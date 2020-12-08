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Скоро у наших воинов на передовой будут специальные ружья для борьбы с вражескими БПЛА, - Хомчак

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Скоро у наших воинов на передовой будут специальные ружья для борьбы с вражескими БПЛА, - Хомчак

В ближайшее время подразделения ВСУ получат специальное оружие для борьбы с вражескими беспилотниками.

Об этом в интервью АрмияInform рассказал главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак, информирует Цензор.НЕТ.

"Очень скоро у наших воинов на передовой будут радиоэлектронные ружья иностранного производства для эффективной борьбы с вражескими БПЛА", - заявил главком ВСУ.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+18
скоро - когда мля как с Нептуном и Ольхой Скоро у наших воинов на передовой будут специальные ружья для борьбы с вражескими БПЛА, - Хомчак - Цензор.НЕТ 6696
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08.12.2020 19:54
+18
Да ладно, снимут в Чернигове с валов, и на передок.
Скоро у наших воинов на передовой будут специальные ружья для борьбы с вражескими БПЛА, - Хомчак - Цензор.НЕТ 9571
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08.12.2020 19:56
+9
Секретная и личная разработка гениального полководцасовременности и говнокомандующего!
Скоро у наших воинов на передовой будут специальные ружья для борьбы с вражескими БПЛА, - Хомчак - Цензор.НЕТ 3200
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08.12.2020 20:06
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Правила форума Совет форумчан
Кремнієві рушниці.
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08.12.2020 19:53 Ответить
Рогатки!!!
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08.12.2020 20:15 Ответить
скоро - когда мля как с Нептуном и Ольхой Скоро у наших воинов на передовой будут специальные ружья для борьбы с вражескими БПЛА, - Хомчак - Цензор.НЕТ 6696
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08.12.2020 19:54 Ответить
Да ладно, снимут в Чернигове с валов, и на передок.
Скоро у наших воинов на передовой будут специальные ружья для борьбы с вражескими БПЛА, - Хомчак - Цензор.НЕТ 9571
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08.12.2020 19:56 Ответить
станки крепостные сердины 19 го векаго вроде и 12 фунтовки - самое то чтобы по МКС фигачить Скоро у наших воинов на передовой будут специальные ружья для борьбы с вражескими БПЛА, - Хомчак - Цензор.НЕТ 7292 а да даже морская есть 3.5 фунтовая предания говрять с Меркурия Скоро у наших воинов на передовой будут специальные ружья для борьбы с вражескими БПЛА, - Хомчак - Цензор.НЕТ 2422а на самом деле скорей всего с какого то там торговца Скоро у наших воинов на передовой будут специальные ружья для борьбы с вражескими БПЛА, - Хомчак - Цензор.НЕТ 7292
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08.12.2020 20:06 Ответить
А ещё на вооружение от Хомчака поступит карамультук.
Как говориться "анало говнет".
Скоро у наших воинов на передовой будут специальные ружья для борьбы с вражескими БПЛА, - Хомчак - Цензор.НЕТ 3198
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08.12.2020 20:08 Ответить
всё это ещё с 2017 - 2018 го годов разработки Скоро у наших воинов на передовой будут специальные ружья для борьбы с вражескими БПЛА, - Хомчак - Цензор.НЕТ 3842
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08.12.2020 20:11 Ответить
Не не не, инсайд сказал шо таки в ночь с 31 декабря 2019 года на 1 января 2020 года Вова начал эти свои секретные разработки. Шото употребил через нос, и таки сразу начал. Скоро у наших воїнів на передовій будуть спеціальні рушниці для боротьби з ворожими БПЛА, - Хомчак - Цензор.НЕТ 3501
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08.12.2020 20:16 Ответить
этот брауни могёт если ещё с Люсей разведчицей то вообще Скоро у наших воїнів на передовій будуть спеціальні рушниці для боротьби з ворожими БПЛА, - Хомчак - Цензор.НЕТ 838
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08.12.2020 20:24 Ответить
во мля ты нас за конных киргизов в в кампании 1812 го мниш или это у хомы полёт фантазий такой Скоро у наших воїнів на передовій будуть спеціальні рушниці для боротьби з ворожими БПЛА, - Хомчак - Цензор.НЕТ 3278
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08.12.2020 20:17 Ответить
