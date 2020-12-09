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Новости Политика Украины Крушение самолета МАУ в Иране
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Иран (1561) компенсации (468) Енин (327)

В Иране передумали закладывать в госбюджет 200 млн евро на компенсации семьям погибших при крушении самолета МАУ в Тегеране, - Енин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Иране передумали закладывать в госбюджет 200 млн евро на компенсации семьям погибших при крушении самолета МАУ в Тегеране, - Енин

Иран отозвал предложение о выплате компенсаций семьям погибших в авиакатастрофе самолета МАУ в Тегеране, поскольку средства на компенсации хотели выделить из фонда нацразвития.

Об этом в эфире Громадського радіо заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, информирует Цензор.НЕТ.

"По моей информации, правительство уже отозвало это предложение (по заложению в бюджете на следующий год 200 млн евро для компенсации родным погибших в авиакатастрофе. - Ред.), поскольку предполагалось, что 200 млн будут выделены именно из фонда национального развития, что повлекло серьезные внутренние дискуссии в иранском обществе, но мы будем приветствовать планы иранского правительства зарезервировать определенную сумму средств в бюджете для выплаты компенсаций", - говорит Енин.

По его словам, пока не начинались переговоры с иранской стороной о размере компенсаций. Позиция Украины исходит из того, что уровень компенсации в значительной степени будет зависеть от обстоятельств катастрофы и от уровня сотрудничества иранской стороны, в частности с Украиной, по обеспечению объективного и беспристрастного расследования катастрофы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Катастрофа самолета МАУ под Тегераном: Украина попросила помощи у стран, принимавших участие в деле МН17, - Криклий

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен

В ноябре стало известно, что иранское правительство намерено заложить в государственный бюджет 200 миллионов евро на выплату компенсаций семьям жертв катастрофы самолета МАУ.

Также читайте: Енин о переговорах по сбитому в Иране самолету МАУ: Украина будет настаивать на выполнении достигнутых договоренностей

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+8
Глупые дикари эти иранцы.Вчера вместе с рашкой и прочьим мировым сбродом голосовали против резолюции по украинскому Крыму.
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08.12.2020 22:08
+4
просто пианиста послали нах...
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08.12.2020 22:22
+3
Это говорит об авторитете власти. Или знают, что всеравно все заберет Коломойский.
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08.12.2020 22:07
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За физика обиделись.
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08.12.2020 22:03 Ответить
физика ? какого..... поясните про что идет речь?
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08.12.2020 22:07 Ответить
Израиль замочил иранского преподавателя, хотя кто-то изображает его ученым. Убийство бессмысленное только на первый взгляд. Это подарок для Байдена.
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08.12.2020 22:14 Ответить
еще в 2018ом натаньяху называл его главным по ядерному оружию...
так что тема с учителем не канает
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08.12.2020 22:27 Ответить
Чиновник. Это же все равно бессмысленно.
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08.12.2020 22:33 Ответить
Вы можете себе на минуточку представить стоимость и сложность подобного мероприятия ?
И вот придумать и реализовать ума хватило, а правильно выбрать фигуранта фантазии не хватило ? Так по вашему ?
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08.12.2020 23:14 Ответить
Израилю подходил любой, чтобы не допустить возобновления переговоров США с Ираном. Наверно этот дед не сильно соблюдал безопасность, потому что убивать его не было никакого смысла.
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08.12.2020 23:20 Ответить
и назначили деда главным еще два года назад ?
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09.12.2020 00:06 Ответить
просто пианиста послали нах...
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08.12.2020 22:22 Ответить
Это говорит об авторитете власти. Или знают, что всеравно все заберет Коломойский.
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08.12.2020 22:07 Ответить
Глупые дикари эти иранцы.Вчера вместе с рашкой и прочьим мировым сбродом голосовали против резолюции по украинскому Крыму.
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08.12.2020 22:08 Ответить
Гадюки эти персы. Им бы убивать и убивать.
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08.12.2020 23:05 Ответить
могут и кинуть
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08.12.2020 23:06 Ответить
Власть « не дурачка какого - нибудь « не уважают
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08.12.2020 23:15 Ответить
добрым словом отплатят, доброе слово и кошке приятно
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08.12.2020 23:34 Ответить
Якщо не виплатять компенсації то необхідно відкликати послів, розривати економічні та дипломатичні стосунки і звертатись в Міжнародні суди з вимогою примусового стягнення коштів.
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08.12.2020 23:52 Ответить
кажется мне, что крайнего оператора ванюшей звали...
потому и не собираются платить
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09.12.2020 00:27 Ответить
Нафига туда вообще было делать регулярный рейс? Может руководство МАУ к уголовке привлечь за подвергали опасности и экипаж и пассажиров и работников аэропорта (возможный теракт)
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09.12.2020 00:33 Ответить
Украину водят за нос как лохов.Они будут тянут с каждым разом придумывая разные причины.Это позорняк какой то.Иран террористическое государство.Пора заканчивать этот цирк и в суд вместо 200 отдадут 600 по полной программе.
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09.12.2020 02:23 Ответить
А че вы в суд не подаете? Для вам все эти юристы, судьи, если они не могут толкового заявления написать?
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09.12.2020 06:06 Ответить
Импотентная власть.... Юристов и адвокатов своих нету, умеющих работать без схематозиков? Нанимайте международные адвокатские группы, в суд, взыскиваете имущество Ирана - только не на 200 млн., а на 2 млрд.... Нет... В соплях ковыряются... Они может и заплатили бы, но кацапы им намекнули - таких прецедентов не нужно, пускай хохлы докажут: а был ли самолёт вообще....
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09.12.2020 06:32 Ответить
Это свидетельство того, что все нужно делать своевременно и грамотно. Если бы кое-кто не по Оманам шастал и заглядывал в глаза чекистам *****, а поднимал волну негодования по всему миру, может, Иран и не вел бы себя так дерзко.
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09.12.2020 09:02 Ответить
 
 