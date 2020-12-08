Таксист услуги "Трезвый водитель" напился и угнал Volkswagen клиентки в Хмельницкой области, - полиция
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В Славуте Хмельницкой области полиция задержала мужчину, который завладел автомобилем местной жительницы.
Как сообщает пресс-служба Полиции Хмельницкой области, около часа ночи 6 декабря в правоохранителям обратилась 24-летняя девушка, которая сообщила, что у нее угнали авто, информирует Цензор.НЕТ.
Прибывшие на место полицейские выяснили, что потерпевшая заказала услугу "Трезвый водитель". Приехавший мужчина отвез ее и подругу домой, но отказался отдавать ключи, развернулся и поехал обратно в город.
Полиция быстро нашла 31-летнего злоумышленника, он находился в похищенном Volkswagen. У мужчины были явные признаки опьянения, но от прохождения теста он отказался.
По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) УК Украины. Нетрезвому водителю грозит лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.
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только "воруй больше"...не воруй-не прокатывает
Бо від такого заголовку 100% заплював би монітор 😂😂😂🤣🤣🤣
вот жаба и задавила
(Прит.20:1)
Пассажир просыпается и говорит:
- Я закурю!
- Да пожалуйста.
Закурил, ему стало плохо.
- Хреново мне, слушай я блевать буду!
- Блюй на здоровье!
Пассажил наблевал. Никак не угомонится и говорит.
- Слушай, мне с№ать охота, а ноги не держат, давай я прямо здесь?
- Конечно! - разрешает водитель.
Пассажир пос№ал, расслабился, закурил снова и говорит.
- Какое хорошее у вас такси, все можно. Курить, с№ать, блевать.
- Я не таксист, а сотрудник службы «трезвый водитель» - отвечает водитель.