А шо такое? Мотлох типа "Даны" у чехов закупают, а чем киргизский карамультук в таком случае плох? И по возрасту от "Даны" не так уж и далеко отстал, и цена приемлемая. Скоро у наших воїнів на передовій будуть спеціальні рушниці для боротьби з ворожими БПЛА, - Хомчак - Цензор.НЕТ 3689
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08.12.2020 20:23 Ответить
Дана пригодилась бы в 2014м - 15м чейчас она не актуальна не смотря на вопли развечицы Люси Скоро у наших воїнів на передовій будуть спеціальні рушниці для боротьби з ворожими БПЛА, - Хомчак - Цензор.НЕТ 9066
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08.12.2020 20:25 Ответить
Так и я за то. Скоро у наших воїнів на передовій будуть спеціальні рушниці для боротьби з ворожими БПЛА, - Хомчак - Цензор.НЕТ 3551
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08.12.2020 20:30 Ответить
слов не было когда высер люси прочитал Скоро у наших воїнів на передовій будуть спеціальні рушниці для боротьби з ворожими БПЛА, - Хомчак - Цензор.НЕТ 2551
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08.12.2020 20:34 Ответить
Стесняюсь спросите, в своём неведении, вот люся, это случайно не тот поц шо мы знаем за Скоро у наших воїнів на передовій будуть спеціальні рушниці для боротьби з ворожими БПЛА, - Хомчак - Цензор.НЕТ 7925 Igor L? Скоро у наших воїнів на передовій будуть спеціальні рушниці для боротьби з ворожими БПЛА, - Хомчак - Цензор.НЕТ 7369
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08.12.2020 20:42 Ответить
не но похож люся фамилия у него Арестович Скоро у наших воїнів на передовій будуть спеціальні рушниці для боротьби з ворожими БПЛА, - Хомчак - Цензор.НЕТ 9155
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08.12.2020 20:43 Ответить
Буду знать. Премного благодарен. Впрочем Арестович может тут под псевдонимим Igor L и выступать.
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08.12.2020 20:47 Ответить
Скоро у наших воинов на передовой будут специальные ружья для борьбы с вражескими БПЛА, - Хомчак - Цензор.НЕТ 2118
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08.12.2020 20:06 Ответить
не, ну, чего? шрапнелью из такого жахнуть - мало не покажется )))
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08.12.2020 20:35 Ответить
Тут я, как охотник, с вами согласен. Что то типа МЦ на 5 патроном с картечью калибром в 50 мм. Да на станок шт. 5 их. Облако картечное не малое будет. И скорсть у дрона не как у крыжака в августе на открытии.
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08.12.2020 20:39 Ответить
От этих "полководцев" чётырёхквартирных тс молодухами только такое оружие можно ожидать.
Скоро у наших воинов на передовой будут специальные ружья для борьбы с вражескими БПЛА, - Хомчак - Цензор.НЕТ 9126
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08.12.2020 19:55 Ответить
Скоро у наших воинов на передовой будут специальные ружья для борьбы с вражескими БПЛА, - Хомчак - Цензор.НЕТ 6556

...
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08.12.2020 19:57 Ответить
шо за бред?прежде чем зарядить ружжо-надо бпла обнаружить.а как показывает армянский опыт-обнаружение проходит за пару секунд до взрыва.
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08.12.2020 20:00 Ответить
Секретная и личная разработка гениального полководцасовременности и говнокомандующего!
Скоро у наших воинов на передовой будут специальные ружья для борьбы с вражескими БПЛА, - Хомчак - Цензор.НЕТ 3200
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08.12.2020 20:06 Ответить
Слева это Деревянко? Скоро у наших воїнів на передовій будуть спеціальні рушниці для боротьби з ворожими БПЛА, - Хомчак - Цензор.НЕТ 6882 (не смотрел это убожество, но видимо придется в исследовательских целях, как ТС "слуга народа" перед выборами) Скоро у наших воїнів на передовій будуть спеціальні рушниці для боротьби з ворожими БПЛА, - Хомчак - Цензор.НЕТ 6882
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08.12.2020 20:41 Ответить
тут так в кратце об ружие Скоро у наших воинов на передовой будут специальные ружья для борьбы с вражескими БПЛА, - Хомчак - Цензор.НЕТ 2656
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08.12.2020 20:10 Ответить
да но...
"Очень скоро у наших воинов на передовой будут радиоэлектронные ружья иностранного производства для эффективной борьбы с вражескими БПЛА", - заявил главком ВСУ.Источник: https://censor.net/ru/n3235760
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08.12.2020 20:14 Ответить
На фотосессию похоже.
