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Новости Политика Украины
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вакцина (3810) Крым (26022) Минобороны (8273) россия (91354) Бутусов Юрий (3912) ЧВК Вагнера (1283) COVID-19 (18596)

Главные новости 8 декабря: в мире вакцинируют от COVID-19, спецоперацию по "вагнеровцам" подтвердил полковник ГУР МО Украины

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Главные новости 8 декабря: в мире вакцинируют от COVID-19, спецоперацию по

Минобороны пригласило на работу главреда Цензор.НЕТ Бутусова, и он согласился, в мире начали делать прививки от COVID-19, Россия распространила фейк о том, что ее вакцину якобы будут производить в Украине - главные новости 8 декабря.

Бутусова позвали работать в Минобороны, он согласился

Министерство обороны пригласило на работу главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова. Ему предложили занять одну из министерских позиций в сферах вооружения или логистики.

Бутусов согласился и обнародовал свою программу. Ее первый пункт - расследование провала спецопераций Минобороны, в том числе срыва летней спецоперации с наемниками ЧВК "Вагнера".

По словам Бутусова, информацию о проведении и срыве спецоперации подтвердил на заседании комитета по обороне и безопасности Верховной Рады ее непосредственный руководитель - полковник Ю., командир спецподразделения ГУР МО Украины.

Главные новости 8 декабря: в мире вакцинируют от COVID-19, спецоперацию по вагнеровцам подтвердил полковник ГУР МО Украины 01

Скандал с российской вакциной "Спутник V" в Украине

Директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил на встрече с кумом Путина Медведчуком, что харьковское предприятие "Биолек" готово выпускать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". По его словам, российские структуры "готовы производить вакцину на Украине и подать документы для ее регистрации государственными регулирующими органами".

Через несколько часов "Биолек" опроверг эту информацию, заявив, что предприятие не подписывало никаких контрактов на производство "Спутника V" и не получало для этого никаких трансферных технологий. По закону производить вакцину в Украине можно только ее государственной регистрации, отметили на предприятии.

Главные новости 8 декабря: в мире вакцинируют от COVID-19, спецоперацию по вагнеровцам подтвердил полковник ГУР МО Украины 02

Мир начал вакцинирование от коронавируса

Первой из всех жителей планеты прививку от COVID-19 получила 90-летняя жительница Великобритании Маргарет Кинан. Она сказала, что прививка - это лучший в мире подарок на день рождения, потому что она наконец-то сможет быть вместе с родными и друзьями.

Минздрав Украины уже составил графики вакцинации и "распределил всех людей по приоритетам". Первыми прививки получат медики, учителя, полицейские и пенсионеры. В аптеках же вакцина от коронавируса появится не раньше осени 2021 года.

Главные новости 8 декабря: в мире вакцинируют от COVID-19, спецоперацию по вагнеровцам подтвердил полковник ГУР МО Украины 03

Янукович хочет участвовать в заседании суда

Правда, ехать из Ростова в Киев ради этого он не собирается. Адвокаты беглого экс-президента опубликовали о том, что он хочет включиться на завтрашнее заседание Печерского суда по видеосвязи. Суд будет решать вопрос о заочном аресте Януковича.

Главные новости 8 декабря: в мире вакцинируют от COVID-19, спецоперацию по вагнеровцам подтвердил полковник ГУР МО Украины 04

Оккупанты решили "национализировать" пустующие в Крыму квартиры

По словам оккупационного "замглавы комитета по регистрации и кадастру" Крым Алексея Костина, "брошенное имущество" могут признать муниципальным через год после постановки объекта на соответствующий учет.

В России теперь можно сесть на 4 года за фразу "Крым - это Украина". Путин подписал закон, усиливающий ответственность за посягательство на "территориальную целостность РФ".

А у стен Кремля россиянин Михаил Юдин провел одиночный пикет с требованием прекратить антиукраинскую истерию. Он возмутился те, что на российских каналах звучат прямые угрозы бомбить Киев, Харьков и делить Украину. Полицейские хотели задержать мужчину, но передумали.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+13
Подвіх расфєтчіка. Главные новости 8 декабря: в мире вакцинируют от COVID-19, спецоперацию по "вагнеровцам" подтвердил полковник ГУР МО Украины - Цензор.НЕТ 4180

Главные новости 8 декабря: в мире вакцинируют от COVID-19, спецоперацию по "вагнеровцам" подтвердил полковник ГУР МО Украины - Цензор.НЕТ 1355
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08.12.2020 22:02
+11
Главная новость -- очередное подтверждение что Зеля предатель и гнида. Тупой как пробка, но предатель
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08.12.2020 22:08
+10
спецоперацию по "вагнеровцам" подтвердил полковник ГУР МО Украины
Зелене лайно рано, чи піздно, отримає своє за держзраду!
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08.12.2020 22:02
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Подвіх расфєтчіка. Главные новости 8 декабря: в мире вакцинируют от COVID-19, спецоперацию по "вагнеровцам" подтвердил полковник ГУР МО Украины - Цензор.НЕТ 4180

