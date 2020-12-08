Предприниматель предложил сотруднику СБУ $300, чтобы тот пропустил товар через таможню без дополнительных проверок, - Нацполиция

Следователи Нацполиции задержали предпринимателя за попытку подкупа сотрудника СБУ. Фигурант предложил 300 долларов "вознаграждения" за неосуществление мер контроля при таможенном оформлении товара, который он перевозил через границу Украины.

Директор общества экспресс-перевозчиков на пункте пропуска через государственную границу во время таможенного оформления предоставил декларацию на товар с заниженной стоимостью, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Управление коммуникации Национальной полиции Украины. Чтобы правоохранители пропустили его через границу без дополнительных проверок груза, предприниматель предложил работнику Службы безопасности Украины взятку в сумме 300 долларов. Правоохранитель сообщил о неправомерной выгоде работникам полиции.

Следователи управления расследования коррупционных преступлений Главного следственного управления Нацполиции, под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора задержали взяткодателя при передаче работнику СБУ обещанного "вознаграждения" - 300 долларов.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

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Фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о вручении ему подозрения в совершении уголовного преступления. За попытку подкупа должностного лица предпринимателю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет.