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Кравчук (1226) пропаганда (3473) россия (91354) Донбасс (26927)

Кравчук объяснил пропагандистам "Россия 24" необходимость плана "Б" по Донбассу: Прорыва к миру как не было, так и нет - это уже 6 лет

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Кравчук объяснил пропагандистам

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук дал комментарий пропагандистам телеканала "Россия 24".

На просьбу ведущего эфира объяснить необходимость плана "Б" для Донбасса Кравчук заметил, что "прорыва к миру на Донбассе как не было, так и нет - это уже 6 лет", информирует Цензор.НЕТ.

Однако после встречи "нормандской четверки" год назад в вопросе урегулирования конфликта удалось достичь позитивных сдвигов.

"Единственный документ, который принят важный - это достижение тишины. Но уже недавно ОРДЛО прислало документ, одобренный российским представителем о том, что нужен новый план, потому что этот не работает. Получается, что те решения, которые были приняты и те условия, на которые пошел президент России [Владимир Путин], они не выполняются", - считает Кравчук.

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Он также добавил, что Украина со своей стороны делает реальные шаги к миру на Донбассе.

"Если брать обмен удерживаемыми лицами, то Украина список подала, ответного списка мы не имеем. Украина подала документ и приняла решение об открытии КПВВ, о разминировании. Но почему-то я такого не помню от России и ОРДЛО. Все решения, которые нужно принимать, они связывают с политическими вопросами", - отметил глава украинской делегации в ТКГ.

"Альтернативное мнение" в эфире дали высказать одному из главарей ОРЛО Родиону Мирошнику, но Кравчук подчеркнул необходимость сосредоточиться на вопросах безопасности и гуманитарного характера, а политические, на которых настаивает российская сторона, будут решаться после в зависимости от полномочий.

На вопрос о возможности прямых переговоров Кравчук ответил: "Если мы будем говорить с гражданами Украины, если мы будем говорить с теми людьми, которые там живут, если там не будет наемников, если там не будет иностранных вооруженных отрядов, если там не будет добровольцев, если там не будут стрелять и убивать, и мы будем говорить с гражданами Украины, договариваться о том, как организовать жизнь, учитывая особенности этого региона, и выборы, и организация власти, и гуманитарные вопросы, мы сядем, будем говорить и встречаться. Но сегодня они не являются полномочными по-настоящему, субъектами, которые принимают решения. Они подвластны другим силам, находящимся вовне. Это же очевидно. И все это видят". На уточнение, имеет ли он в виду Россию, Кравчук заметил: "Безусловно".

Также читайте: Главарь ОРЛО Мирошник в эфире телеканала "Наш" заявил, что Донбасс не в составе Украины. Ведущий после отметил, что редакция не отвечает за мнения гостей

