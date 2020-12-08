Россия причастна к хакерской атаке на парламент Норвегии, - глава МИД Серейде

Полицейская служба безопасности Норвегии заявила о возможной причастности хакеров из России к кибератаке на систему электронной почты норвежского парламента в августе этого года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время.

Как пишет Aftenposten, расследование показало, что "вероятно" операцию проводила группировка хакеров APT28, также известная как Fancy Bear, которую спецслужбы связывают с российской разведывательной службой ГРУ.

В ведомстве указывают, что информация, которая находится в почтовой системе, "представляет большой интерес для разведывательных служб нескольких иностранных государств". По их мнению, кибератака от 24 августа является частью "более крупной кампании национального и международного масштаба" и продолжается как минимум с 2019 года, передает Associated Press.

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Представитель спецслужб сообщил, что следователи приняли решение прекратить уголовное дело, так как для предъявления обвинения должны быть доказательства, не вызывающие никаких сомнений. Кроме того, вероятно, что преступники, совершившие атаку, находятся за границей, подчеркнули в ведомстве.

Министр иностранных дел Норвегии Ине Мари Эриксен Серейде заявила, что это серьезное событие, затронувшее важнейший институт демократии. По ее словам, согласно имеющейся информации, они считают, что "за этой деятельностью стоит Россия".

Напомним, в 2015 году хакерской атаке подвергся парламент Германии, после этого многие документы парламентской комиссии появились на сайте WikiLeaks. Немецкие спецслужбы связывали атаку с группировкой российских хакеров APT28. Их же считают ответственными и за атаку на серверы Демократической партии США в 2016 году.

Федеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест россиянина Дмитрия Бадина. По данным следователей, Бадин, работая в российской разведывательной службе ГРУ, был членом хакерской группы Fancy Bear и руководил взломом компьютеров бундестага Германии 30 апреля 2015 года. Следователи также полагают, что он же был человеком с ником Scaramouche или был с ним связан.

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С ником Scaramouche связывают получение в мае 2015 года хакерами из России доступа к официальному компьютеру канцлера Германии Ангелы Меркель и скачивание тысячи ее официальных писем за период 2012-2015 годов. Хакерам удалось скачать на свой компьютер около 16 гигабайт информации.