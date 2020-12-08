Главные новости 8 декабря: в мире вакцинируют от COVID-19, спецоперацию по "вагнеровцам" подтвердил полковник ГУР МО Украины

Минобороны пригласило на работу главреда Цензор.НЕТ Бутусова, и он согласился, в мире начали делать прививки от COVID-19, Россия распространила фейк о том, что ее вакцину якобы будут производить в Украине - главные новости 8 декабря.

Бутусова позвали работать в Минобороны, он согласился

Министерство обороны пригласило на работу главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова. Ему предложили занять одну из министерских позиций в сферах вооружения или логистики.

Бутусов согласился и обнародовал свою программу. Ее первый пункт - расследование провала спецопераций Минобороны, в том числе срыва летней спецоперации с наемниками ЧВК "Вагнера".

По словам Бутусова, информацию о проведении и срыве спецоперации подтвердил на заседании комитета по обороне и безопасности Верховной Рады ее непосредственный руководитель - полковник Ю., командир спецподразделения ГУР МО Украины.

Скандал с российской вакциной "Спутник V" в Украине

Директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил на встрече с кумом Путина Медведчуком, что харьковское предприятие "Биолек" готово выпускать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". По его словам, российские структуры "готовы производить вакцину на Украине и подать документы для ее регистрации государственными регулирующими органами".

Через несколько часов "Биолек" опроверг эту информацию, заявив, что предприятие не подписывало никаких контрактов на производство "Спутника V" и не получало для этого никаких трансферных технологий. По закону производить вакцину в Украине можно только ее государственной регистрации, отметили на предприятии.

Мир начал вакцинирование от коронавируса

Первой из всех жителей планеты прививку от COVID-19 получила 90-летняя жительница Великобритании Маргарет Кинан. Она сказала, что прививка - это лучший в мире подарок на день рождения, потому что она наконец-то сможет быть вместе с родными и друзьями.

Минздрав Украины уже составил графики вакцинации и "распределил всех людей по приоритетам". Первыми прививки получат медики, учителя, полицейские и пенсионеры. В аптеках же вакцина от коронавируса появится не раньше осени 2021 года.

Янукович хочет участвовать в заседании суда

Правда, ехать из Ростова в Киев ради этого он не собирается. Адвокаты беглого экс-президента опубликовали о том, что он хочет включиться на завтрашнее заседание Печерского суда по видеосвязи. Суд будет решать вопрос о заочном аресте Януковича.

Оккупанты решили "национализировать" пустующие в Крыму квартиры

По словам оккупационного "замглавы комитета по регистрации и кадастру" Крым Алексея Костина, "брошенное имущество" могут признать муниципальным через год после постановки объекта на соответствующий учет.

В России теперь можно сесть на 4 года за фразу "Крым - это Украина". Путин подписал закон, усиливающий ответственность за посягательство на "территориальную целостность РФ".

А у стен Кремля россиянин Михаил Юдин провел одиночный пикет с требованием прекратить антиукраинскую истерию. Он возмутился те, что на российских каналах звучат прямые угрозы бомбить Киев, Харьков и делить Украину. Полицейские хотели задержать мужчину, но передумали.