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Новости Происшествия Борьба с коррупцией
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взятка (5947) Нацполиция (15752) СБУ (18714) таможня (1916)

Предприниматель предложил сотруднику СБУ $300, чтобы тот пропустил товар через таможню без дополнительных проверок, - Нацполиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Предприниматель предложил сотруднику СБУ $300, чтобы тот пропустил товар через таможню без дополнительных проверок, - Нацполиция

Следователи Нацполиции задержали предпринимателя за попытку подкупа сотрудника СБУ. Фигурант предложил 300 долларов "вознаграждения" за неосуществление мер контроля при таможенном оформлении товара, который он перевозил через границу Украины.

Директор общества экспресс-перевозчиков на пункте пропуска через государственную границу во время таможенного оформления предоставил декларацию на товар с заниженной стоимостью, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Управление коммуникации Национальной полиции Украины. Чтобы правоохранители пропустили его через границу без дополнительных проверок груза, предприниматель предложил работнику Службы безопасности Украины взятку в сумме 300 долларов. Правоохранитель сообщил о неправомерной выгоде работникам полиции.

Следователи управления расследования коррупционных преступлений Главного следственного управления Нацполиции, под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора задержали взяткодателя при передаче работнику СБУ обещанного "вознаграждения" - 300 долларов.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

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Фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о вручении ему подозрения в совершении уголовного преступления. За попытку подкупа должностного лица предпринимателю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+3
Жадный платит дважды. Дающий мало, тоже.
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08.12.2020 21:34
+2
Один нуль домалювати забув, от дилетант.
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08.12.2020 21:38
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новенький, наверное
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08.12.2020 21:26 Ответить
+++++++++
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08.12.2020 21:57 Ответить
Жадный платит дважды. Дающий мало, тоже.
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08.12.2020 21:34 Ответить
баканівці за 300$ не продаються!
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08.12.2020 21:37 Ответить
Один нуль домалювати забув, от дилетант.
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08.12.2020 21:38 Ответить
Кто-же там столько дает??? Прям унижение какое-то!!!
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08.12.2020 21:49 Ответить
Шош ты так ,предприниматель? Не знаешь скока принимают?
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08.12.2020 21:50 Ответить
Предприниматель предложил сотруднику СБУ $300, чтобы тот пропустил товар через таможню без дополнительных проверок, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1654 Правоохоронець одразу повідомив про не дуже велику неправомірну вигоду працівників поліції..
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08.12.2020 22:08 Ответить
Наверное зубочистками торгует.
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08.12.2020 22:33 Ответить
Напевне ФОП підійшов в кінці зміни, коли співробітник виконав денну норму по хабарях, і кілька годин до кінця роботи вже став чесним. Або за зміну набрав так що місця в кишенях для 300дол. не залишилось, чи за такі мізерні чайові ліньки було напружуватись - це ж треба кудись йти, нести декларації, щось підписувати, ще комусь дати на чай з тих пару соток.
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08.12.2020 22:53 Ответить
 
 