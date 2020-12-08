Мужчину на Тайване оштрафовали на $3500 за нарушение карантина на 8 секунд, - СМИ
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Рабочий-мигрант из Филиппин находился на двухнедельной изоляции в специальном отеле. Он на 8 секунд вышел из номера отеля в коридор и попал на камеры наблюдения.
Об этом сообщил Департамент здравоохранения Тайваня, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
Рабочий не так давно прибыл на Тайвань и должен был провести 2 недели в номере одного из 56-ти "карантинных отелей", специально предназначенных для изоляции иностранцев.
Как только сотрудники гостиницы увидели благодаря камерам наблюдения, что он покинул номер, то сразу сообщили об этом в Департамент здравоохранения Тайваня.
На мужчину наложили штраф в размере 100 тыс. тайваньских долларов - это 3500 долларов США.
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В Департаменте здравоохранения подчеркнули, что никому не позволено нарушать карантин, даже на несколько секунд.
Пожалуйста, подождите...
Просто всех хорошо общипали на деньги.
задрали балаболы...
по твоей логике Беларусь должна уже вымереть. И это не самая большая плотность. на:
Я ж не возражаю против того, что нужно соблюдать культуру при пандемии - но и не давать скотам превращать людей в быдло своим идиотизмом. Потому что идиоты так и делают тоталитаризм - прикрываясь борьбой с империализмом или ещё что....
15087418
198 947
Хворіє:
9087343
106 642
Померло:
285518
2 192
Одужало:
5714557
90 113___________ТОЛЬКО ЗА СЕГОДНЯ УМЕРЛО БОЛЬШЕ ДВУХ ТЫСЯЧ(!)!!!!!!!
никто же не спорит против очевидного. Это так.
Вопрос не о том, нужно или нет соблюдать правила - да - Нужно.
Вопрос о самодурстве идиотов, которые в тех же гейРопейских (там вообще дебилы) странах...
Например - почему при коронавирусе нельзя выходить на улицу после 22:00?
Или - почему козлы запрещали подходить к водоёмам?
и так далее.
речь об этом - об идиотах из жопы достающих указания и об идиотах призывающих выполнять дебилизм..
как бы вообще ему гаплык не пришёл - потому что первична мораль и здравый смысл - а они усиленно уничтожаются чтобы превратить людей в быдло.
55.266.106 Умерло в этом году https://www.worldometers.info/ru/
где последствия страшной пандемии!?
из за последствий борьбы с пандемией, в 2021 году человечеству грозит тяжелейший со времен окончания Второй мировой войны гуманитарный кризис. От голода может умереть 270 млн человек.
Они по особому бананы едят - копируй.
Есть ковид - но почему там нет истерии? И почему она давно как в зелёной зоне?
Я не знаю.
2. А почему в 2020 году в Беларуси рекордная смертность?
Я знаю факт, что Беларусь давно в зелёной зоне. Я знаю что смертность в Украине весной была ниже чем до пандемии.
55.266.106 Умерло в этом году https://www.worldometers.info/ru/
где последствия страшной пандемии!?
из за последствий борьбы с пандемией, в 2021 году человечеству грозит тяжелейший со времен окончания Второй мировой войны гуманитарный кризис. От голода может умереть 270 млн человек.
Ну - это факт который нужно брать на вооружение.
Я ж к тому что правила нужно соблюдать - научно или хоть как то обоснованные, а не опираясь на то, что идиоты Степанов с Ляшком с телевизора гонят.
Є якісь наукові докази цього твердження? Або це просто мантра з дебіловізору?
Мені колись людина викладала. Наприклад:
А ще більш мене дратує, коли таку фігню розповсюджують дебіли типу Смирнова чи Ляшка чи інших ідіотів.
Насправді, це просто картинки, які не мають під собою жодної доказової бази.
кричущее нарушение Конституции Украины, разрешающей все, всем и всегда !!!!
а не загоняют все население в намордники и тд и тп...
Мабуть, китайці - дурні, що нові лікарні почали будувати. За тиждень. В наших було більше півроку. І НІЧОГО.
отхворал свое, в Бергамо в самый пик, в самый разгар, это 60 км от милана, своими глазами видел, трупы вдоль дорог, не дай такое никому пережить
08.12.2020 22:14
Будь-ласка гугл,офіційне джерело - ВОЗ
https://www.who.int/classifications/icd/Guidelines_Cause_of_Death_COVID-19-20200420-RU.pdf
Проблема за рік по всій планеті намалювати 1,5 мільйони фальшивих діагнозів чи що?
За 6.12 22 новых случая ковида. За все время - 718 заболевших и 7 (семь) смертей от ковида .