?
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08.12.2020 18:31 Ответить
На фабрике под Киевом изготавливали новогодние игрушки с логотипом армии РФ. После огласки руководство извинилось
https://hromadske.ua/ru/posts/na-fabrike-pod-kievom-izgotavlivali-novogodnie-igrushki-s-logotipom-armii-rf-rukovodstvo-izvinilos-za-eto-posle-oglaski
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08.12.2020 17:53 Ответить
На палю таке керівництво !!!)))
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08.12.2020 17:56 Ответить
А що робити з мураєвим, який відкрито називає терористів борцями ?
Вороги зовсім знахабніли.
І мені така держава не подобається.
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08.12.2020 17:59 Ответить
На палі всім місця вистачить !!))
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08.12.2020 18:02 Ответить
Після Майдану не додавили цю гидоту ,ось і маємо незчисленну кількість гнид !!)))
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08.12.2020 18:06 Ответить
Раша разрекламировала свой "Спутник" ( в один конец), назаключала контрактов на 1,5 миллиарда доз. А у самих по факту 20 тысяч на данный момент. И то не прошедших полный этап исследований и проверок Не зря же на вопрос " почему Путин не привился, и сидит у себя в резиденции" он ответил что " президент не может вакцинироваться не сертифицированной вакциной" ( хотя до этого Путин рассказывал что дочку привил, изувер) Поэтому Раша в панике носится по всему миру в надежде найти мощности по выпуску своего " дерьма". Они уже обращались на прямую к Макрону что бы выпускать вакцину на французских мощностях., а когда французы это сообщили в СМИ, то Раша устроила просто истерику как их величие "опустили". теперь будут пытаться организовать даже в Украине, ведь контракты например с Бразилией, Венесуэлой, Никарагуа, Беларусью нужно выполнять. А тт еще свой скрепный народец нужно привить а там возопят оккупированные территории и союзники по ОДКБ. Так что на сейчас у них по факту готовой вакцины на небольшой захолустный городок ( поселок).. понятно что пытаются нарастить выпуск, но как оказалось не чем, нет производственных мощностей. У Раши ведь как что бы не делали получается калашников, а тут вакцина ( это даже не замена мочи олимпийцев)
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08.12.2020 17:55 Ответить
Головне. що пфайзери і модерни пройшли. Ефективність встановлена аж за станом здоров'я кількох сотень добровольців. І на цій підставі будуть вакцинувати сотні мільйонів людей.
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08.12.2020 18:26 Ответить
а кацапів можна пропускати ?
спалилась, нє ?
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08.12.2020 18:30 Ответить
Будь-яка вакцина зараз є зайвим медичним втручанням в людський організм.
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08.12.2020 18:44 Ответить
шо, уже получили ответ через корпоративный мейл?
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08.12.2020 18:03 Ответить
Биолек завалил производство ВСЕХ(!) своих вакцин, в случае чего-завалит и спутник. Ни одна вакцина сейчас там не производится. Разве что кацапы подъедут-наладят
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08.12.2020 18:25 Ответить
"Информация о том, что харьковское предприятие "Біолік" наладило производство российской вакцины "Спутник V", не соответствует действительности"- это фейк.

А вот то, что пытается наладить - это не фейк.
Россия в ближайшее время направит в Минздрав Украины и другие соответствующие органы запрос на разрешение о начале производства вакцины от коронавируса «Спутник V» в Украине. Об этом в ходе встречи с главой политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктором Медведчуком и директором Центра имени Гамалеи Александром Гинцбургом заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«Соответственно, мы надеемся, что данное обращение будет положительно рассмотрено, потому что действительно есть возможность у Украины производить вакцину для других стран, в том числе для Беларуси и других стран. И также мы надеемся, что Украина рассмотрит возможность и о потенциальной закупке вакцины "Спутник V", но это более, наверное, вопрос среднесрочной перспективы. Но мы подтверждаем, что уже в ближайшее время производство в Украине вакцины "Спутник V" может быть налажено»,- сообщил господин Дмитриев (цитата по телеканалу «112 Украина»).
Производство вакцины «Спутник V» возможно на базе харьковского предприятия «БиоЛек», заявил господин Медведчук. «Сегодня мы подводим итоги, и принято решение о том, что такая возможность существует, производственные мощности есть - возможность производства вакцины на территории Украины на предприятии "БиоЛек", город Харьков».
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08.12.2020 18:28 Ответить
Информация о том, что "Біолік" готов выпускать "Спутник V" - фейк, - СМИ - Цензор.НЕТ 1497
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08.12.2020 18:42 Ответить
Та вакцина для лишнехромосомных разрабатывалась,на нас вона не подiе,тому нема сенсу витрачати на неi i час i кошти
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08.12.2020 18:44 Ответить
Мертвейчук уже во всю на кацапских каналах вещает о том, что российскую вакцину будет выпускать в Харькове, поэтому на счет фейка - вопрос неоднозначный. Вот ссылка на сайт, где он вещает: https://for-ua.com/article/1211725?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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08.12.2020 18:46 Ответить
В тихаря клепают, наверное, как ёлочные игрушки...
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08.12.2020 19:00 Ответить
Кацапня мечет икру от безысходности . Её фуфломицин оказался фуфлом , как и все остальные медпрепараты . Всё больше росиян не хотят лечиться отечественными лек.препаратами , а предпочитают Украинские или Европейские . Об этом свидетельствует таможня . ( Дыру под кликухой лднр , - вообще , никто нигде не упоминает . Там как всегда , - очередь , чтоб въехать в Украину за лекарствами и баблом . ) .
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08.12.2020 19:03 Ответить
А как же зрадная Зрада, которую вывалили в коментах к этой новости пару часов назад? Что с ней делать?
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08.12.2020 19:46 Ответить
Отказались? На мейл?

Напонимает недавние "новогодние тестикулы со звездочкой" для "мы не смогли найти других заказчиков". И то было Киев(почти).

А тут "город зомби мера", да полюбому аутосорс кинули. Не, у нас бы не продавали, просто бы делали, и тупо через кордон(там близко).

Остались вопросы к "правохранительным органам". Местные менты? Сбу?(только шепотом)

А мошкане тупо проболтались, как и обычно. Кто эта "Біолік", вообще никто не знает. И тут решили "подняться".

А ****?!
Это не вопрос, это утверждение.
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08.12.2020 20:01 Ответить
Кацапам нужен полигон для массового испытания своей вакцины, чтобы наработать статистику. Кто лучше всего подходит для этой цели с их точки зрения? Какой народ они исторически подставляли и какой народ так по-лоховски допускает это неоднократно на протяжении столетий? Почему ОПЗЖ так "топят" за выпуск и использование этой вакцины в Украине?
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08.12.2020 22:07 Ответить
 
 