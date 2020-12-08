Генсек ООН Гутерриш выразил соболезнования в связи со смертью от COVID-19 украинского миротворца Бривко в Конго, - ОП. ДОКУМЕНТ

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил соболезнования в связи со смертью 22 ноября старшего лейтенанта ВСУ Александра Бривко, который выполнял задачи в составе Стабилизационного миссии ООН в ДР Конго.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Офиса Президента в Фейсбук.

"Выражаю искренние соболезнования семье погибшего, государству и народу Украины в связи с этой страшной потерей, а также спасибо за вклад, который сделал ваш соотечественник в нашу работу во имя мира в Демократической Республике Конго", - говорится в письме Генсека ООН направленном на имя Президента Украины Владимира Зеленского.

Гутерриш заверил, что ООН настроена на усиление усилий по смягчению воздействия пандемии COVID-19 на миротворческие миссии и предотвращение ее распространения и будет принимать все меры для безопасности миротворцев и другого персонала.

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Генеральный секретарь ООН выразил глубокую благодарность Украине за поддержку миротворческих операций.

Напоминаем, Александр Бривко умер 22 ноября в ДР Конго от коронавируса. Обнаружили вирус у него 7 ноября, через неделю он был госпитализирован с повышенной температурой. Через два дня состояние резко ухудшилось — его перевели в реанимацию, где военнослужащий скончался.