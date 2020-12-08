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Договоренности "нормандской четверки" годичной давности сработали 50 на 50, альтернативные процессы пока не нужны, - Арестович

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Договоренности

Договоренности, достигнутые год назад в Париже лидерами "нормандской четверки", выполнены наполовину. После последних заявлений президента РФ Владимира Путина, можно говорить об отсутствии необходимости в альтернативных процессах урегулирования на Донбассе.

Об этом сказал в комментарии УНН представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, информирует Цензор.НЕТ.

"План, в который никто не верил, эти парижские договоренности, сработали. Они сработали примерно 50 на 50. Но это беспрецедентный случай во время международных вооруженных конфликтов такого рода. И даже многие страны, которые уже имели дело с такими вещами, говорят нам, что они наблюдают достаточно беспрецедентные вещи", - сказал Арестович.

По его словам, одним из достижений является и сам факт "реабилитации" нормандского формата после прихода в Украину новой власти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина за год выполнила все условия, предусмотренные встречей в "нормандском формате", - Мендель

"Самым большим достижением является, с моей точки зрения, возвращение пленных и то, что погибает в десять раз меньше наших военных, четыре месяца относительной, но тишины", - отметил Арестович.

Он заявил, что за период "тишины" на Донбассе погибли в 10 раз меньше бойцов, чем за такой же период прошлого года, и в 5,5 раза уменьшилось количество обстрелов.

Также Арестович напомнил, что президент РФ Владимир Путин - это "главный поставщик хаоса на международной арене", но он известен тем, что в последний момент "спасает" ситуацию.

"Этот сигнал, он дал во время разговора с Меркель, согласно заявлению ТАСС - это и есть основание для того, что мы можем говорить, что год с момента парижских договоренностей мы встречаем с сдержанным оптимизмом. А дальше, посмотрим, что будет на практике. Посмотрим, будут ли политические советники советоваться между собой", - утверждает представитель украинского делегации.

Также читайте: Украина должна вынести уроки из Парижского саммита, - Елисеев

Стоит заметить, во время разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель, Путиным, в частности, было "подтверждено намерение продолжить совместную работу в нормандском формате, в том числе по линии политсоветников лидеров России, ФРГ, Франции и Украины".

"Третье, что Путин сказал, что он поддерживает работу политических советников. Посмотрим, что будет во время заседания подкомитетов и общего заседания ТКГ (16 декабря), последнего в этом году. Там будут также делать итоги работы и за год, и за год после парижских договоренностей", - отметил Арестович.

Напомним, 9 декабря 2019 года в Париже в Елисейском дворце состоялся саммит глав государств и правительств стран "нормандской четверки" - Франции, Германии, России и Украины. По итогам встречи стороны согласовали ряд договоренностей, среди которых - определить новые КПВВ, провести обмен удерживаемых лиц, ввести прекращение огня и тому подобное.

Читайте также: Оккупанты с начала суток режим прекращения огня не нарушали, потерь нет, - штаб ОС

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+13
50 на 50
это "статистика по динозаврам на Крещатике"

искренне поздравляю величайшего политика современности ЗЕ ! Договоренности "нормандской четверки" годичной давности сработали 50 на 50, альтернативные процессы пока не нужны, - Арестович - Цензор.НЕТ 1023
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08.12.2020 22:53
+13
Договоренности "нормандской четверки" годичной давности сработали 50 на 50, альтернативные процессы пока не нужны, - Арестович - Цензор.НЕТ 28
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08.12.2020 22:55
+10
Аферистович поймал джек-пот. Еще год назад он обилечивал лохов на своих семинарах "Как смотреть "схватку" с Аль Пачино и Де Ниро", - теперт он рассказывает лохам "Как зеленски переиграл путина"... Скоро Алешу просто будут бить в морду, несмотря на 33 боевых=)
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08.12.2020 23:00
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50 на 50
это "статистика по динозаврам на Крещатике"

искренне поздравляю величайшего политика современности ЗЕ ! Договоренности "нормандской четверки" годичной давности сработали 50 на 50, альтернативные процессы пока не нужны, - Арестович - Цензор.НЕТ 1023
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08.12.2020 22:53 Ответить



Будете у нас на Колыме - милости просим!
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08.12.2020 22:53 Ответить
У півшостого все на половину виходить.
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08.12.2020 22:53 Ответить
Договоренности "нормандской четверки" годичной давности сработали 50 на 50, альтернативные процессы пока не нужны, - Арестович - Цензор.НЕТ 28
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08.12.2020 22:55 Ответить
2005 год. Дугин, Корчинский и Арестович на п-к в РИА Новости "Евразийские неправительственные организации - как симметричный ответ "оранжевой чуме".

