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Есть вопросы к должностным лицам, отвечающим за закупку вооружения и техники для армии, - главком ВСУ Хомчак

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Есть вопросы к должностным лицам, отвечающим за закупку вооружения и техники для армии, - главком ВСУ Хомчак

Командование Вооруженными Силами Украины рассчитывало на получение в 2020 году большего количество новых и модернизированных образцов вооружения. Есть проблемы по восстановлению запасов боеприпасов, военно-технического имущества. Нереализованные все планы на 2020 год по созданию необходимой инфраструктуры в пунктах постоянной дислокации частей.

Об этом в интервью АрмияInform рассказал главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак, информирует Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос о приоритетах при закупке вооружений, Хомчак сказал: "Начиная от стрелкового оружия, артсистем, заканчивая противоракетными комплексами и кораблями для ВМС. Нам нужны новые БТРы, поскольку до сих пор имеем подразделения на автомобилях. А еще - модернизированные танки, средства разведки для ВМС. Также следует поставить в войска антиснайперские комплексы, парашюты, современные средства связи, радиоэлектронной борьбы. Очень нужны противоракетные комплексы, потому что наш враг имеет авиационные ракеты, которыми способен поражать объекты, не входя в зону нашей ПВО".

Генерал отметил, что Вооруженные Силы сделали заявку на закупку значительно большего перечня вооружения и военной техники, однако не все из этого перечня армия получила.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ в следующем году планируют принять участие в 22 многонациональных учениях: 8 из них пройдут на территории Украины, - Таран

"Есть вопрос к тем должностным лицам, которые отвечают за закупку ОВТ и не только. То производитель не готов предоставить продукцию, соответствующую нашим техническим требованиям, то "не вписывается" в сроки поставки, то еще что-то. Не раз приходилось вносить изменения в ГОЗ, заказывать что-то другое. Так, в этом году мы получили БТР-4, которые должны были нам поставить еще в прошлом году", - пояснил Хомчак..

Главком ВСУ добавил, что сейчас речь о массовом перевооружении армии, о полном перевооружении бригад, к сожалению, не идет.

Также читайте: Для ВСУ в 2021 году закупят пять новых беспилотников Bayraktar, - Хомчак

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+18
маладец Есть вопросы к должностным лицам, отвечающим за закупку вооружения и техники для армии, - главком ВСУ Хомчак - Цензор.НЕТ 9312 "Есть вопрос к тем должностным лицам, которые отвечают за закупку ОВТ " к должностным лицам значит есть вопросы а к нему . как главкому и начальнику этих самых должностных лиц . никаких вопросов нет Есть вопросы к должностным лицам, отвечающим за закупку вооружения и техники для армии, - главком ВСУ Хомчак - Цензор.НЕТ 623
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08.12.2020 20:49
+14
Почни з себе, клоун, та власних квартир.
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08.12.2020 20:54
+12
ні, до тебе, зебіла, який зірвав річне держоборонзамовлення.
А ми півтора-два роки тому вас, дебілів, попереджали...
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08.12.2020 21:12
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К Свинарчукам? Есть вопросы к должностным лицам, отвечающим за закупку вооружения и техники для армии, - главком ВСУ Хомчак - Цензор.НЕТ 7325
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08.12.2020 20:46 Ответить
К одному,и очень много
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08.12.2020 21:06 Ответить
ні, до тебе, зебіла, який зірвав річне держоборонзамовлення.
А ми півтора-два роки тому вас, дебілів, попереджали...
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08.12.2020 21:12 Ответить
73%-вий лохторат не здатен розуміти чи щось зрозуміле сприйняти !!))
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08.12.2020 21:17 Ответить
с удивлением для себя узнал, что у нас два главнокомандующих ВСУ:
1. Зеленский - Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины
2. Хомчак - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины

