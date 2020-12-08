Причастных к захвату "Массандры" привлекут к ответственности, в том числе - на международном уровне, - Резников

Незаконный захват объектов государственной, коммунальной и частной собственности в оккупированном Крыму - преступление, независимо от формы, которую пытается придать этому процессу российская оккупационная администрация.

Об этом заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, комментируя попытки "власти Крыма" совершить незаконное отчуждение имущественного комплекса Государственного концерна "Национальное производственно-аграрное объединение "Массандра", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

"На 14 декабря российская оккупационная администрация в Крыму запланировала аукцион, в ходе которого собираются продать "Массандру". Сегодня, 8 декабря, проходит время регистрации участников. Попытки передать предприятие в частные руки - это продолжение преступления, начавшегося с так называемой "национализации" оккупационной администрацией в 2014 году. Я хотел бы предостеречь всех, кто рассматривает возможность принять в этом участие. Есть такое понятие как "покушение на совершение преступления". Все, кто будут пытаться "купить" "Массандру", станут нарушителями закона, против них будет применен весь возможный спектр мер реагирования, в том числе - на международном уровне", - отметил Резников.

Он выразил уверенность, что ни одна уважающая себя структура, которая имеет репутацию, работает за пределами Крыма и могла быть заинтересована в сохранении и развитии предприятия, не пойдет на эту сделку, поскольку гарантированно окажется под санкциями и не сможет работать в цивилизованном мире.

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Резников отметил, что Минреинтеграции будет принимать соответствующие меры к лицам, которые причастны к незаконному аукциону: будет инициировать национальные санкции, судебное преследование, обращаться к международным партнерам о внесении виновных в санкционные списки.

Он также напомнил, что международное сообщество не признает юрисдикцию оккупантов на территории украинского Крыма.

Напомним, подконтрольный Кремлю "парламент" оккупированного Крыма разрешил приватизировать предприятие по производству вин "Массандра". Такое решение принято на заседании 27 мая 2020 года.