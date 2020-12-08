Кравчук объяснил пропагандистам "Россия 24" необходимость плана "Б" по Донбассу: Прорыва к миру как не было, так и нет - это уже 6 лет

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук дал комментарий пропагандистам телеканала "Россия 24".

На просьбу ведущего эфира объяснить необходимость плана "Б" для Донбасса Кравчук заметил, что "прорыва к миру на Донбассе как не было, так и нет - это уже 6 лет", информирует Цензор.НЕТ.

Однако после встречи "нормандской четверки" год назад в вопросе урегулирования конфликта удалось достичь позитивных сдвигов.

"Единственный документ, который принят важный - это достижение тишины. Но уже недавно ОРДЛО прислало документ, одобренный российским представителем о том, что нужен новый план, потому что этот не работает. Получается, что те решения, которые были приняты и те условия, на которые пошел президент России [Владимир Путин], они не выполняются", - считает Кравчук.

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Он также добавил, что Украина со своей стороны делает реальные шаги к миру на Донбассе.

"Если брать обмен удерживаемыми лицами, то Украина список подала, ответного списка мы не имеем. Украина подала документ и приняла решение об открытии КПВВ, о разминировании. Но почему-то я такого не помню от России и ОРДЛО. Все решения, которые нужно принимать, они связывают с политическими вопросами", - отметил глава украинской делегации в ТКГ.

"Альтернативное мнение" в эфире дали высказать одному из главарей ОРЛО Родиону Мирошнику, но Кравчук подчеркнул необходимость сосредоточиться на вопросах безопасности и гуманитарного характера, а политические, на которых настаивает российская сторона, будут решаться после в зависимости от полномочий.

На вопрос о возможности прямых переговоров Кравчук ответил: "Если мы будем говорить с гражданами Украины, если мы будем говорить с теми людьми, которые там живут, если там не будет наемников, если там не будет иностранных вооруженных отрядов, если там не будет добровольцев, если там не будут стрелять и убивать, и мы будем говорить с гражданами Украины, договариваться о том, как организовать жизнь, учитывая особенности этого региона, и выборы, и организация власти, и гуманитарные вопросы, мы сядем, будем говорить и встречаться. Но сегодня они не являются полномочными по-настоящему, субъектами, которые принимают решения. Они подвластны другим силам, находящимся вовне. Это же очевидно. И все это видят". На уточнение, имеет ли он в виду Россию, Кравчук заметил: "Безусловно".

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