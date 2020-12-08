Таксист услуги "Трезвый водитель" напился и угнал Volkswagen клиентки в Хмельницкой области, - полиция

В Славуте Хмельницкой области полиция задержала мужчину, который завладел автомобилем местной жительницы.

Как сообщает пресс-служба Полиции Хмельницкой области, около часа ночи 6 декабря в правоохранителям обратилась 24-летняя девушка, которая сообщила, что у нее угнали авто, информирует Цензор.НЕТ.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что потерпевшая заказала услугу "Трезвый водитель". Приехавший мужчина отвез ее и подругу домой, но отказался отдавать ключи, развернулся и поехал обратно в город.

Полиция быстро нашла 31-летнего злоумышленника, он находился в похищенном Volkswagen. У мужчины были явные признаки опьянения, но от прохождения теста он отказался.

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По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) УК Украины. Нетрезвому водителю грозит лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.