Интересно, какой оператор противника будет так позировать своим дроном перед врагом?
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08.12.2020 20:20 Ответить
Будет сиреть илихтритчесфом, называцца "мадам кашивая" у сопсфеной гуане, а я иё буду множить на 0. Скоро у наших воїнів на передовій будуть спеціальні рушниці для боротьби з ворожими БПЛА, - Хомчак - Цензор.НЕТ 411 Скоро у наших воїнів на передовій будуть спеціальні рушниці для боротьби з ворожими БПЛА, - Хомчак - Цензор.НЕТ 411 Скоро у наших воїнів на передовій будуть спеціальні рушниці для боротьби з ворожими БПЛА, - Хомчак - Цензор.НЕТ 411
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09.12.2020 01:36 Ответить
Какого взрыва? Речь идет о БПЛ- наблюдателях. Чы кацапня уже Байрактарами обзавелась?
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08.12.2020 20:12 Ответить
где ты это прочитал? Скоро у наших воинов на передовой будут специальные ружья для борьбы с вражескими БПЛА, - Хомчак - Цензор.НЕТ 2654
"Очень скоро у наших воинов на передовой будут радиоэлектронные ружья иностранного производства для эффективной борьбы с вражескими БПЛА", - заявил главком ВСУ.Источник: https://censor.net/ru/n3235760
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08.12.2020 20:15 Ответить
ну тогда это к США а там их мама не горюй Скоро у наших воїнів на передовій будуть спеціальні рушниці для боротьби з ворожими БПЛА, - Хомчак - Цензор.НЕТ 3081
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08.12.2020 20:21 Ответить
Ихнёвый тамагавкер с микравалновкай, я исчё 5 лет назад на 0 мнажил. Скоро у наших воїнів на передовій будуть спеціальні рушниці для боротьби з ворожими БПЛА, - Хомчак - Цензор.НЕТ 2418 Скоро у наших воїнів на передовій будуть спеціальні рушниці для боротьби з ворожими БПЛА, - Хомчак - Цензор.НЕТ 2418 Скоро у наших воїнів на передовій будуть спеціальні рушниці для боротьби з ворожими БПЛА, - Хомчак - Цензор.НЕТ 2418
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09.12.2020 01:37 Ответить
И чего ото ******* на весь свет, ну есть, будет и молчите- звиздуны херовы, работайте молча..
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08.12.2020 20:03 Ответить
Скоро у наших воинов на передовой будут специальные ружья для борьбы с вражескими БПЛА, - Хомчак - Цензор.НЕТ 8929
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08.12.2020 20:09 Ответить
3 раза ХаСкоро у наших воинов на передовой будут специальные ружья для борьбы с вражескими БПЛА, - Хомчак - Цензор.НЕТ 2879 Скоро у наших воинов на передовой будут специальные ружья для борьбы с вражескими БПЛА, - Хомчак - Цензор.НЕТ 1247
Кастето-револьверо-нож
Скоро у наших воинов на передовой будут специальные ружья для борьбы с вражескими БПЛА, - Хомчак - Цензор.НЕТ 2622
Топор-пистолет
Скоро у наших воинов на передовой будут специальные ружья для борьбы с вражескими БПЛА, - Хомчак - Цензор.НЕТ 7665
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08.12.2020 20:14 Ответить
Не вместилось Третье Ха
Кольцо-пистолетСкоро у наших воїнів на передовій будуть спеціальні рушниці для боротьби з ворожими БПЛА, - Хомчак - Цензор.НЕТ 5957
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08.12.2020 20:16 Ответить
кстати с помощью верхнего предмета в гор Париже в катакомбы приехало на пмж 3-4 тыс народу Скоро у наших воїнів на передовій будуть спеціальні рушниці для боротьби з ворожими БПЛА, - Хомчак - Цензор.НЕТ 1063
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08.12.2020 20:23 Ответить
Револьвер апаш был складным. В сложенном состоянии он умещался в кулаке и играл роль кастета - его рукоять, как и настоящий кастет, имела кольца, которые надевались на пальцы. Оружие можно было разложить, превратив его в шестизарядный револьвер калибра 7 миллиметров. Стрелковое оружие было лишено ствола: его роль играли каморы барабана, заряженного патронами. Наконец, оружие было оснащено складным клинком длиной всего 2,9 сантиметра. Оружие, весившее всего 800 граммов, выпускалось до конца 1800-х годов.
