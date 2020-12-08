Обнародованы подробные данные испытаний вакцины Pfizer: эффективность - 95%, побочные эффекты - у менее 4,6% участников, - CNN

Совещательный комитет Управления по контролю за качеством продуктов и медикаментов США обнародовал документ с подробными данными о испытаний, эффективности и побочных эффектов вакцины против коронавируса компаний Pfizer и BioNTech.

Препарат находится на завершающей стадии утверждения американским регулятором, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Документ подтверждает, что эффективность вакцины против COVID-19 составляет 95%, которая достигается минимум через семь дней после введения второй дозы", - говорится в сообщении.

При этом между первой и второй прививками дозами по 30 микрограммов предлагается делать интервал в 21 день. В то же время, в документе отмечается, что вакцина, которая получила название BNT162b2, обеспечивает "определенную защиту" от COVID-19 уже после первой дозы, эффективность которой составляет в среднем 52,4%. Однако, как отметили в FDA, в ходе исследований вакцина не тестировалась в однократной режиме для адекватного сравнения.

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Регулятор также описывает профиль безопасности вакцины как "благоприятный" и отмечает, что наиболее распространенными побочными реакциями на препарат были покраснение в месте инъекции, усталость, головная боль, боль в мышцах, суставах, озноб и лихорадка. Сравнительно тяжелые побочные эффекты наблюдались у менее 4,6% участников, преимущественно людей старшего возраста, и часто после второй дозы. В детальном описании также отмечается, что реакция на прививку может проявляться и в виде опухания лимфатических узлов.

Кроме того, в документе указывается, что в настоящее время собрано недостаточно данных, чтобы сделать выводы о безопасности вакцины для детей до 16 лет, беременных, кормящих грудью, и лиц с ослабленным иммунитетом.

Сообщается также, что шесть участников тестирования умерли во время испытаний, но при этом указывается, что "все смерти представляют собой события, которые происходят в общей популяции тех возрастных групп, в которых они произошли, с одинаковой скоростью".

Предполагается, что Консультативный комитет FDA по вопросам вакцин и сопутствующих биологических продуктов обсудит документ 10 декабря и предоставит официальные рекомендации по эффективности вакцины в профилактике COVID-19 для людей старше 16 лет.

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