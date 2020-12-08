Скоро у наших воинов на передовой будут специальные ружья для борьбы с вражескими БПЛА, - Хомчак

В ближайшее время подразделения ВСУ получат специальное оружие для борьбы с вражескими беспилотниками.

Об этом в интервью АрмияInform рассказал главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак, информирует Цензор.НЕТ.

"Очень скоро у наших воинов на передовой будут радиоэлектронные ружья иностранного производства для эффективной борьбы с вражескими БПЛА", - заявил главком ВСУ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На кадры со сбитого на Донбасе российского БПЛА "Гранат-1" попали несколько лиц наемников РФ, - журналист Бурко. ФОТОрепортаж