В целом, кастето-револьверо-нож был не самым эффективным оружием. В виде кастета его было не очень удобно носить на руке. Чтобы разложить в револьвер требовалось некоторое время, а само огнестрельное оружие из-за отсутствия ствола и приспособлений для прицеливания не отличалось высокой точностью стрельбы. Перезарядить его было тоже нетривиальной задачей. Наконец, лезвие ножа, который также требовалось разложить, было очень коротким. С его помощью можно было сильно порезать противника, но убить с помощью такого ножа было довольно сложно.
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08.12.2020 20:58 Ответить
лёгко ибо его раскрытым на дело брали Скоро у наших воїнів на передовій будуть спеціальні рушниці для боротьби з ворожими БПЛА, - Хомчак - Цензор.НЕТ 9347 рассказы про неэффективность данного девайсика нивелирует его тиражом и годами выпуска Скоро у наших воїнів на передовій будуть спеціальні рушниці для боротьби з ворожими БПЛА, - Хомчак - Цензор.НЕТ 9347
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09.12.2020 03:24 Ответить
Скоро у наших воинов на передовой будут специальные ружья для борьбы с вражескими БПЛА, - Хомчак - Цензор.НЕТ 8527

В 1950-х годах для подразделений воздушно-десантных войск Франции была разработана особая модификация мотороллера Vespa. Этот транспорт был оснащен безоткатным орудием M20 калибра 75 миллиметров американской разработки. Такие мотороллеры, получившие обозначение Vespa 150 TAP, предполагалось использовать парами: на одном размещалось само орудие, а второй перевозил боеприпасы к нему. Легкие мотороллеры можно было сбрасывать над территорией противника и быстро собирать на земле.
В орудии мотороллера использовалась система отвода пороховых газов через заднюю часть ствола. Благодаря этому удавалось погасить большую часть отката при выстреле. Хотя мотороллеры и выпускались с 1955-го по 1959 год, они очень быстро лишились орудия и использовались в качестве средства передвижения для связистов. Дело в том, что орудие M20 весило 52 килограмма, а для точного прицеливания по противнику его требовалось снять с мотороллера. Это занимало очень много времени. Впрочем, вести огонь можно было и прямо с «Веспы», однако о прицеливании в этом случае речи обычно уже не шло.
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08.12.2020 20:10 Ответить
Скоро у наших воинов на передовой будут специальные ружья для борьбы с вражескими БПЛА, - Хомчак - Цензор.НЕТ 3573
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08.12.2020 20:12 Ответить
На первом снимке убийца Кеннеди?
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08.12.2020 20:13 Ответить
и на втором тоже) а также убийцы бла!
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08.12.2020 20:15 Ответить
Скоро у наших воїнів на передовій будуть спеціальні рушниці для боротьби з ворожими БПЛА, - Хомчак - Цензор.НЕТ 8783 эх не могёте вы в утяницы Скоро у наших воїнів на передовій будуть спеціальні рушниці для боротьби з ворожими БПЛА, - Хомчак - Цензор.НЕТ 1709
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08.12.2020 20:28 Ответить
пищаль семип'ядна.
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08.12.2020 20:50 Ответить
хороший утиный ружоо Скоро у наших воинов на передовой будут специальные ружья для борьбы с вражескими БПЛА, - Хомчак - Цензор.НЕТ 3080 ну и когда Кенади был бла Скоро у наших воинов на передовой будут специальные ружья для борьбы с вражескими БПЛА, - Хомчак - Цензор.НЕТ 3080 не одни раз и то на море и с катера Скоро у наших воинов на передовой будут специальные ружья для борьбы с вражескими БПЛА, - Хомчак - Цензор.НЕТ 3080
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08.12.2020 20:14 Ответить
Скоро у наших воинов на передовой будут специальные ружья для борьбы с вражескими БПЛА, - Хомчак - Цензор.НЕТ 4518
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08.12.2020 20:13 Ответить
Яб его в говне утопил
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08.12.2020 20:16 Ответить
А гравіцапа коли буде ..))))
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08.12.2020 20:17 Ответить
Как то лет 40 назад одна лягуха собирала вокруг себя себе подобных и говорила сильную фразу. *Лечу это я ---лечу*. Мультик был такой. Чуть напомнило.
