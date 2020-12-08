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Движение общественного транспорта и авиасообщение во время жесткого карантина прекращать не будут, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Общество

Движение общественного транспорта и авиасообщение во время жесткого карантина прекращать не будут, - Степанов

Решение по январскому локдауну будет принято 9 декабря.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы завтра финализируем документ. Сейчас происходят последние консультации с коллегами. Сначала по порядку Минздрав разрабатывает, отправляет решение другим коллегам примем решение, и они уже визируют или вносят соответствующие изменения в этот документ. Я бы хотел увидеть финализированный документ, и потом мы сразу всем расскажем, что и как", - отметил глава Минздрава.

Степанов рассказал, что известно о локдауне на данный момент.

"Сейчас могу точно сказать, что будет работать транспорт, мы не будем закрывать ни городской транспорт, ни авиасообщение. Все, что касается транспорта, не будет закрыто при жестком карантине. Я думаю, что это (начало локдауна. - Ред.) будет не 2 января. Когда мы говорим о конечных ограничениях, которые будут действовать, они все будут действенными. Я хочу подчеркнуть как министр здравоохранения, что важно иметь реальный локдаун, а не бутафорский. Поэтому очень важно объяснить людям, почему мы хотим ввести жесткий карантин. Потому что в конце января - начале февраля у нас начинается сезонный рост заболеваемости гриппом, и нам нужно подойти к нему с наименьшим количеством больных коронавирусом", - объяснил Степанов.

Также читайте: Степанов о вакцинации населения от COVID-19: Минздрав уже составил графики и "распределил всех людей по приоритетам". ВИДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Міжнародне залізничне, авто та авіасполучення потрібно припинити і чартери заборонити! Не потрібно ввозити заразу під час карантину! Взагалі потрібно закрити кордони на час жорсткого карантину і всіх прибувших відправляти на обсервацію - 14 діб, прямо на кордоні, в тимчасових таборах, щоб зараза не доходила до населених пунктів.
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08.12.2020 17:57 Ответить
Сподіваємось, що вони не будуть саботувати графік руху.
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08.12.2020 18:02 Ответить
так называемый министр, с каких это пор сезонный рост гриппа начинается в феврале?
это новая зе-арифметика с зе-статистикой??
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08.12.2020 18:04 Ответить
Карантин должен был бы быть жестким, но получается мягким и совсем не стоячим. Одним словом не стоит ничего у импотентной власти...
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08.12.2020 18:06 Ответить
Тогда это не локдаун,а лохдаун какой-то
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08.12.2020 18:18 Ответить
Не вистачало ще.......
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08.12.2020 18:21 Ответить
короч закриють тільки ФОПів. Епіцентри-********* будуть працювати під видом продажі масок, а остальним і так можна, а ФОПам *** без солі
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08.12.2020 19:11 Ответить
 
 