Договоренности "нормандской четверки" годичной давности сработали 50 на 50, альтернативные процессы пока не нужны, - Арестович - Цензор.НЕТ 6484
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08.12.2020 22:55 Ответить
Корчинский тоже консерва гебнявая ? Не знала
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08.12.2020 22:58 Ответить
Не зовсім. Тут інше. Корчинський все-таки воював з кацапами на Кавказі. За чеченців.
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08.12.2020 23:11 Ответить
да уж...а шо там курыть Арестович? папиросы ДРУГ... Договоренности "нормандской четверки" годичной давности сработали 50 на 50, альтернативные процессы пока не нужны, - Арестович - Цензор.НЕТ 8958
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08.12.2020 23:12 Ответить
В него жінка волонтерка яка добилася того, що звільнили совкового генерала, що називав москалів братами... Петушаро-медведчуки на них дуже фиркають....
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09.12.2020 06:25 Ответить
Раджу до уваги, 2008 рік.
https://youtube.com/watch?v=MV_82Y7oU10&t
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09.12.2020 06:48 Ответить
Договоренности "нормандской четверки" годичной давности сработали 50 на 50, альтернативные процессы пока не нужны, - Арестович - Цензор.НЕТ 8253
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08.12.2020 22:55 Ответить
Пы Сы . Квадрату минимум год и 11,5 месяцев. а дичь все не кончается Договоренности "нормандской четверки" годичной давности сработали 50 на 50, альтернативные процессы пока не нужны, - Арестович - Цензор.НЕТ 7224
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08.12.2020 23:00 Ответить
Договоренности "нормандской четверки" годичной давности сработали 50 на 50, альтернативные процессы пока не нужны, - Арестович - Цензор.НЕТ 104 Договоренности "нормандской четверки" годичной давности сработали 50 на 50, альтернативные процессы пока не нужны, - Арестович - Цензор.НЕТ 7372
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08.12.2020 23:14 Ответить
"Самым большим достижением является, с моей точки зрения, возвращение пленных и то, что погибает в десять раз меньше наших военных, четыре месяца относительной, но тишины" - і це є оті 50%????
Нда... математика на рівні зебільної...
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08.12.2020 22:55 Ответить
Це не зебільні математика. Це математика ДЛЯ зебілів. Травесті-діва Арєстовіч приколюється із просто лоповухого наріду. Бо нарід не думає, що т було лше ДВА!!!!! обміни за півтори року і поміняли лише близько 130 чоловік, левову частку з яких складають далеко не патріоти України і тим паче не військовополонені, а випадкові люди. І цими двома обмінами зелені козиряють вже майже рік. Справді цікаві можуть погуглити, скільки обмінів провела минула влада і скільки людей вона повернула, а заодно і що це були за люди.
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08.12.2020 23:18 Ответить
Остое … ли брехливые подрашистники
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08.12.2020 22:56 Ответить
Эта шалава уже и пуйло нахваливает...какое жалкое самоубийство,люся)
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08.12.2020 22:57 Ответить
оце п1длизуе,так п1длизуе.За це Шмаркля йому по губам проведе,тим ,чим на роял1 грав.
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08.12.2020 22:58 Ответить
Договоренности "нормандской четверки" годичной давности сработали 50 на 50, альтернативные процессы пока не нужны, - Арестович - Цензор.НЕТ 1156

Заранее приношу извинения за возможно модерируемую картинку , но то - имено это Договоренности "нормандской четверки" годичной давности сработали 50 на 50, альтернативные процессы пока не нужны, - Арестович - Цензор.НЕТ 7510
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08.12.2020 22:58 Ответить
Люся ?
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08.12.2020 23:00 Ответить
Аферистович поймал джек-пот. Еще год назад он обилечивал лохов на своих семинарах "Как смотреть "схватку" с Аль Пачино и Де Ниро", - теперт он рассказывает лохам "Как зеленски переиграл путина"... Скоро Алешу просто будут бить в морду, несмотря на 33 боевых=)
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08.12.2020 23:00 Ответить
В морду - это для него идеальный вариант
Скорее всего чаще это будет происходить у совершенно противоположную часть тушки советника и без вазелину
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08.12.2020 23:13 Ответить
Для кого этот бред написан?что где сработало?
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08.12.2020 23:02 Ответить
Писано для 73-хвідсоткового лохторату. Спрацювпдо принаймні для половини з них.
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08.12.2020 23:21 Ответить
Новые перлы он Люси Арестович. Теперь он ястреб и прызидент:

https://streamable.com/wwupse
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08.12.2020 23:03 Ответить
50 на 50, то означає, що Україна виконує всі путенські забаганки, а фєдєрасти, на свої забов'язання #уй забили...
Люся - ти вже бубочкє анус вилізала аж до гланд...
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08.12.2020 23:14 Ответить
Люся, а як тобі новина про правдивість інформації про підготовку та злиття спецоперації з вагенрівцями? Люся, атамлчаться не палучіцца. Ой чи то не ти її розробляв й тому мусив секретитись, а Люсь?
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08.12.2020 23:37 Ответить
"Самым большим достижением является, с моей точки зрения, возвращение пленных и то, что погибает в десять раз меньше наших военных, четыре месяца относительной, но тишины", - отметил Арестович.

Шизанутий брехун. До твоєї мерзотної тлі жодного обміну / повернення полонених не було ? А скільки, власне, військових твій хазяїн (не українець, як і ти) повернув ?

В бухгалтери записалося, психолух ? Людей рахують вони =в разах=.
Гидота.
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08.12.2020 23:49 Ответить
Аристович публично прокололся -забыл на чьей он стороне в ТКГ, вошёл в раж и стал нахваливать кремлёвскую крысу.... Думаю, после такой грубой работы кремль сам очень скоро усыпит аристовича....
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08.12.2020 23:51 Ответить
"погибает в десять раз меньше наших военных"--это по офиц.данным и "боевые"потери, а количество "небоевых" увеличилось в несколько раз!

"Небойові втрати з початку року перевищили бойові і становили 53 загиблих. "61 - боєць поранений з "небойових "причин"--это данные на начало сентября...
https://www.unn.com.ua/uk/news/1893290-z-pochatku-roku-riven-neboyovikh-vtrat-u-zsu-perevischiv-riven-boyovikh
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09.12.2020 00:20 Ответить
Плять, у Кравчука сейчас и то более проукраинская риторика...
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09.12.2020 06:19 Ответить
Тебя,арестовичь,запомнят не как строителя мостов,не как архитектора,а как переспавшего с козой. В твоем случае-с козлами.
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09.12.2020 07:50 Ответить
Дык арестович из того же племени, что и зеклоун, кому же как не ему хвалить рымыного тухлого зенедоноска?
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09.12.2020 08:59 Ответить
 
 