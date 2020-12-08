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Количество больничных выросло за месяц в полтора раза, - Фонд социального страхования

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Количество больничных выросло за месяц в полтора раза, - Фонд социального страхования

В ноябре Фонд социального страхования профинансировал больничные на сумму 1,8 млрд грн. Это на 50% больше, чем в октябре.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда, информирует Цензор.НЕТ.

"По оперативным итогам ноября 2020 года, Фонд социального страхования Украины принял на финансирование больничные листы, выданные в связи с травмой или болезнью, в том числе COVID-19 на сумму 1,8 гривен. Это на 0,6 млрд гривен, или 50%, больше, чем в октябре", - сказано в сообщении.

Всего в прошлом месяце в Фонд предоставлены на оплату 565,2 тыс. листков нетрудоспособности (в октябре было 395,4 тыс.).

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В ФССУ объясняют, что значительный рост количества больничных листов наблюдается с осенью и связан с сезонным распространением респираторных болезней, увеличением потребности в уходе за больными детьми, заболеванием COVID-19 и изоляцией контактных лиц.

С начала года пособия по временной потере трудоспособности были начислены ФССУ для почти 2,1 млн человек, из которых более 56 000 - в случае изоляции после контакта с больными COVID-19.

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Автор: Ольга Лузан
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как так, степашка врет?
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08.12.2020 20:23 Ответить
хм.. а сколько лечится дома без вызова врача и больничного !? эпидемии говорите нет !? и локдаун будет только после Новогодних праздников ??!!! С огнем играите твари !!! Количество больничных выросло за месяц в полтора раза, - Фонд социального страхования - Цензор.НЕТ 6411
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08.12.2020 20:28 Ответить


Олег Леусенко

На Запоріжчині, лікарня Михайлівського р-ну:
Заввідділенням сміявся з Ковід, казав- брехня, маску не надягав.
Захворів тяжкою формою, заразив колег, свою дружину, головлікаря та його дружину, яка померла від коронавірусу.
У самого зава після Ковід ускладнення - збожеволів.
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08.12.2020 20:32 Ответить
А в это время квартальные идиоты на весь мир трубят, что дурантин выходного дня снизил колличество заболевших. зебилы, вас опять поимели ваши слуги
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08.12.2020 20:40 Ответить
все коронпсихопаты выговорились?
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08.12.2020 22:00 Ответить
 
 