Главные новости 8 декабря: в мире вакцинируют от COVID-19, спецоперацию по "вагнеровцам" подтвердил полковник ГУР МО Украины - Цензор.НЕТ 1355
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08.12.2020 22:02 Ответить
спецоперацию по "вагнеровцам" подтвердил полковник ГУР МО Украины
Зелене лайно рано, чи піздно, отримає своє за держзраду!
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08.12.2020 22:02 Ответить
Угу, заседание проводили в ЗАКРЫТОМ РЕЖИМЕ!
Что же это за "закрытый режим", если информацию ее тут же обсуждают?!!
Сплошные шпионы и диверсанты....
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08.12.2020 22:12 Ответить
Это говорит только о том, что бубочку в ОП уже ни во что не ставят. Для сотрудников он ноль, "зеро", пустое место. Подобное, кстати, было еще с одним фриком, только в США -- с Трампом.
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08.12.2020 22:19 Ответить
В том, что Зеля с Ермаком манкурты и предатели уже давно нет никакой гостайны. Абсолютно. И новости о сорванных Зелей и его холуями операциях озвучиваются не до того, а после срыва операции. Когда вред можно нанести только самим предателям.
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08.12.2020 22:28 Ответить
Откуда такая осведомленность? На заборе прочитали?
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08.12.2020 23:59 Ответить
В отличие от вас -- книжки умные иногда читаю , а не "сватов" с "кварталом" смотрю.

Головні новини 8 грудня: у світі вакцинують від COVID-19, спецоперацію по "вагнерівцях" підтвердив полковник ГУР МО України - Цензор.НЕТ 2184
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09.12.2020 00:16 Ответить
"Вчера на заседании комитета по обороне и безопасности Верховной Рады прошло в закрытом режиме заслушивание полковника Ю. - командира спецподразделения ГУР МО Украины, непосредственного руководителя операции по захвату 28 российских террористов- "вагнеровцев". На заседании присутствовало большинство членов комитета.
Я бачу ти обізнана людина. Може й скажеш, хто з поважних членів того комітету є стукачком? Главные новости 8 декабря: в мире вакцинируют от COVID-19, спецоперацию по "вагнеровцам" подтвердил полковник ГУР МО Украины - Цензор.НЕТ 4312
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08.12.2020 22:22 Ответить
Главные новости 8 декабря: в мире вакцинируют от COVID-19, спецоперацию по "вагнеровцам" подтвердил полковник ГУР МО Украины - Цензор.НЕТ 96
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08.12.2020 22:31 Ответить
Яке ж ти недолуге.... Головні новини 8 грудня: у світі вакцинують від COVID-19, спецоперацію по "вагнерівцях" підтвердив полковник ГУР МО України - Цензор.НЕТ 2828
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08.12.2020 23:01 Ответить
лучше рано
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08.12.2020 22:15 Ответить
Главная новость -- очередное подтверждение что Зеля предатель и гнида. Тупой как пробка, но предатель
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08.12.2020 22:08 Ответить
зеМерзота, горіти вам у пеклі!
не дуже радійте, бо ще понесе з України у синєє море...
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08.12.2020 22:09 Ответить
Главные новости 8 декабря: в мире вакцинируют от COVID-19, спецоперацию по "вагнеровцам" подтвердил полковник ГУР МО Украины - Цензор.НЕТ 801
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08.12.2020 22:10 Ответить
Главные новости 8 декабря: в мире вакцинируют от COVID-19, спецоперацию по "вагнеровцам" подтвердил полковник ГУР МО Украины - Цензор.НЕТ 8648
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08.12.2020 22:15 Ответить
Вакцинація ВРХ ,мацковських аленей,вакциною для ВРХ, розпочалась, чекаємо на результати !!))
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08.12.2020 22:11 Ответить
Ось головні хєрої що зберегли вагнерівців...

Главные новости 8 декабря: в мире вакцинируют от COVID-19, спецоперацию по "вагнеровцам" подтвердил полковник ГУР МО Украины - Цензор.НЕТ 1834
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08.12.2020 22:22 Ответить
Тяжело кацапам будет Главные новости 8 декабря: в мире вакцинируют от COVID-19, спецоперацию по "вагнеровцам" подтвердил полковник ГУР МО Украины - Цензор.НЕТ 6096:
Тем, кто будет делать прививку от коронавируса, необходимо отказаться от алкоголя за 14 дней до вакцинации и еще в течение 42 дней после первой инъекции, сообщила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова. Итого - 56 дней не пить!

https://www.bbc.com/russian/news-55219984
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08.12.2020 22:33 Ответить
"Сколь веревочка не вейся,а совьешься ты в петлю!" (с)
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08.12.2020 23:08 Ответить
Антип ! Готуй дупу, російська вакцина йде до тебе, щастя несе! Не чую радості, ти куди втік?
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09.12.2020 01:50 Ответить
А тим часом ВООЗ заявили,що ніякої примусової вакцинації не повинно бути. Уряд України піниться від злості.
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09.12.2020 01:54 Ответить
Оце ми потрапили жити в казкову епоху: впізнали наших двох найсильніших агентів сторіччя: Гордона і Арестовича, які тільки що повернулися з "передової" і які дуже не ******* Україну. То чиї вони агенти? " Борці" з корупцією Серьога Лященко, Найом та всі інші стали самими великими корупціонерами, купилися на великі зарплати від податків громадян і вихваляють корупціонерів - розвалили ЖД, військові підприємства. Вчора ще одному пропонують продатися за велику зарплату і йти служити в міністрерство оборони Бутусову, тільки з однією метою - щоб не писав правду про корупціонерів і малоросів. Інтересно, піде служити Бутусов проти народу за народні гроші?
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09.12.2020 08:37 Ответить
 
 