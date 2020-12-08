В Киеве построят около 400 новых светофоров, - директор КП Черний
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В столице должны построить около 400 новых светофорных объектов. Соответствующий указ уже подписал Киевский городской голова Виталий Кличко.
Об этом в эфире Громадського радіо сказал директор КП "Центр организации дорожного движения" Виктор Черний, информирует Цензор.НЕТ.
"Что такое светофорное регулирование? Это объект капитального строительства. Он не может появиться за день или за неделю. Это целая процедура: проектные работы через ProZorro, экспертиза, потом поиск подрядчиков через ProZorro. Все это занимает около года. Сегодня мы ставим вопрос о том, что эти объекты должны быть стратегическими, чтобы время сокращалось", - рассказывает он.
При необходимости установки светофора в месте концентрации ДТП по соответствующему распоряжению полиции такие работы выполняются за месяц-полтора.
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пример круг скоростного трамвая "Гната юры" - когда там работают светофоры так пробки по 200м во всех сторонах, когда они выключены спокойно все проезжают без задержек
"Строительство светофора идёт полным ходом - вот экскаватор роет котлован под фундамент. Рядом собирают башенный кран, он будет поднимать лампочки для монтажа...
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А адрес ему будут присваивать? Вроде бы, любому капитальному объекту положено.
Скоро станут говорить о строительстве мусорки или скамейки в парке.