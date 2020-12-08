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Обнародованы подробные данные испытаний вакцины Pfizer: эффективность - 95%, побочные эффекты - у менее 4,6% участников, - CNN

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Обнародованы подробные данные испытаний вакцины Pfizer: эффективность - 95%, побочные эффекты - у менее 4,6% участников, - CNN

Совещательный комитет Управления по контролю за качеством продуктов и медикаментов США обнародовал документ с подробными данными о испытаний, эффективности и побочных эффектов вакцины против коронавируса компаний Pfizer и BioNTech.

Препарат находится на завершающей стадии утверждения американским регулятором, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Документ подтверждает, что эффективность вакцины против COVID-19 составляет 95%, которая достигается минимум через семь дней после введения второй дозы", - говорится в сообщении.

При этом между первой и второй прививками дозами по 30 микрограммов предлагается делать интервал в 21 день. В то же время, в документе отмечается, что вакцина, которая получила название BNT162b2, обеспечивает "определенную защиту" от COVID-19 уже после первой дозы, эффективность которой составляет в среднем 52,4%. Однако, как отметили в FDA, в ходе исследований вакцина не тестировалась в однократной режиме для адекватного сравнения.

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Регулятор также описывает профиль безопасности вакцины как "благоприятный" и отмечает, что наиболее распространенными побочными реакциями на препарат были покраснение в месте инъекции, усталость, головная боль, боль в мышцах, суставах, озноб и лихорадка. Сравнительно тяжелые побочные эффекты наблюдались у менее 4,6% участников, преимущественно людей старшего возраста, и часто после второй дозы. В детальном описании также отмечается, что реакция на прививку может проявляться и в виде опухания лимфатических узлов.

Кроме того, в документе указывается, что в настоящее время собрано недостаточно данных, чтобы сделать выводы о безопасности вакцины для детей до 16 лет, беременных, кормящих грудью, и лиц с ослабленным иммунитетом.

Сообщается также, что шесть участников тестирования умерли во время испытаний, но при этом указывается, что "все смерти представляют собой события, которые происходят в общей популяции тех возрастных групп, в которых они произошли, с одинаковой скоростью".

Предполагается, что Консультативный комитет FDA по вопросам вакцин и сопутствующих биологических продуктов обсудит документ 10 декабря и предоставит официальные рекомендации по эффективности вакцины в профилактике COVID-19 для людей старше 16 лет.

Также читайте: Вакцина от COVID-19 китайской Sinovac показала эффективность 97%, - Bio Farma

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+12
Цю вакцину порохоботи будуть отримувати через магазини Рошен безкоштовно!
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08.12.2020 22:43
+5
в то время у каждого зебобика будет своя личная, просторная камера Обнародованы подробные данные испытаний вакцины Pfizer: эффективность - 95%, побочные эффекты - у менее 4,6% участников, - CNN - Цензор.НЕТ 1697
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08.12.2020 23:11
+5
А на додачу до вакцини, будуть давати торт, масло, і шоколад «Рошен».
(Тільки нікому не кажіть).
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09.12.2020 00:09
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Ну вот и прорыв!Шах и мат Короне!!!
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08.12.2020 22:43 Ответить
Облом с шахом. А мат пока только в другом, в лексическом смысле. Иммунитет всего на полгода максимум, а в наихудшим случае для людей со слабым иммунитом ( которых как раз и вакцинировать надо в первую очередь) вообще всего 2-3 месяца. Пока не будет иммунитета у 50-60% населения, эпидемия будет только нарастать.
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09.12.2020 02:04 Ответить
сам себе противоречишь.
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09.12.2020 07:58 Ответить
Это в чем же? Более-менее мобильное (т.е. уязвимое) и плюс к этому платежеспособное население Земли - 3-4миллиарда, для достижения глобального массового иммунитета нужно ну пусть 1.5 миллиарда доз каждые полгода, пока не затухнет эпидемия. Т.е. 2-3 миллиарда доз на следующий год. Абсолютно нереальная цифра для любой самой мощной фармакологической промышленности.
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09.12.2020 10:14 Ответить
Цю вакцину порохоботи будуть отримувати через магазини Рошен безкоштовно!
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08.12.2020 22:43 Ответить
в то время у каждого зебобика будет своя личная, просторная камера Обнародованы подробные данные испытаний вакцины Pfizer: эффективность - 95%, побочные эффекты - у менее 4,6% участников, - CNN - Цензор.НЕТ 1697
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08.12.2020 23:11 Ответить
А на додачу до вакцини, будуть давати торт, масло, і шоколад «Рошен».
(Тільки нікому не кажіть).
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09.12.2020 00:09 Ответить
- Какова смертность?
- В пределах нормы )))
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08.12.2020 22:58 Ответить
Ну норм!
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08.12.2020 23:01 Ответить
Это не нормально, а отлично. Вот только нам это совсем не светит. В лучшем случае нам достанется вакцина от AZ.
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09.12.2020 01:49 Ответить
21 день на оформление завещания)))
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08.12.2020 23:07 Ответить
Бабло побеждает зло
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08.12.2020 23:09 Ответить
"Сравнительно тяжелые побочные эффекты наблюдались у менее 4,6% участников, преимущественно людей старшего возраста, и часто после второй дозы."