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+14
старый камуняка задрочит забалаболит тех юных кацапо щеглов пропагандонов на раз два.
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08.12.2020 23:34
+9
Деда назвали в честь тележке
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08.12.2020 23:41
+6
через три місяці буде сім років.
Та й ви, кравчуки/фокіни, також не дуже то переймаєтесь питанням перемоги України. Капітуляцію називаєте "прагненням до миру", відвід українського війська - "прикладом та спонуканням до миру".. Брехня, сама брехня !
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08.12.2020 23:39
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старый камуняка задрочит забалаболит тех юных кацапо щеглов пропагандонов на раз два.
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08.12.2020 23:34 Ответить
Кравчук объяснил пропагандистам "Россия 24" необходимость плана "Б" по Донбассу: Прорыва к миру как не было, так и нет - это уже 6 лет - Цензор.НЕТ 878
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08.12.2020 23:40 Ответить
кто такой этот кравчун?
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08.12.2020 23:35 Ответить
Деда назвали в честь тележке
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08.12.2020 23:41 Ответить
он комунизмус - большевизмус?
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08.12.2020 23:46 Ответить
Та да. В Україні так заведено ще з часів Руси.
Прізвище - це прізвисько.
От прізвище Кучма за назвою транспорного засобу «кучмовоз» (двуколіснмй малотонажний причіп до лісапєта).
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08.12.2020 23:55 Ответить
через три місяці буде сім років.
Та й ви, кравчуки/фокіни, також не дуже то переймаєтесь питанням перемоги України. Капітуляцію називаєте "прагненням до миру", відвід українського війська - "прикладом та спонуканням до миру".. Брехня, сама брехня !
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08.12.2020 23:39 Ответить
Навіщо Кравчук легітимізує бойовиків ОРДЛО?
Згадувати їх у фразі "Но почему-то я такого не помню от России и ОРДЛО" - неприпустимо!
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08.12.2020 23:40 Ответить
Там 99 відсотків людей, що залишились, хочуть грошей і ім байдуже що на росію що на Україну, це треба визнати, але хто платить той і замовляє музику.
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08.12.2020 23:46 Ответить
Все,що можна пояснювати пацакам, що вони повинні уйопувати з донбасу та Криму і виплатити контрибуції... Більше нічого пояснювати їм не маєш права, старий мудак...
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08.12.2020 23:48 Ответить
А какая тєпєрь разніца?
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08.12.2020 23:56 Ответить
А що Порошенко перестав бути патріотом після програшу на президентських виборах? Чи може з політики пішов? Чи може втратив політичний вплив?
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09.12.2020 01:59 Ответить
Арестович о каналах, близких к Медведчуку: «Они враги, мы неприветствуем их непрофессиональную деятельность».
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09.12.2020 00:02 Ответить
По Льоне дуже добре видно, що у на росії з баблом почалися проблеми, можна навіть відслідкувати з якої дати.Ще місяць назад проблем не було.
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09.12.2020 00:50 Ответить
Це все одно що з пнями на болотах розмовляти, так і комуняка Кравчук з кацапами.

Все він розуміє потвора малороська , з кацапами і так все зрозуміло, бо вони кончені.
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09.12.2020 01:29 Ответить
А что это за план "Б"? Если это военный путь, то быть беде, второго Карабаха не получится - Донбасс не НК, а РФ не Армения.
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09.12.2020 05:23 Ответить
План "Б" настолько секретный, что его не знает никто.
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09.12.2020 07:24 Ответить
а там был запланирован мир ??? если его не было и нет в мозгах тойстороны как его можно
увидеть в глазах..... ??? ещё одна ****** куклы от олигархата - мирвглазахтойстороны такая
же наглая и тупая как и 40% роста ввп и тарифы............ кушайТЕ
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09.12.2020 05:34 Ответить
этого хитрого лиса так просто не возьмешь....балаболить умеет
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09.12.2020 06:38 Ответить
следующим будет ющ с руками,яки не крали....
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09.12.2020 06:38 Ответить
"Кравчук за гроші напердить
у церкві"© (Г.Москаль)
Лучше бы ещё до окончания 2020-го Вседержитель явился бы к Архистратигу Михаилу и дал бы прочухана за бардак в его канцелярии. Соответственно, вышеупомянутый Архангел в своём ведомстве навёл бы порядок в документообороте, отыскал бы давно затерявшийся призывной лист на христопродавца Кравчука и дал бы ему ход на исполнение.
А то оно как-то не по-Божески получилось - вечная память уже сотворена ("Кравчучка"), а объект сотворённой вечной памяти до сих пор пердит на белом свете.
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09.12.2020 07:14 Ответить
"Альтернативное мнение" в эфире дали высказать одному из главарей ОРЛО Родиону Мирошнику, но Кравчук подчеркнул..."
Выступление Кравчучки в одном параш-говно-шоу с лугандоном уже есть предательство Украины, что бы этот старый пень там не нёс. Кравчук пояснив пропагандистам "Росія 24" необхідність плану "Б" стосовно Донбасу: Прориву до миру як не було, так і немає - це вже 6 років - Цензор.НЕТ 3883
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09.12.2020 07:19 Ответить
Дед пиарится свистежем. Не пора ли "нафиг с пляжа"?
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09.12.2020 07:22 Ответить
План "Б" - это неприемлимые потери. Все остальное - от лукавого.
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09.12.2020 09:22 Ответить
План "Б" от "Байден", что он скажет делать - так и будет! Своей же головы и интересов нет у нас.
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09.12.2020 09:52 Ответить
 
 