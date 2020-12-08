В резолюции ООН по Крыму появились новые пункты об угрозе международной безопасности и "Крымской платформе", - Николенко

В усиленной резолюции по милитаризации Россией оккупированного Крыма, принятой Генассамблеей ООН 7 декабря, содержится два новых пункта.

Об этомсообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"В резолюции констатируется, что оккупация Крыма – прямая угроза международной безопасности. Она наносит ущерб архитектуре безопасности и контролю над вооружениями, учитывая, что в Крым завозится военная техника, способная нести ядерные боеголовки", – отметил спикер МИД.

Николенко также указал на то, что новая резолюция уделяет внимание усилиям Украины по деоккупации Крыма.

"Очень важно, что в этой резолюции упоминается "Крымская платформа" – новая украинская инициатива, которая призвана объединить все международные усилия по продвижению деоккупации полуострова. Для нас этот момент был принципиальным. В целом мы довольны результатами: несмотря на добавление новых элементов, мы не потеряли ни одного голоса, в сравнении с прошлыми годами", – заключил Николенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генассамблея ООН утвердила резолюцию о милитаризации оккупированного Крыма и частей Черного и Азовского морей, - МИД

За принятие новой резолюции высказались 63 страны, еще 62 воздержались, против проголосовали 17 стран, в том числе Россия.