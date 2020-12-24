Подозреваемый в коррупции замглавы ОП Татаров провел совещание по реформе уголовной юстиции

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Олег Татаров, которого подозревают в коррупции, провел встречу с членами рабочей группы по вопросам реформирования криминальной юстиции в составе Комиссии по вопросам правовой реформы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства, в ходе совещания обсуждался подготовленный проект закона о внесении изменений и дополнений в Уголовный процессуальный кодекс Украины, которым предлагается усовершенствовать механизм осуществления специального досудебного расследования, порядок проведения отдельных процессуальных действий, гарантии соблюдения прав, свобод и законных интересов участников уголовного судопроизводства и др.

На встрече также обсуждался зарубежный опыт деятельности органов уголовной юстиции и практика международных институтов, которые должны быть учтены при доработке соответствующего проекта.

По результатам заседания его участники договорились максимально оперативно доработать проект закона о внесении изменений и дополнений в Уголовный процессуальный кодекс Украины с последующим представлением его Главе государства до конца декабря 2020 года.

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Напомним, 22 октября 2019 года Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Максима Микитася с возможностью залога 80 млн грн. Под стражу его взяли прямо в зале заседаний.

По версии следствия, ГУ Нацгвардии Украины и компания-застройщик "Укрбуд", принадлежащая экс-нардепу, заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако, в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Как потом установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске. По делу проходят четыре человека.

Микитась сотрудничает со следствием. Он засвидетельствовал совершение преступления замглавы ОП Олегом Татаровым и предоставил соответствующие доказательства.

Позже стало известно, что НАБУ расследует дело против Татарова.

2 декабря ВАКС арестовал подельника Татарова Дубоноса с возможностью выхода под 1 млн грн залога. Однако, операция НАБУ по задержанию Татарова сорвана: Венедиктова отстранила от дела всех прокуроров САП.

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