Движение общественного транспорта и авиасообщение во время жесткого карантина прекращать не будут, - Степанов

Решение по январскому локдауну будет принято 9 декабря.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы завтра финализируем документ. Сейчас происходят последние консультации с коллегами. Сначала по порядку Минздрав разрабатывает, отправляет решение другим коллегам примем решение, и они уже визируют или вносят соответствующие изменения в этот документ. Я бы хотел увидеть финализированный документ, и потом мы сразу всем расскажем, что и как", - отметил глава Минздрава.

Степанов рассказал, что известно о локдауне на данный момент.

"Сейчас могу точно сказать, что будет работать транспорт, мы не будем закрывать ни городской транспорт, ни авиасообщение. Все, что касается транспорта, не будет закрыто при жестком карантине. Я думаю, что это (начало локдауна. - Ред.) будет не 2 января. Когда мы говорим о конечных ограничениях, которые будут действовать, они все будут действенными. Я хочу подчеркнуть как министр здравоохранения, что важно иметь реальный локдаун, а не бутафорский. Поэтому очень важно объяснить людям, почему мы хотим ввести жесткий карантин. Потому что в конце января - начале февраля у нас начинается сезонный рост заболеваемости гриппом, и нам нужно подойти к нему с наименьшим количеством больных коронавирусом", - объяснил Степанов.

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