может от того и бардак в войсках такой ? Є питання до посадових осіб, які відповідають за закупівлю озброєння і техніки для армії, - головком ЗСУ Хомчак - Цензор.НЕТ 554
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08.12.2020 22:32 Ответить
так что там это тебе друга твоего крутить Хома Тарана и по седлу ему лупить Есть вопросы к должностным лицам, отвечающим за закупку вооружения и техники для армии, - главком ВСУ Хомчак - Цензор.НЕТ 3942
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08.12.2020 20:47 Ответить
шото сегодня у хомчака беняфис... просто...
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08.12.2020 20:47 Ответить
Это он ознакомился с программой Бутусова Есть вопросы к должностным лицам, отвечающим за закупку вооружения и техники для армии, - главком ВСУ Хомчак - Цензор.НЕТ 1163
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08.12.2020 20:52 Ответить
"Есть вопросы..." И галантерейный он какой-то сегодня, не по-военному. Є питання до посадових осіб, які відповідають за закупівлю озброєння і техніки для армії, - головком ЗСУ Хомчак - Цензор.НЕТ 3360
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08.12.2020 23:09 Ответить
маладец Есть вопросы к должностным лицам, отвечающим за закупку вооружения и техники для армии, - главком ВСУ Хомчак - Цензор.НЕТ 9312 "Есть вопрос к тем должностным лицам, которые отвечают за закупку ОВТ " к должностным лицам значит есть вопросы а к нему . как главкому и начальнику этих самых должностных лиц . никаких вопросов нет Есть вопросы к должностным лицам, отвечающим за закупку вооружения и техники для армии, - главком ВСУ Хомчак - Цензор.НЕТ 623
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08.12.2020 20:49 Ответить
т.е по конспектам Бутусова ... как по-писанному чешет
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08.12.2020 20:53 Ответить
"А на лбу звєзда горіт... " 😊 Питання до Хомчак будуть. Купа. У слідчих. Одразу після зеленої влади. Хоча можливо Зєля ще за свого президентства Хомчак в жертву принесе. Щоб від себе удар відвести. Я так розумію, Хомчак знову хоче, щоб волонтери армію споряджали. Тоді нахера він там потрібен? Так просрати все, що крутилося, рухалося і працювало за якихось півтори року - то справді треба мати талант неабиякого серуна.
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08.12.2020 21:20 Ответить
Почни з себе, клоун, та власних квартир.
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08.12.2020 20:54 Ответить
А к этому телу у прокуратуры нет вопросов?
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08.12.2020 21:01 Ответить
Ні. Ця кандидатура була затвердження самим ігорьвалерійовичем, за особисту відданість матеріальним цінностям ігорьвалерієвича. Тому у відданої ігорьвалерієвичу беня-діктової, не може бути питань до цього тіла.
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08.12.2020 21:33 Ответить
що- крисячать...- то то бАкланов нервуе...
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08.12.2020 21:01 Ответить
вот в Карабахе не было парашютов и чем кончилось?
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08.12.2020 21:03 Ответить
не забыть бы противогазы
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08.12.2020 21:04 Ответить
Не питання тре задавати , а на нари пакувати !!))
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08.12.2020 21:05 Ответить
Какие вопросы? Просто придите и посмотрите как "закупувельники" и члены их семей живут, и вы всё сразу будет понятно..
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08.12.2020 21:06 Ответить
Як то які? Чи всі занесли? Чи все занесли?
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08.12.2020 21:07 Ответить
БТР це херня ,головне щоб квартирки вчасно будували !!)))
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08.12.2020 21:07 Ответить
Во, б..я, приплыли. В конце года оказывается зима и снег, а не тепло и луговые цветы. Оказывается Командование Вооруженными Силами Украины рассчитывало на получение в 2020 году большего количество новых и модернизированных образцов вооружения.
А главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак только-только об этом узнал. Война-то на Донбассе, а по отношению к Киеву - это почти Марс. А теперь: Есть вопрос к должностным лицам. Мда, веселенькие дела в руководстве армии..
И ДА, ЕСТЬ ВОПРОС К ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ
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08.12.2020 21:10 Ответить
Зебуинов , тявкавших днём и ночью против «свинарчуков « ,Порошенко , сейчас корова языком слизала
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08.12.2020 21:10 Ответить
Є, оно на версі гілки ,Дніпро агліцкій !!))
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08.12.2020 21:15 Ответить
нижче Kostya Kostya - також з тих
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08.12.2020 21:24 Ответить
В сонмі зебільної влади вже появились питання один до одного з приводу зриву річного держоборонзамовлення?
Так пострілятесь разом!
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08.12.2020 21:11 Ответить
Вот так, если главком жует сопли, то что говорить о его подчиненных, на самом деле это очень серьезно, возможны люьые варианты, вплоть до предательства головнокомандувача.
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08.12.2020 21:13 Ответить
"Она готовится стать матерью! А я отцом! " !!!)))
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08.12.2020 21:14 Ответить
Очень нужны противоракетные комплексы, потому что наш враг имеет авиационные ракеты, которыми способен поражать объекты, не входя в зону нашей ПВО".Источник: https://censor.net/ru/n3235770

Акуеть! Пэтриот или С-400?
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08.12.2020 21:15 Ответить
Нужно украинцам просить помощи у Израиля,чтобы снабдили нашу армию несколькими противоракетными комплексами,так как в Украине находятся много Еврейских общин и они нуждаются тоже в защите. Московия своих шахтёров защищает уже седьмой год Є питання до посадових осіб, які відповідають за закупівлю озброєння і техніки для армії, - головком ЗСУ Хомчак - Цензор.НЕТ 4227
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08.12.2020 21:35 Ответить
есть вопросы??? это как понять? я понимаю, есть ЗРАДА. и вопросов нет!!!!!!!!!!!!
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08.12.2020 21:18 Ответить
Шо там с мазами? Есть вопросы к должностным лицам, отвечающим за закупку вооружения и техники для армии, - главком ВСУ Хомчак - Цензор.НЕТ 9420
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08.12.2020 21:19 Ответить
Нет вопросов к должностным лицам, отвечающим за закупку вооружения и техники для МВД, СБУ...
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08.12.2020 21:20 Ответить
Бутусов заявив, що готовий працювати в Міноборони... может на Новый год освободим Донбасс как обещал украинцам Президент Зеленский,а если не получится ,то Президент назначит виновным Бутусова.
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08.12.2020 21:25 Ответить
Крайнім буде однозначно Порошенко !!))
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08.12.2020 21:27 Ответить
Ооооо пошел лязг стрелок на узловой!!!!)))))
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08.12.2020 21:51 Ответить
Хомяк, ты дебил, к тебе вопросов нет.
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08.12.2020 22:32 Ответить
Царь хороший, бояре просто плохие.
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08.12.2020 22:42 Ответить
 
 