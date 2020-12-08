"Динамо" закончило выступление в Лиге чемпионов победой над венгерским "Ференцварошем" в Киеве

В 6 туре группового этапа Лиги чемпионов "Динамо" в Киеве на НСК "Олимпийский" обыграло венгерский "Ференцварош" со счетом 1:0.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Единственный гол в матче на 60 минуте забил динамовец Попов.

Таким образом, киевляне с 4 очками заняли третье место в группе и продолжат выступление в плей-офф Лиги Европы УЕФА.

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