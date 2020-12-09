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Украина в 2020-м получила от СШA военное оборудование на $510 млн, - Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина в 2020-м получила от СШA военное оборудование на $510 млн, - Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности

В этом году Украина получила от Соединенных Штатов военное оборудование на 510 миллионов долларов. Это самый высокий показатель за всю историю.

Об этом сообщается в докладе Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности США, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Согласно документу, в 2019 году Украина получила американское военное оборудование на сумму 272,4 миллиона долларов. Годом ранее - на 250,7 миллиона долларов, а в 2017 году - на 207,7 миллиона долларов.

Сумма поставок Литве составила более 136,5 миллионов долларов, Латвии - около 38,2 миллиона долларов, а Эстонии только 610,3 тысячи долларов.

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+6
...вот это, например Украина в 2020-м получила от СШA военное оборудование на $510 млн, - Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности - Цензор.НЕТ 6963
Украина в 2020-м получила от СШA военное оборудование на $510 млн, - Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности - Цензор.НЕТ 1311
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08.12.2020 19:12
+5
Допомога США та світу, це добра справа !! А що Україна зробила для збільшення боєздатності ЗСУ ???)))
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08.12.2020 18:58
+5
Не лише це ,зелена пліснева повертає люстровану гидоту назад на держслужбу !! Реванш сепарсько-колорадської гидоти триває !!)))
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08.12.2020 19:00
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побачимо, чого дочекаємось при Байдені. крім занепокоєностей та стурбованостей
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08.12.2020 18:53 Ответить
А толку? Зелох воевать не собирается,будет отводить войска и амнистировать террористов.
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08.12.2020 18:56 Ответить
Не лише це ,зелена пліснева повертає люстровану гидоту назад на держслужбу !! Реванш сепарсько-колорадської гидоти триває !!)))
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08.12.2020 19:00 Ответить
Да ти шо? Кацапсинка, а чому ж за пять років, починаючи з 2014-ого, ми "нєаткатілісь да Кієва"?
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08.12.2020 22:12 Ответить
SuperVsirf .При демократичному президенті вся сволота розпоясалася.Байден тоді був віцепрезидентом.
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08.12.2020 19:15 Ответить
Окремі сектанти трохи збавили оберти останнім часом, вже не захлинаються в екстазі.
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08.12.2020 20:04 Ответить
Не забувайте ще про глибокі занепокоєності й стурбованості.
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08.12.2020 22:19 Ответить
Допомога США та світу, це добра справа !! А що Україна зробила для збільшення боєздатності ЗСУ ???)))
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08.12.2020 18:58 Ответить
...вот это, например Украина в 2020-м получила от СШA военное оборудование на $510 млн, - Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности - Цензор.НЕТ 6963
Украина в 2020-м получила от СШA военное оборудование на $510 млн, - Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности - Цензор.НЕТ 1311
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08.12.2020 19:12 Ответить
Саботажники во власти.
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08.12.2020 19:04 Ответить
Значить США довіряють діючому президенту більше ніж колишньому?
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08.12.2020 19:09 Ответить
Якшо дивитись на цифри , то виходить шо так )) . Але ж Байден ще не став офіційно президентом . Україна в 2020-му отримала від СШA військове обладнання на $510 млн, - Агентство з оборонного співробітництва і безпеки - Цензор.НЕТ 8112 )
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08.12.2020 19:17 Ответить
Сейчас скажут, шо не давали бо боялись шо сывочолый прменит, а зелох не прменит поэтому можно давать)
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08.12.2020 19:25 Ответить
Україна в 2020-му отримала від СШA військове обладнання на $510 млн, - Агентство з оборонного співробітництва і безпеки - Цензор.НЕТ 3286
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08.12.2020 20:35 Ответить
И что интересно Зеленский не может повлиять на решения США! И это радует.
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08.12.2020 19:11 Ответить
получила или купила? скорей всего, ещё и за кредитные деньги тех же США, по которым платит проценты.
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08.12.2020 19:27 Ответить
Спасибо нашим американским союзникам, но хотелось бы услышать от нашей власти куда отправилась эта помощь, на склады или на передовую ?
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08.12.2020 20:12 Ответить
российскому руководству "зеленых человечков" отправилась эта помощь.
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08.12.2020 20:39 Ответить
Это огромные деньги! Пол-миллиарда! Это пять новейших F-35 ! Україна в 2020-му отримала від СШA військове обладнання на $510 млн, - Агентство з оборонного співробітництва і безпеки - Цензор.НЕТ 4520
Где весь этот объем помощи? Україна в 2020-му отримала від СШA військове обладнання на $510 млн, - Агентство з оборонного співробітництва і безпеки - Цензор.НЕТ 8442
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08.12.2020 20:51 Ответить
В Рассее наверное и на счетах Бени и частично Янелоха.
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08.12.2020 20:54 Ответить
Вова, США поміч грошима не видає, і жорстко контролює місцезнаходження переданої техніки та обладнання. Непарься.
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08.12.2020 22:14 Ответить
хот1лось би,але зелайно все хоче щось викрутити
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08.12.2020 23:01 Ответить
Макс Полиграф.а ты с какой целью интересуешься? може ты шпион?
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08.12.2020 21:49 Ответить
Україна в 2020-му отримала від СШA військове обладнання на $510 млн, - Агентство з оборонного співробітництва і безпеки - Цензор.НЕТ 1551LItva tak takyje kupili s nix za eti dengi i vertalioti takze .Ukraina kazetsia katera s nix kupila i Javelini
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08.12.2020 22:20 Ответить
Takijje vertalioti s ameriki kupila Litva.Black HawkУкраїна в 2020-му отримала від СШA військове обладнання на $510 млн, - Агентство з оборонного співробітництва і безпеки - Цензор.НЕТ 8502
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08.12.2020 22:25 Ответить
 
 