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08.12.2020 20:17 Ответить
ты уже явно впал в детство, старый алкаш Скоро у наших воїнів на передовій будуть спеціальні рушниці для боротьби з ворожими БПЛА, - Хомчак - Цензор.НЕТ 2418
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08.12.2020 20:44 Ответить
А вот и всепроникающий гиперболоид инженера поспел. Браво. Коротко конечно фразы мечешь, как прожектор перестройки в своё время---но вторично. Мультик тот назывался *Лягушка путешественица*. Только дети мои тогда его смотрели. С такими котяхами как некоторые не сильно то и впадёшь в детство. Ладно убогий. Я то с самого начала предполагал что на примитив соскочишь, кругозор то убогенький сразу просквозил. Ладно---соблоговоляю поливай поливай в волю. Отвечать уже не стану. Котяхам---котяхово, конюхам-конюхово! Аривидерчи конокрад!
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08.12.2020 21:36 Ответить
Убитый 27 ноября в пригороде Тегерана иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде был ликвидирован при помощи пулемета, оборудованного "умной спутниковой системой, использовавшей искусственный интеллект". Об этом заявил заместитель командира Корпуса стражей исламской революции, контр-адмирал Али Фадави, пишет агентство Mehr. У пулемета была усовершенствованная камера, он выстрелил 13 раз. В этой операции, которая длилась около трех минут, огонь велся исключительно из автоматического оружия. В ходе инцидента больше никто не пострадал, кроме телохранителя. На пустой дороге оптический прицел распознал и идентифицировал Фахризаде и по нему был открыт точный огонь. Оружие было нацелено только на Фахризаде. Его жена осталась невредимой, несмотря на то, что находилась на расстоянии нескольких сантиметров от мужа. Физик вышел или выполз из машины, и тут же у двери получил от 3 до 5 пуль, которые его просто разворотили, ранения оказались смертельными. Он был убит из управляемого дистанционно пулемета, установленного на пикапе Nissan, который затем взорвался.
Сразу же после убийства Иран обвинил в преступлении Израиль.Управление осуществлялось дистанционно - если не со спутника, то явно с очень отдаленного места. Это высочайший технологический уровень. Это пример эффективного применения пехотного вооружения, которому не нужен стрелок - в определенных ситуациях воевать на земле может уже оператор наземного беспилотника.
Блестящий успех Израиля. Если действительно подтвердится, что стрельба велась по управлению со спутника. Вызывает вопросы, спутник ли корректировал, потому что поражать из пулемета скоростную цель, да еще не вообще всю машину, а прицельно одного водителя - это значит сложности с расчетом стрельбы, ведь само прохождение радиосигнала требует на такое расстояние времени. Не исключено, что кто-то мог корректировать с более близкой дистанции. Но техническое исполнение поражает.
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08.12.2020 20:19 Ответить
БПЛА отменяюца. Продать байрактары взад!
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08.12.2020 20:24 Ответить
речь идет про такую вот хреновину

Скоро у наших воїнів на передовій будуть спеціальні рушниці для боротьби з ворожими БПЛА, - Хомчак - Цензор.НЕТ 8336
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08.12.2020 20:28 Ответить
есть ведь свои наработки если ленд лиз из США аля Харисы гуд если покупать то схематоз на лице Скоро у наших воїнів на передовій будуть спеціальні рушниці для боротьби з ворожими БПЛА, - Хомчак - Цензор.НЕТ 4946
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08.12.2020 20:31 Ответить
если не ошибаюсь на фото как раз и есть наше ружье . может не допилили до рабочего состояния . а может разработчики не откатили кому надо . коррупцию ни кто не отменял Скоро у наших воїнів на передовій будуть спеціальні рушниці для боротьби з ворожими БПЛА, - Хомчак - Цензор.НЕТ 9725
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08.12.2020 20:39 Ответить
а пока огонь по МКС не кто не отменял Скоро у наших воїнів на передовій будуть спеціальні рушниці для боротьби з ворожими БПЛА, - Хомчак - Цензор.НЕТ 5577
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08.12.2020 20:40 Ответить
Скоро у наших воїнів на передовій будуть спеціальні рушниці для боротьби з ворожими БПЛА, - Хомчак - Цензор.НЕТ 1145
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08.12.2020 20:44 Ответить
Це що, новий алкотестер для задувки зальотчиків?
