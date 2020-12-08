РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13737 посетителей онлайн
Новости Спорт
8 784 21
Динамо (780) Лига чемпионов (275) футбол (3539)

"Динамо" закончило выступление в Лиге чемпионов победой над венгерским "Ференцварошем" в Киеве

Новости Цензор.НЕТ Спорт

В 6 туре группового этапа Лиги чемпионов "Динамо" в Киеве на НСК "Олимпийский" обыграло венгерский "Ференцварош" со счетом 1:0.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Единственный гол в матче на 60 минуте забил динамовец Попов.

Таким образом, киевляне с 4 очками заняли третье место в группе и продолжат выступление в плей-офф Лиги Европы УЕФА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лига чемпионов: "Динамо" в Киеве крупно проиграло "Барселоне"

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+24
По старой традиции ****** Сийярто нужно срочно жаловаться в ООН по поводу ущемления венгров.
показать весь комментарий
08.12.2020 23:53
+12
що ловив себе на думці що краще Ференцварош би виграв чим дивитись ще коли небудь так ганьбу
І у чому ганьба? Що мадяри не виграли?
показать весь комментарий
09.12.2020 00:11
+10
Завтра будет выступление сиярто о притеснении венгров в Украине
показать весь комментарий
09.12.2020 00:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
мені як вболівальнику на стільки принизливо було дивитись такий бездарний футбол з боку Динамо,що ловив себе на думці що краще Ференцварош би виграв чим дивитись ще коли небудь так ганьбу "Динамо" закончило выступление в Лиге чемпионов победой над венгерским "Ференцварошем" в Киеве - Цензор.НЕТ 3519
показать весь комментарий
08.12.2020 23:52 Ответить
що ловив себе на думці що краще Ференцварош би виграв чим дивитись ще коли небудь так ганьбу
І у чому ганьба? Що мадяри не виграли?
показать весь комментарий
09.12.2020 00:11 Ответить
А что будет дальше так это труба
Это ж млин не футбол, это порноборьба
показать весь комментарий
08.12.2020 23:52 Ответить
1975 р. Кубок кубків Динамо Київ-Ференцварош 3:0 !!!)))
показать весь комментарий
09.12.2020 00:31 Ответить
Я был вживую на полуфинале с планокурами
показать весь комментарий
09.12.2020 00:33 Ответить
А я тоді служив в СА,ЮГВ,Угорщина, то мад"ри почувши що я з України відразу йокали, йо по-мад"ярські "добре"!!!))
показать весь комментарий
09.12.2020 00:35 Ответить
Ну так в футбол играть НЕЛЬЗЯ !
показать весь комментарий
08.12.2020 23:53 Ответить
По старой традиции ****** Сийярто нужно срочно жаловаться в ООН по поводу ущемления венгров.
показать весь комментарий
08.12.2020 23:53 Ответить
Узули мадярів.
Респект.
показать весь комментарий
08.12.2020 23:58 Ответить
До "узули" там далеко. Але перемогли, то добре.
показать весь комментарий
09.12.2020 09:58 Ответить
Валидольно
показать весь комментарий
08.12.2020 23:56 Ответить
Реброва не хотіли сильно ображати "Динамо" закончило выступление в Лиге чемпионов победой над венгерским "Ференцварошем" в Киеве - Цензор.НЕТ 7521
показать весь комментарий
08.12.2020 23:57 Ответить
Завтра будет выступление сиярто о притеснении венгров в Украине
показать весь комментарий
09.12.2020 00:13 Ответить
Спасибо Динамо, прощай Будулай.
показать весь комментарий
09.12.2020 00:23 Ответить
Динамо з 4-ма очками ледве пролізло до Ліги Європи, тоді як Шахтар з 7-ма очками завтра може припинити виступи в єврокубках цього сезону. А взагалі український клубний футбол зараз шкутильгає на обидві ноги. Рано ще нам грати на рівних в Лізі Чемпіонів. Хоча кризи бувають і у великих команд, Реал тому підтвердження.
показать весь комментарий
09.12.2020 00:27 Ответить
І Динамо, і Шахтару - УДАЧІ !
Слава Україні !
показать весь комментарий
09.12.2020 00:33 Ответить
шкутильгає... але:"український клубний футбол зараз шкутильгає на обидві ноги" в першу чергу через війну... Усьому іншому раду можна було би дати.

Будь прокляті ті касапи зв своїм ******
показать весь комментарий
09.12.2020 00:41 Ответить
В принципе норм.
показать весь комментарий
09.12.2020 00:39 Ответить
пока в украинском футболе не будет принципа подбора игроков, как в НБА или НХЛ - не будет футбола... его уже нет... и чем дальше, тем меньше хочется смотреть на "спортсменов", бесцельно гоняющих кожаный по полю...
показать весь комментарий
09.12.2020 07:13 Ответить
ну хоть так мадьярам по губам помазали....
показать весь комментарий
09.12.2020 12:38 Ответить
 
 