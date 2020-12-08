Скоро у наших воинов на передовой будут специальные ружья для борьбы с вражескими БПЛА, - Хомчак
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В ближайшее время подразделения ВСУ получат специальное оружие для борьбы с вражескими беспилотниками.
Об этом в интервью АрмияInform рассказал главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак, информирует Цензор.НЕТ.
"Очень скоро у наших воинов на передовой будут радиоэлектронные ружья иностранного производства для эффективной борьбы с вражескими БПЛА", - заявил главком ВСУ.
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Как говориться "анало говнет".
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"Очень скоро у наших воинов на передовой будут радиоэлектронные ружья иностранного производства для эффективной борьбы с вражескими БПЛА", - заявил главком ВСУ.Источник: https://censor.net/ru/n3235760
Интересно, какой оператор противника будет так позировать своим дроном перед врагом?
"Очень скоро у наших воинов на передовой будут радиоэлектронные ружья иностранного производства для эффективной борьбы с вражескими БПЛА", - заявил главком ВСУ.Источник: https://censor.net/ru/n3235760
Кастето-револьверо-нож
Топор-пистолет
Кольцо-пистолет
В целом, кастето-револьверо-нож был не самым эффективным оружием. В виде кастета его было не очень удобно носить на руке. Чтобы разложить в револьвер требовалось некоторое время, а само огнестрельное оружие из-за отсутствия ствола и приспособлений для прицеливания не отличалось высокой точностью стрельбы. Перезарядить его было тоже нетривиальной задачей. Наконец, лезвие ножа, который также требовалось разложить, было очень коротким. С его помощью можно было сильно порезать противника, но убить с помощью такого ножа было довольно сложно.
В 1950-х годах для подразделений воздушно-десантных войск Франции была разработана особая модификация мотороллера Vespa. Этот транспорт был оснащен безоткатным орудием M20 калибра 75 миллиметров американской разработки. Такие мотороллеры, получившие обозначение Vespa 150 TAP, предполагалось использовать парами: на одном размещалось само орудие, а второй перевозил боеприпасы к нему. Легкие мотороллеры можно было сбрасывать над территорией противника и быстро собирать на земле.
В орудии мотороллера использовалась система отвода пороховых газов через заднюю часть ствола. Благодаря этому удавалось погасить большую часть отката при выстреле. Хотя мотороллеры и выпускались с 1955-го по 1959 год, они очень быстро лишились орудия и использовались в качестве средства передвижения для связистов. Дело в том, что орудие M20 весило 52 килограмма, а для точного прицеливания по противнику его требовалось снять с мотороллера. Это занимало очень много времени. Впрочем, вести огонь можно было и прямо с «Веспы», однако о прицеливании в этом случае речи обычно уже не шло.
Сразу же после убийства Иран обвинил в преступлении Израиль.Управление осуществлялось дистанционно - если не со спутника, то явно с очень отдаленного места. Это высочайший технологический уровень. Это пример эффективного применения пехотного вооружения, которому не нужен стрелок - в определенных ситуациях воевать на земле может уже оператор наземного беспилотника.
Блестящий успех Израиля. Если действительно подтвердится, что стрельба велась по управлению со спутника. Вызывает вопросы, спутник ли корректировал, потому что поражать из пулемета скоростную цель, да еще не вообще всю машину, а прицельно одного водителя - это значит сложности с расчетом стрельбы, ведь само прохождение радиосигнала требует на такое расстояние времени. Не исключено, что кто-то мог корректировать с более близкой дистанции. Но техническое исполнение поражает.
...Дрон, потерявший возможность геопозиционирования через системы GNSS (GPS, ГЛОНАСС, Galileo или BeiDou), зависнет в воздухе в ожидании команд либо перейдёт в режим безопасной посадки или неконтролируемого полёта.
Но, технически, оставаться в воздухе дрон может и без дополнительной информации извне, если передвижения БПЛА заранее запрограммированы, или в своих перемещениях аппарат опирается на данные камеры и алгоритмы распознавания образов.
Для гражданских дронов точно подойдет. Любой фантом или мавик в зоне поражения автоматически становится добычей.
Савки мине исчё за них доси денех далжны.