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Новости Политика Украины Дело замглавы ОП Татарова
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Подозреваемый в коррупции замглавы ОП Татаров провел совещание по реформе уголовной юстиции

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Подозреваемый в коррупции замглавы ОП Татаров провел совещание по реформе уголовной юстиции

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Олег Татаров, которого подозревают в коррупции, провел встречу с членами рабочей группы по вопросам реформирования криминальной юстиции в составе Комиссии по вопросам правовой реформы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства, в ходе совещания обсуждался подготовленный проект закона о внесении изменений и дополнений в Уголовный процессуальный кодекс Украины, которым предлагается усовершенствовать механизм осуществления специального досудебного расследования, порядок проведения отдельных процессуальных действий, гарантии соблюдения прав, свобод и законных интересов участников уголовного судопроизводства и др.

На встрече также обсуждался зарубежный опыт деятельности органов уголовной юстиции и практика международных институтов, которые должны быть учтены при доработке соответствующего проекта.

По результатам заседания его участники договорились максимально оперативно доработать проект закона о внесении изменений и дополнений в Уголовный процессуальный кодекс Украины с последующим представлением его Главе государства до конца декабря 2020 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завтра, в День борьбы с коррупцией, под ОП будут протестовать против бездействия Зеленского в скандале с Татаровым

Напомним, 22 октября 2019 года Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Максима Микитася с возможностью залога 80 млн грн. Под стражу его взяли прямо в зале заседаний.

По версии следствия, ГУ Нацгвардии Украины и компания-застройщик "Укрбуд", принадлежащая экс-нардепу, заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако, в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Как потом установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске. По делу проходят четыре человека.

Микитась сотрудничает со следствием. Он засвидетельствовал совершение преступления замглавы ОП Олегом Татаровым и предоставил соответствующие доказательства.

Позже стало известно, что НАБУ расследует дело против Татарова.

2 декабря ВАКС арестовал подельника Татарова Дубоноса с возможностью выхода под 1 млн грн залога. Однако, операция НАБУ по задержанию Татарова сорвана: Венедиктова отстранила от дела всех прокуроров САП.

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+22
Козла пустили в капусту.
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08.12.2020 19:14
+14
там ціле поголів'я кАзлів.
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08.12.2020 19:17
+12
Вор кричит - лови ВОРА ))) Смешно если бы не было грустно Подозреваемый в коррупции замглавы ОП Татаров провел совещание по реформе уголовной юстиции - Цензор.НЕТ 5003
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08.12.2020 19:20
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Козла пустили в капусту.
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08.12.2020 19:14 Ответить
там ціле поголів'я кАзлів.
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08.12.2020 19:17 Ответить
Вор кричит - лови ВОРА ))) Смешно если бы не было грустно Подозреваемый в коррупции замглавы ОП Татаров провел совещание по реформе уголовной юстиции - Цензор.НЕТ 5003
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08.12.2020 19:20 Ответить
страна не пуганных идиотов
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08.12.2020 19:26 Ответить
Зараз всю корупцію одним махом поборить і підкорити.
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08.12.2020 19:16 Ответить
пчелы против меда)))
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08.12.2020 19:17 Ответить
Подозреваемый в коррупции замглавы ОП Татаров провел совещание по реформе уголовной юстиции - Цензор.НЕТ 1468
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08.12.2020 19:21 Ответить
Подозреваемый в коррупции замглавы ОП Татаров провел совещание по реформе уголовной юстиции - Цензор.НЕТ 1953
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08.12.2020 19:23 Ответить
А где-то в тиши коридоров маленький неприметный человечек уже составляет подробнейший список всех родственников Бени и других со списками недвихимости и ценностей... История повторяется...
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08.12.2020 19:23 Ответить
Скільки б не ловили пліснявих на злочинах, а їм похрін. Вони цинічно, тупо, будуть продовжувати "керувати", дерибанити державу, плюючи на Закони. В 2019-му їм надали ВСЮ повноту влади. ВСІ гілки контролюються тими, хто стоїть за ВАЗеленьким, "слугами" та їх партнерами, ригами.
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08.12.2020 19:24 Ответить
Зебилы обещали смести в любой момент клоуна....но кажется,что раньше крошки со стола сметать будут....зеля старается каждый день..
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08.12.2020 19:38 Ответить
За Татаровим чиновники, прокурори, суддіи, президент Зе члени родин та взагалі всі "свої" довічно звільняються від карної відповідальностіи, а всіляким там органамслідств забороняєтьсянавіть думати про якиійсь розслідування "еліти"?
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08.12.2020 19:27 Ответить
Подозреваемый в коррупции замглавы ОП Татаров провел совещание по реформе уголовной юстиции - Цензор.НЕТ 31
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08.12.2020 19:28 Ответить
"А Васька слушает,да ест"... (с)
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08.12.2020 19:29 Ответить
https://fb.watch/2*********/
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08.12.2020 19:31 Ответить
Лисичка порядкує в курятнику.
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08.12.2020 19:35 Ответить
именно он и должен проводить, чтобы знали куда заносить и сколько....
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08.12.2020 19:37 Ответить
Подозреваемый в коррупции замглавы ОП Татаров провел совещание по реформе уголовной юстиции - Цензор.НЕТ 2708
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08.12.2020 19:49 Ответить
😁👍
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08.12.2020 20:03 Ответить
Підозрюваний у корупції заступник голови ОП Татаров провів нараду щодо реформи кримінальної юстиції - Цензор.НЕТ 4115
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08.12.2020 20:04 Ответить
"Я не понимаю, почему лохи сражаются на их стороне".

Потому что они лохи. 73% лохов - это не шутки, это сила.
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08.12.2020 20:07 Ответить
пздц.. куда дальше пробивать дно !? но Зебилы пытаются пробить..... Підозрюваний у корупції заступник голови ОП Татаров провів нараду щодо реформи кримінальної юстиції - Цензор.НЕТ 3134
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08.12.2020 20:05 Ответить
Зе-дно бездонно.
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08.12.2020 20:06 Ответить
Эти коррумпированные с ного до головы зе-вонючки нареформируют...
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08.12.2020 20:05 Ответить
русский мир правит Украиной.
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08.12.2020 20:48 Ответить
Предположим в любой цивилизованной стране, человек прочитавший вот такое (Подозреваемый в коррупции замглавы ОП Татаров провел совещание по реформе уголовной юстиции) скажет, что это не правильный перевод наверное... Как подозреваемый может проводить совещание по реформе того в чем его подозревают? Підозрюваний у корупції заступник голови ОП Татаров провів нараду щодо реформи кримінальної юстиції - Цензор.НЕТ 5265
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08.12.2020 20:54 Ответить
Йому сци в очі,а він каже дощ іде. Підозрюваний у корупції заступник голови ОП Татаров провів нараду щодо реформи кримінальної юстиції - Цензор.НЕТ 311
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08.12.2020 21:24 Ответить
з початку зе просто відмовчувався. було незрозуміло. а це вже танці на кістках. це вже дно. вже пробите дно
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08.12.2020 21:36 Ответить
Как это по-деловому - делиться опытом
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08.12.2020 22:02 Ответить
 
 