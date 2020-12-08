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Россия причастна к хакерской атаке на парламент Норвегии, - глава МИД Серейде

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Россия причастна к хакерской атаке на парламент Норвегии, - глава МИД Серейде
Фото: axios.com

Полицейская служба безопасности Норвегии заявила о возможной причастности хакеров из России к кибератаке на систему электронной почты норвежского парламента в августе этого года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время.

Как пишет Aftenposten, расследование показало, что "вероятно" операцию проводила группировка хакеров APT28, также известная как Fancy Bear, которую спецслужбы связывают с российской разведывательной службой ГРУ.

В ведомстве указывают, что информация, которая находится в почтовой системе, "представляет большой интерес для разведывательных служб нескольких иностранных государств". По их мнению, кибератака от 24 августа является частью "более крупной кампании национального и международного масштаба" и продолжается как минимум с 2019 года, передает Associated Press.

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Представитель спецслужб сообщил, что следователи приняли решение прекратить уголовное дело, так как для предъявления обвинения должны быть доказательства, не вызывающие никаких сомнений. Кроме того, вероятно, что преступники, совершившие атаку, находятся за границей, подчеркнули в ведомстве.

Министр иностранных дел Норвегии Ине Мари Эриксен Серейде заявила, что это серьезное событие, затронувшее важнейший институт демократии. По ее словам, согласно имеющейся информации, они считают, что "за этой деятельностью стоит Россия".

Напомним, в 2015 году хакерской атаке подвергся парламент Германии, после этого многие документы парламентской комиссии появились на сайте WikiLeaks. Немецкие спецслужбы связывали атаку с группировкой российских хакеров APT28. Их же считают ответственными и за атаку на серверы Демократической партии США в 2016 году.

Федеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест россиянина Дмитрия Бадина. По данным следователей, Бадин, работая в российской разведывательной службе ГРУ, был членом хакерской группы Fancy Bear и руководил взломом компьютеров бундестага Германии 30 апреля 2015 года. Следователи также полагают, что он же был человеком с ником Scaramouche или был с ним связан.

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С ником Scaramouche связывают получение в мае 2015 года хакерами из России доступа к официальному компьютеру канцлера Германии Ангелы Меркель и скачивание тысячи ее официальных писем за период 2012-2015 годов. Хакерам удалось скачать на свой компьютер около 16 гигабайт информации.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+6
Россия причастна к хакерской атаке на парламент Норвегии, - глава МИД Серейде - Цензор.НЕТ 2448
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08.12.2020 19:23
+5
срати - ось, що найліпше виходить в скрєпоносної
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08.12.2020 19:26
+4
Россия причастна к хакерской атаке на парламент Норвегии, - глава МИД Серейде - Цензор.НЕТ 8742
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08.12.2020 19:50
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Россия причастна к хакерской атаке на парламент Норвегии, - глава МИД Серейде - Цензор.НЕТ 2448
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08.12.2020 19:23 Ответить
"но ви дєржитєсь" забув
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08.12.2020 19:28 Ответить
срати - ось, що найліпше виходить в скрєпоносної
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08.12.2020 19:26 Ответить
Ну так если ни как не наказывают,то они будут повторять.
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08.12.2020 19:32 Ответить
Иностранные подводные лодки в территориальных водах Швеции
Список основных инцидентов
Версия западной прессы однозначно говорит об агрессии Советского Союза в отношении нейтрального соседа. В результате нет полной уверенности не только в нарушении советскими подводными лодками границ Швеции, но даже в том, что какие-либо подводные лодки вообще её нарушали. Скептики утверждают, что шумы не имеют ничего общего с подводными лодками. Что они имеют либо природное происхождение (звуки прибоя, звуки морских животных, китов), либо гражданских судов.

Пердё.....ж селёдки принимали за звуки подводных лодок.
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08.12.2020 20:04 Ответить
Наказать русских селёдок так,чтоб к воде боялись подойти. И при чем не персональными санкциями,а глобальными,начать с отключения от Свифт.
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08.12.2020 20:10 Ответить
А этих россиян та селедка и высрала...

Инцидент с подводной лодкой С-363 - международный инцидент с участием советской дизель-электрической подводной лодки С-363 проекта 613 (бортовой номер 137), которая 27 октября 1981 года вследствие навигационной ошибки вошла в территориальные воды Швеции и села на скалистую мель недалеко от острова Турумшер и шведской военно-морской базы в Карлскруна. Данный инцидент серьёзно осложнил и ухудшил советско-шведские отношения.
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08.12.2020 23:16 Ответить
Ага, ага. Или мы верим всему - или мы не верим ничему. Как то так.
Корейский боинг на дальнем востоке вследствие навигационной ошибки вторгся на территорию СССР - это правда.
С-363 проекта 613 (бортовой номер 137), которая 27 октября 1981 года вследствие навигационной ошибки вошла в территориальные воды Швеции - это не правда.
Это совсем другое?
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08.12.2020 23:25 Ответить
Россия причастна к хакерской атаке на парламент Норвегии, - глава МИД Серейде - Цензор.НЕТ 8742
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08.12.2020 19:50 Ответить
та то не казаки ,то кИзяки.
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08.12.2020 20:10 Ответить
Зато качество возросло. Росія причетна до хакерської атаки на парламент Норвегії, - глава МЗС Серейде - Цензор.НЕТ 462 Закон диалектики Гегеля...
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08.12.2020 21:34 Ответить
Россия причастна к хакерской атаке на парламент Норвегии, - глава МИД Серейде - Цензор.НЕТ 2646

Унитазы уже не те Россия причастна к хакерской атаке на парламент Норвегии, - глава МИД Серейде - Цензор.НЕТ 4742
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08.12.2020 20:08 Ответить
ну причастны...
ну и шо?
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08.12.2020 22:14 Ответить
 
 