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брак (100) иностранец (457) Минюст (1700)

С начала года почти 6 тысяч иностранцев воспользовались услугой "Брак за сутки" в Украине, - Минюст

Новости Цензор.НЕТ Общество

С начала года почти 6 тысяч иностранцев воспользовались услугой

Конституция Украины устанавливает, что иностранцы и лица без гражданства, находящиеся в Украине на законных основаниях, пользуются теми же правами и свободами, а также несут такие же обязанности, как и граждане Украины. Соответственно, форма и порядок заключения брака между такими лицами определяются правом Украины.

Большим спросом среди населения, в том числе и среди иностранных граждан, пользуется пилотный проект Министерства юстиции Украины "Брак за сутки" - упрощенная процедура государственной регистрации, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

С момента введения такого сервиса (с 29 июля 2016 года) по октябрь 2020 года проведено 108 353 государственных регистрации брака (в 2019 году - 34 753, в 2020 году - 20 908 браков).

В частности, за указанный период зарегистрировано 32 319 браков с иностранцами (9720 - в 2019 году, 5 864 - до 1 ноября 2020-го).

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Чаще всего услугой "Брак за сутки" пользовались граждане Российской Федерации, Республики Польша, Федеративной Республики Германия. Больше всего иностранцев обращаются за такой услугой в Харькове, Днепре и Львове.

Кроме государственной регистрации брака, граждане Украины, иностранцы или лица без гражданства имеют право и на его расторжение.

Согласно данным Государственного реестра актов гражданского состояния граждан за 2019 год, в актовых записях о браке проставлены 1714 отметок о расторжении брака, что составляет 0,71% от общего количества зарегистрированных браков, из них - 495 отметок о расторжении брака - 1,6% от зарегистрированных в рамках пилотного проекта "Брак за сутки".

Всего по Украине в 2019 году было зарегистрировано 38 472 расторгнутых браков, а за 9 месяцев 2020 - 20 445. Вместе с тем, браков за указанные периоды зарегистрировано: в 2019 году - 237 858; за 9 месяцев 2020-го - 126 975 браков.

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+6
Развод тоже за сутки? Будет брак за сутки на сутки.
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08.12.2020 21:44
+3
а потім замовляють послугу тверезий водій С начала года почти 6 тысяч иностранцев воспользовались услугой "Брак за сутки" в Украине, - Минюст - Цензор.НЕТ 3112
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08.12.2020 21:44
+2
По сути регистрация брака, есть бюрократическая процедура информирующая государственные органы о сексуальных отношениях его граждан. Для большей эффективности этот процесс можно автоматизировать, для чего установить в общественных местах так наз. бракоматы. При наличии банковской (для оплаты процедуры) и ID-карты, процесс бракосочетания, равно как и бракоразводный, займёт всего несколько минут. Брачное свидетельство также может быть выдано в виде пластиковой карты и быть многоразовым. По желанию брачующихся, за дополнительную плату, может производится фото- и видео-фиксация посредством камер внешнего видеонаблюдения, с последующим размещением материала в соц. сетях, а также, музыкальное сопровождение. З початку року майже 6 тисяч іноземців скористалися послугою "Шлюб за добу" в Україні, - Мін'юст - Цензор.НЕТ 1911
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09.12.2020 02:27
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а потім замовляють послугу тверезий водій С начала года почти 6 тысяч иностранцев воспользовались услугой "Брак за сутки" в Украине, - Минюст - Цензор.НЕТ 3112
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08.12.2020 21:44 Ответить
Развод тоже за сутки? Будет брак за сутки на сутки.
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08.12.2020 21:44 Ответить
Вот откуда взялся коронавирус в Украине. С начала года почти 6 тысяч иностранцев воспользовались услугой "Брак за сутки" в Украине, - Минюст - Цензор.НЕТ 5406
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08.12.2020 21:47 Ответить
как в Малибу прям))), раньше только военных за 3- суток расписывали, а тут как собачек....
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08.12.2020 21:48 Ответить
С начала года почти 6 тысяч иностранцев воспользовались услугой "Брак за сутки" в Украине, - Минюст - Цензор.НЕТ 1782
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08.12.2020 22:01 Ответить
Вопросик гаденький у меня. А нельзя ли списочек уточнить сколько мужуков больше с какой стороны тут было. Тогда то и станет ясно кое что и многое. А теперь без стёба. Закон то хорош. Но применять пока только внутри страны его. А уже потом, когда нибудь.....ну так уж и быть!
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08.12.2020 22:02 Ответить
"Брак за сутки" - упрощенная процедура государственной регистрации".

В наших реалиях правильно было бы назвать "брак по расчёту".
Да и вообще, хорошую вещь браком не назовёшь. З початку року майже 6 тисяч іноземців скористалися послугою "Шлюб за добу" в Україні, - Мін'юст - Цензор.НЕТ 4029
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08.12.2020 22:35 Ответить
похоже на обычный брачный контракт указывается срок печать и играйтесь на здоровье .
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08.12.2020 22:40 Ответить
может они считали что это не "за" сутки а "на" сутки?
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08.12.2020 22:52 Ответить
Бюрократична послуга не повинна тривати быльше 5 хвилин.
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08.12.2020 23:19 Ответить
процедуру брака нужно всячески усложнять.
разводов меньше будет.
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09.12.2020 02:12 Ответить
По сути регистрация брака, есть бюрократическая процедура информирующая государственные органы о сексуальных отношениях его граждан. Для большей эффективности этот процесс можно автоматизировать, для чего установить в общественных местах так наз. бракоматы. При наличии банковской (для оплаты процедуры) и ID-карты, процесс бракосочетания, равно как и бракоразводный, займёт всего несколько минут. Брачное свидетельство также может быть выдано в виде пластиковой карты и быть многоразовым. По желанию брачующихся, за дополнительную плату, может производится фото- и видео-фиксация посредством камер внешнего видеонаблюдения, с последующим размещением материала в соц. сетях, а также, музыкальное сопровождение. З початку року майже 6 тисяч іноземців скористалися послугою "Шлюб за добу" в Україні, - Мін'юст - Цензор.НЕТ 1911
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09.12.2020 02:27 Ответить
Фактически - это упрощенная схема легализации и получения вида на жительство в Украине для разного рода нелегалов-чуркобесов
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09.12.2020 08:05 Ответить
 
 