У людей літнього віку серйозний вибір: або померти від ковіду (летальність 0,2%), або від вакцини від ковіду.
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08.12.2020 23:38 Ответить
танюша, пора на боковую. Уже заср"ла все ветки своими дебильными репликами
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08.12.2020 23:54 Ответить
Що ти таке? Звідки ти вилізло? Хто тобі надав повноваження розповідати іншим людям, що їм робити?
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08.12.2020 23:55 Ответить
Я даю тебе полномочия - почитать учебник по арифметике за 3 класс и посчитать, сколько процентов 13 000 от 830000. Потом будешь людям мозги засыр"ть.
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09.12.2020 00:03 Ответить
Відсотки вивчають у 5 класі, клоун Оприлюднено докладні дані випробувань вакцини Pfizer: ефективність - 95%, побічні ефекти - у менш ніж 4,6% учасників, - CNN - Цензор.НЕТ 8079
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09.12.2020 00:10 Ответить
А Ви, значить, ще в третьому.
Ну то Вам можна вибачити ту ахінею, що пишете, зважаючи на ваш вік.
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09.12.2020 00:15 Ответить
І в чому ахінея, чудік з чудо-ніком?
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09.12.2020 00:18 Ответить
«Летальність від COVID-19 в Україні становить 2%»

(Рівень летальності - це кількість загиблих від коронавірусу, поділена на загальну кількість позитивно підтверджених випадків ковіду. )
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09.12.2020 00:22 Ответить
"поділена на загальну кількість позитивно підтверджених випадків ковіду"

Сам таке придумав? Правильно: "Летальність - це кількість померлих від інфекції, поділена на загальну кількість інфікованих (уражених)". В цю кількість входять і усі безсимптомні випадки, кількість яких оцінюється в дослідженні (і яких насправді на порядок більше, ніж спроможне зафіксувати недолуге плр-тестування):
https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.20.265892.pdf
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09.12.2020 00:37 Ответить
1. Мова була саме про: «Летальність від COVID-19....»,
2. Що не так дефініції дискурсу «летальність», у моєму висловлюванні : «(Рівень летальності - це кількість загиблих від коронавірусу, поділена на загальну кількість позитивно підтверджених випадків ковіду. )»
?
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09.12.2020 10:42 Ответить
Проблема в тому, що кількість "позитивно підтверджених випадків ковіду" складає лише невелику частину кількості усіх інфікованих ковід-19. Бо наявне тестування не фіксує велику кількість безсимптомних випадків, які потім можна виявити за наявністю антитіл (але те ж не всі, оскільки не в усіх антитіла утворюються)
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09.12.2020 12:05 Ответить
Але й "кількість загиблих від коронавірусу", як ти пишеш, під великим питанням. Бо позитивний результат плр-тесту зовсім не означає, що людина хвора чи й взагалі має в собі вірус.
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09.12.2020 00:39 Ответить
Вам треба скоригувати розрахунки,вакцинувати ж будуть усіх
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09.12.2020 06:07 Ответить
Ніт, не усіх.
Вакцинувати будуть десь близько 50% населення України, тобто 20 мільйонів.
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09.12.2020 10:37 Ответить
Мда. Колективного імунітету так не досягти Оприлюднено докладні дані випробувань вакцини Pfizer: ефективність - 95%, побічні ефекти - у менш ніж 4,6% учасників, - CNN - Цензор.НЕТ 3229
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09.12.2020 12:06 Ответить
Ну, вот и чипы.😆😆😆😆😆😆😆😆
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09.12.2020 00:13 Ответить
В дальнейшую дискуссию с кацапским тролем вступать не буду. И всё таки, какой-процент?
0,2?
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09.12.2020 00:14 Ответить
https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.20.265892.pdf
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09.12.2020 00:16 Ответить
Ви змішали летальність і смертність.
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09.12.2020 00:29 Ответить
Я змішала чи ВООЗ?
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09.12.2020 00:30 Ответить
Вона/о, ще в 3-му класі.
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09.12.2020 00:16 Ответить
А ти ще в ясельках, ги ги ги.
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09.12.2020 00:18 Ответить
Она пишет на мове, а вы рузькой челюстью. Кацап тут только вы.
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09.12.2020 01:34 Ответить
хе-хе... в нас є привілея... ми можемо лише спостерігати...
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09.12.2020 00:47 Ответить
Забыли сказать что двое испытателей умерли на третьей стадии испытания . Если учесть что у 80% симптомов вообще нет то да очень эффективная вакцина 10-15% .
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09.12.2020 02:22 Ответить
Эти 4,6% тяжелых случая вакцинирования збигаються с 4% тяжелых от всех выявленых ковидных у которых 80% бессмптомных, а у остальных16% средние. По притянутой за уши ковидной статистики для запугивания. То-то воз обьявило про только добровольное вакцинирование.
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09.12.2020 08:28 Ответить
Правительство Великобритании заявило, что выплатит компенсации лицам, у которых возникнут побочные эффекты после вакцинации от COVID-19. Деньги будут выплачиваться в рамках существующей программы и покроют потенциальный ущерб от вакцины Pfizer и BioNTech.
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09.12.2020 11:35 Ответить
 
 