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09.12.2020 03:52 Ответить
скоро! (с)
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08.12.2020 20:29 Ответить
...лучше бы нашим воинам заменили Верховного гавнокомандующего на Верховного главнокомандующего... Скоро у наших воїнів на передовій будуть спеціальні рушниці для боротьби з ворожими БПЛА, - Хомчак - Цензор.НЕТ 4431
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08.12.2020 20:30 Ответить
ха.. Ключевые слова - "скоро - будет".. тогда когда они должны уже там быть еще вчера !!! Скоро у наших воїнів на передовій будуть спеціальні рушниці для боротьби з ворожими БПЛА, - Хомчак - Цензор.НЕТ 1351
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08.12.2020 20:31 Ответить
Скоро у наших воїнів на передовій будуть спеціальні рушниці для боротьби з ворожими БПЛА, - Хомчак - Цензор.НЕТ 8116
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08.12.2020 20:39 Ответить
Скоро у наших воїнів на передовій будуть спеціальні рушниці для боротьби з ворожими БПЛА, - Хомчак - Цензор.НЕТ 7158
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08.12.2020 20:55 Ответить
Поставят нам партию американских бластоквантеров?
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08.12.2020 20:58 Ответить
Суперсекретна вірменсько-москальська розробка. І виготовлення на суперсекретному заводі Юзіка у Кривому Розі за ліцензією.
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08.12.2020 20:59 Ответить
PS Випробування перед придбанням ліцензії https://twitter.com/i/status/1335765073214771203
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08.12.2020 21:10 Ответить
Скоро у наших воїнів на передовій будуть спеціальні рушниці для боротьби з ворожими БПЛА, - Хомчак - Цензор.НЕТ 7740
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08.12.2020 21:03 Ответить
Шёл шестой год войны...
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08.12.2020 21:05 Ответить
Они что, местами УЖЕ поменялись? Юрий в министерстве а Руслан весь день жжёт на сайте???
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08.12.2020 21:08 Ответить
Далі буде))) Обіцянки цяцянки!!
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08.12.2020 21:28 Ответить
А чего собственно ерничать? Хорошая новость. Ежели "иностранное" ружжо поможет так и спасибо!
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08.12.2020 21:31 Ответить
Буде чи небуде,а "ту сторону" Хомчак вже попередив
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08.12.2020 22:12 Ответить
Переносные комплексы борьбы с дронами представляет собой антенну, направленно передающую шумы с большой выходной мощностью для того, чтобы создавать помехи на частотах GNSS, или на каналах управления БПЛА.
...Дрон, потерявший возможность геопозиционирования через системы GNSS (GPS, ГЛОНАСС, Galileo или BeiDou), зависнет в воздухе в ожидании команд либо перейдёт в режим безопасной посадки или неконтролируемого полёта.

Но, технически, оставаться в воздухе дрон может и без дополнительной информации извне, если передвижения БПЛА заранее запрограммированы, или в своих перемещениях аппарат опирается на данные камеры и алгоритмы распознавания образов.
Для гражданских дронов точно подойдет. Любой фантом или мавик в зоне поражения автоматически становится добычей.
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08.12.2020 22:21 Ответить
Усе эти микравалновки мнажились на 0 исчё у 90х. Скоро у наших воїнів на передовій будуть спеціальні рушниці для боротьби з ворожими БПЛА, - Хомчак - Цензор.НЕТ 9898 Скоро у наших воїнів на передовій будуть спеціальні рушниці для боротьби з ворожими БПЛА, - Хомчак - Цензор.НЕТ 9898 Скоро у наших воїнів на передовій будуть спеціальні рушниці для боротьби з ворожими БПЛА, - Хомчак - Цензор.НЕТ 9898
Савки мине исчё за них доси денех далжны. Скоро у наших воїнів на передовій будуть спеціальні рушниці для боротьби з ворожими БПЛА, - Хомчак - Цензор.НЕТ 9898 Скоро у наших воїнів на передовій будуть спеціальні рушниці для боротьби з ворожими БПЛА, - Хомчак - Цензор.НЕТ 9898
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09.12.2020 01:46 Ответить
Скоро у наших воїнів на передовій будуть спеціальні рушниці для боротьби з ворожими БПЛА, - Хомчак - Цензор.НЕТ 6879
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08.12.2020 22:39 Ответить
Ты "милок" нам лучше про Иловайск расскажи, и про стремительный бросок окольными путями в сторону Киева ..И про брошенных ребят
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08.12.2020 22:51 Ответить
Армяне свои ружья нам передадут? Им жеж они теперь без надобности.
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08.12.2020 23:10 Ответить
 
 