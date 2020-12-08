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Таксист услуги "Трезвый водитель" напился и угнал Volkswagen клиентки в Хмельницкой области, - полиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Таксист услуги

В Славуте Хмельницкой области полиция задержала мужчину, который завладел автомобилем местной жительницы.

Как сообщает пресс-служба Полиции Хмельницкой области, около часа ночи 6 декабря в правоохранителям обратилась 24-летняя девушка, которая сообщила, что у нее угнали авто, информирует Цензор.НЕТ.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что потерпевшая заказала услугу "Трезвый водитель". Приехавший мужчина отвез ее и подругу домой, но отказался отдавать ключи, развернулся и поехал обратно в город.

Полиция быстро нашла 31-летнего злоумышленника, он находился в похищенном Volkswagen. У мужчины были явные признаки опьянения, но от прохождения теста он отказался.

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По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) УК Украины. Нетрезвому водителю грозит лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+35
Гениально! Премию этому труженику!
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08.12.2020 20:53
+8
Идея услуги хорошая, но реализация в нашей стране хромает
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08.12.2020 20:53
+8
Бл... Добре хоч іще не почав вечеряти.
Бо від такого заголовку 100% заплював би монітор 😂😂😂🤣🤣🤣
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08.12.2020 21:00
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Гениально! Премию этому труженику!
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08.12.2020 20:53 Ответить
Сп'яніння - травмування на робочому місці.
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08.12.2020 21:13 Ответить
Идея услуги хорошая, но реализация в нашей стране хромает
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08.12.2020 20:53 Ответить
До войны в Донецке. (Ща не знаю) По заказу приезжало такси с 2-мя водилами. Такси ехало следом и потом забирало водителя.
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08.12.2020 21:32 Ответить
Оно так во всех городах работало. Когда то знакомый заказывал такую услугу в Кировограде. Все было нормально и удобно.
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08.12.2020 21:34 Ответить
Кіровоград це де? Кенінсберг?
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08.12.2020 21:40 Ответить
Таксист послуги "Тверезий водій" напився і викрав Volkswagen клієнтки у Хмельницькій області, - поліція - Цензор.НЕТ 5656

Кропивни́цкий - город в центре Украины, административный центр Кировоградской области
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08.12.2020 21:44 Ответить
Таксист послуги "Тверезий водій" напився і викрав Volkswagen клієнтки у Хмельницькій області, - поліція - Цензор.НЕТ 6839 Dzięki.
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08.12.2020 21:56 Ответить
таксисты хоть в "трезвом водителе, хоть в "болте" - тихий ужас!)))
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08.12.2020 20:54 Ответить
чертешо! ))) сапожник без сапог)))) "трезвый водитель" ужрался в дупель (и тачку слямзил)
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08.12.2020 20:56 Ответить
наші Люди... Таксист услуги "Трезвый водитель" напился и угнал Volkswagen клиентки в Хмельницкой области, - полиция - Цензор.НЕТ 5529
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08.12.2020 20:56 Ответить
кацапські ********
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08.12.2020 21:30 Ответить
От 3 до 5 за то,что тазик угнал...жесть Тут вон две области и республику угнали, а им амнистию,а с ними переговоры...Вывод: никогда не мелочись!
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08.12.2020 20:57 Ответить
ну а какой еще вывод можно сделать,да?
только "воруй больше"...не воруй-не прокатывает
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08.12.2020 21:27 Ответить
Пусть огласят прейскурант. Сколько нужно украсть, чтоб уже не посадили?
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08.12.2020 21:46 Ответить
"Таксист услуги "Трезвый водитель" напился и угнал Volkswagen клиентки".

Таксист услуги "Трезвый водитель" напился и угнал Volkswagen клиентки в Хмельницкой области, - полиция - Цензор.НЕТ 3131
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08.12.2020 20:58 Ответить
Бл... Добре хоч іще не почав вечеряти.
Бо від такого заголовку 100% заплював би монітор 😂😂😂🤣🤣🤣
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08.12.2020 21:00 Ответить
Прямо анекдот
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08.12.2020 21:01 Ответить
не прямо, а новый
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08.12.2020 21:58 Ответить
Услугу "Зеленый змий" заказывали? Если нет, мы ползем к вам. С уважением, беня.
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08.12.2020 21:02 Ответить
Новость достойная экранизации Братьев Коэнов или Квентина Тарантино=)
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08.12.2020 21:07 Ответить
Фильм с рабочим названием "Новости райцентра".
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08.12.2020 23:06 Ответить
Хорошо, что прочитал статью - позвонил, отказался.
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08.12.2020 21:09 Ответить
сам поехал? Таксист послуги "Тверезий водій" напився і викрав Volkswagen клієнтки у Хмельницькій області, - поліція - Цензор.НЕТ 6969
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08.12.2020 21:24 Ответить
И вот же впаяют дурику три годика.Тюрьмы забиты дураками,а враги законы принимают и в ********* на телешоу ездят.
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08.12.2020 21:11 Ответить
Тюрьми пустуюють - дурні на свободі. Таксист послуги "Тверезий водій" напився і викрав Volkswagen клієнтки у Хмельницькій області, - поліція - Цензор.НЕТ 2424
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08.12.2020 21:28 Ответить
это подтверждает нашу Украинскую действительность.. трезвый водило, п,ян. охранник, вор. мент, разносторонний злодей. депутат Украины, враг Украины и тд
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08.12.2020 21:16 Ответить
а каждый день смотреть на пьяных клиентов-тот еще стресс вадиле.
вот жаба и задавила Таксист послуги "Тверезий водій" напився і викрав Volkswagen клієнтки у Хмельницькій області, - поліція - Цензор.НЕТ 7836
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08.12.2020 21:23 Ответить
А вдруг девушка страшная, пьяная и к водиле приставала? Таксист послуги "Тверезий водій" напився і викрав Volkswagen клієнтки у Хмельницькій області, - поліція - Цензор.НЕТ 9708 И у парня психика не выдержала... А ведь ничто так не украшает девушку вглазах мужчины, как вовремя выпитый им стопарик водочки. Но ни в коем случае не за рулем.
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08.12.2020 21:30 Ответить
"Вино - глумливо, сикера - буйна; и всякий, увлекающийся ими, неразумен.
(Прит.20:1)
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08.12.2020 22:00 Ответить
Едут двое, водитель и пьяный пассажир на заднем сидении.
Пассажир просыпается и говорит:
- Я закурю!
- Да пожалуйста.
Закурил, ему стало плохо.
- Хреново мне, слушай я блевать буду!
- Блюй на здоровье!
Пассажил наблевал. Никак не угомонится и говорит.
- Слушай, мне с№ать охота, а ноги не держат, давай я прямо здесь?
- Конечно! - разрешает водитель.
Пассажир пос№ал, расслабился, закурил снова и говорит.
- Какое хорошее у вас такси, все можно. Курить, с№ать, блевать.
- Я не таксист, а сотрудник службы «трезвый водитель» - отвечает водитель.
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08.12.2020 22:24 Ответить
А что есть услуга "нетрезвый водитель"? Таксист послуги "Тверезий водій" напився і викрав Volkswagen клієнтки у Хмельницькій області, - поліція - Цензор.НЕТ 758
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08.12.2020 22:32 Ответить
Эх... зналиб вы как тяжело ждать трезвому водителю той минуты когда можно приехать к месту назначения и нажраться вхлам! Таксист послуги "Тверезий водій" напився і викрав Volkswagen клієнтки у Хмельницькій області, - поліція - Цензор.НЕТ 7804
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09.12.2020 01:49 Ответить
 
 