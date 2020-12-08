Количество больничных выросло за месяц в полтора раза, - Фонд социального страхования

В ноябре Фонд социального страхования профинансировал больничные на сумму 1,8 млрд грн. Это на 50% больше, чем в октябре.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда, информирует Цензор.НЕТ.

"По оперативным итогам ноября 2020 года, Фонд социального страхования Украины принял на финансирование больничные листы, выданные в связи с травмой или болезнью, в том числе COVID-19 на сумму 1,8 гривен. Это на 0,6 млрд гривен, или 50%, больше, чем в октябре", - сказано в сообщении.

Всего в прошлом месяце в Фонд предоставлены на оплату 565,2 тыс. листков нетрудоспособности (в октябре было 395,4 тыс.).

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В ФССУ объясняют, что значительный рост количества больничных листов наблюдается с осенью и связан с сезонным распространением респираторных болезней, увеличением потребности в уходе за больными детьми, заболеванием COVID-19 и изоляцией контактных лиц.

С начала года пособия по временной потере трудоспособности были начислены ФССУ для почти 2,1 млн человек, из которых более 56 000 - в случае изоляции после контакта с больными COVID-19.

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