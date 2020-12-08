Главные новости 8 декабря: в мире вакцинируют от COVID-19, спецоперацию по "вагнеровцам" подтвердил полковник ГУР МО Украины
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Минобороны пригласило на работу главреда Цензор.НЕТ Бутусова, и он согласился, в мире начали делать прививки от COVID-19, Россия распространила фейк о том, что ее вакцину якобы будут производить в Украине - главные новости 8 декабря.
Бутусова позвали работать в Минобороны, он согласился
Министерство обороны пригласило на работу главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова. Ему предложили занять одну из министерских позиций в сферах вооружения или логистики.
Бутусов согласился и обнародовал свою программу. Ее первый пункт - расследование провала спецопераций Минобороны, в том числе срыва летней спецоперации с наемниками ЧВК "Вагнера".
По словам Бутусова, информацию о проведении и срыве спецоперации подтвердил на заседании комитета по обороне и безопасности Верховной Рады ее непосредственный руководитель - полковник Ю., командир спецподразделения ГУР МО Украины.
Скандал с российской вакциной "Спутник V" в Украине
Директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил на встрече с кумом Путина Медведчуком, что харьковское предприятие "Биолек" готово выпускать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". По его словам, российские структуры "готовы производить вакцину на Украине и подать документы для ее регистрации государственными регулирующими органами".
Через несколько часов "Биолек" опроверг эту информацию, заявив, что предприятие не подписывало никаких контрактов на производство "Спутника V" и не получало для этого никаких трансферных технологий. По закону производить вакцину в Украине можно только ее государственной регистрации, отметили на предприятии.
Мир начал вакцинирование от коронавируса
Первой из всех жителей планеты прививку от COVID-19 получила 90-летняя жительница Великобритании Маргарет Кинан. Она сказала, что прививка - это лучший в мире подарок на день рождения, потому что она наконец-то сможет быть вместе с родными и друзьями.
Минздрав Украины уже составил графики вакцинации и "распределил всех людей по приоритетам". Первыми прививки получат медики, учителя, полицейские и пенсионеры. В аптеках же вакцина от коронавируса появится не раньше осени 2021 года.
Янукович хочет участвовать в заседании суда
Правда, ехать из Ростова в Киев ради этого он не собирается. Адвокаты беглого экс-президента опубликовали о том, что он хочет включиться на завтрашнее заседание Печерского суда по видеосвязи. Суд будет решать вопрос о заочном аресте Януковича.
Оккупанты решили "национализировать" пустующие в Крыму квартиры
По словам оккупационного "замглавы комитета по регистрации и кадастру" Крым Алексея Костина, "брошенное имущество" могут признать муниципальным через год после постановки объекта на соответствующий учет.
В России теперь можно сесть на 4 года за фразу "Крым - это Украина". Путин подписал закон, усиливающий ответственность за посягательство на "территориальную целостность РФ".
А у стен Кремля россиянин Михаил Юдин провел одиночный пикет с требованием прекратить антиукраинскую истерию. Он возмутился те, что на российских каналах звучат прямые угрозы бомбить Киев, Харьков и делить Украину. Полицейские хотели задержать мужчину, но передумали.
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Зелене лайно рано, чи піздно, отримає своє за держзраду!
Что же это за "закрытый режим", если информацию ее тут же обсуждают?!!
Сплошные шпионы и диверсанты....
Я бачу ти обізнана людина. Може й скажеш, хто з поважних членів того комітету є стукачком?
не дуже радійте, бо ще понесе з України у синєє море...
Тем, кто будет делать прививку от коронавируса, необходимо отказаться от алкоголя за 14 дней до вакцинации и еще в течение 42 дней после первой инъекции, сообщила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова. Итого - 56 дней не пить!
https://www.bbc.com/russian/news-55219984