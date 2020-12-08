Договоренности "нормандской четверки" годичной давности сработали 50 на 50, альтернативные процессы пока не нужны, - Арестович
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Договоренности, достигнутые год назад в Париже лидерами "нормандской четверки", выполнены наполовину. После последних заявлений президента РФ Владимира Путина, можно говорить об отсутствии необходимости в альтернативных процессах урегулирования на Донбассе.
Об этом сказал в комментарии УНН представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, информирует Цензор.НЕТ.
"План, в который никто не верил, эти парижские договоренности, сработали. Они сработали примерно 50 на 50. Но это беспрецедентный случай во время международных вооруженных конфликтов такого рода. И даже многие страны, которые уже имели дело с такими вещами, говорят нам, что они наблюдают достаточно беспрецедентные вещи", - сказал Арестович.
По его словам, одним из достижений является и сам факт "реабилитации" нормандского формата после прихода в Украину новой власти.
"Самым большим достижением является, с моей точки зрения, возвращение пленных и то, что погибает в десять раз меньше наших военных, четыре месяца относительной, но тишины", - отметил Арестович.
Он заявил, что за период "тишины" на Донбассе погибли в 10 раз меньше бойцов, чем за такой же период прошлого года, и в 5,5 раза уменьшилось количество обстрелов.
Также Арестович напомнил, что президент РФ Владимир Путин - это "главный поставщик хаоса на международной арене", но он известен тем, что в последний момент "спасает" ситуацию.
"Этот сигнал, он дал во время разговора с Меркель, согласно заявлению ТАСС - это и есть основание для того, что мы можем говорить, что год с момента парижских договоренностей мы встречаем с сдержанным оптимизмом. А дальше, посмотрим, что будет на практике. Посмотрим, будут ли политические советники советоваться между собой", - утверждает представитель украинского делегации.
Стоит заметить, во время разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель, Путиным, в частности, было "подтверждено намерение продолжить совместную работу в нормандском формате, в том числе по линии политсоветников лидеров России, ФРГ, Франции и Украины".
"Третье, что Путин сказал, что он поддерживает работу политических советников. Посмотрим, что будет во время заседания подкомитетов и общего заседания ТКГ (16 декабря), последнего в этом году. Там будут также делать итоги работы и за год, и за год после парижских договоренностей", - отметил Арестович.
Напомним, 9 декабря 2019 года в Париже в Елисейском дворце состоялся саммит глав государств и правительств стран "нормандской четверки" - Франции, Германии, России и Украины. По итогам встречи стороны согласовали ряд договоренностей, среди которых - определить новые КПВВ, провести обмен удерживаемых лиц, ввести прекращение огня и тому подобное.
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это "статистика по динозаврам на Крещатике"
искренне поздравляю величайшего политика современности ЗЕ !
Будете у нас на Колыме - милости просим!
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Нда... математика на рівні зебільної...
Заранее приношу извинения за возможно модерируемую картинку , но то - имено это
Скорее всего чаще это будет происходить у совершенно противоположную часть тушки советника и без вазелину
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Шизанутий брехун. До твоєї мерзотної тлі жодного обміну / повернення полонених не було ? А скільки, власне, військових твій хазяїн (не українець, як і ти) повернув ?
В бухгалтери записалося, психолух ? Людей рахують вони =в разах=.
Гидота.
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