Мужчину на Тайване оштрафовали на $3500 за нарушение карантина на 8 секунд, - СМИ

Рабочий-мигрант из Филиппин находился на двухнедельной изоляции в специальном отеле. Он на 8 секунд вышел из номера отеля в коридор и попал на камеры наблюдения.

Об этом сообщил Департамент здравоохранения Тайваня, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Рабочий не так давно прибыл на Тайвань и должен был провести 2 недели в номере одного из 56-ти "карантинных отелей", специально предназначенных для изоляции иностранцев.

Как только сотрудники гостиницы увидели благодаря камерам наблюдения, что он покинул номер, то сразу сообщили об этом в Департамент здравоохранения Тайваня.

На мужчину наложили штраф в размере 100 тыс. тайваньских долларов - это 3500 долларов США.

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В Департаменте здравоохранения подчеркнули, что никому не позволено нарушать карантин, даже на несколько секунд.