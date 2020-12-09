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Новости За рубежом
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религия (881) россия (91354) США (23238) Помпео (336)

США внесли Россию в список стран, правительства которых допустили "серьезные нарушения свободы вероисповедания", - Помпео

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

США внесли Россию в список стран, правительства которых допустили

Соединенные Штаты предприняли шаги относительно нарушителей свободы вероисповедания.

Об этом говорится в опубликованном заявлении Госсекретаря США Майка Помпео, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

В список стран, вызывающих особую озабоченность за "систематические, продолжающиеся, вопиющие нарушения свободы вероисповедания" внесены Бирма, Китай, Эритрея, Иран, Нигерия, КНДР, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан и Туркменистан, в соответствии с Законом о международной религиозной свободе от 1998 года.

"Коморские Острова, Куба, Никарагуа и Россия внесены в специальный список для наблюдения за правительствами, которые допустили "серьезные нарушения свободы вероисповедания"", - отмечается в заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Десятки людей лишены свободы в оккупированном Крыму за свою религию, ПЦУ практически уничтожена, - представительство Украины в ООН

"Аль-Шабааб", "Аль-Каида", "Боко Харам", "Хаят Тахрир аш-Шам", хуситы, ИГИЛ, ИГИЛ-Большая Сахара, ИГИЛ-Западная Африка, "Джамаат Наср аль-Ислам валь-Муслимин" и "Талибан" также добавлены в список в качестве субъектов, вызывающих особую озабоченность в соответствии с Законом Фрэнка Вульфа о международной религиозной свободе от 2016 года.

"Я рад сообщить, что Судан и Узбекистан были исключены из специального списка на основании значительного, конкретного прогресса, достигнутого их соответствующими правительствами за последний год. Их смелые реформы своих законов и практики служат образцом для подражания другим странам", - заявил Майк Помпео.

В документе отмечается, что Соединенные Штаты будут продолжать работать над тем, "чтобы положить конец злоупотреблениям и преследованиям по религиозным мотивам во всем мире, а также обеспечить, чтобы каждый человек, везде и в любое время, имел право жить согласно велениям совести".

Также читайте: Россия нарушает свободу вероисповедания в оккупированном Крыму, - доклад Госдепартамента США

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+4
Кацапи опинились в одній компанії з "Талібаном", "Аль-Каїдою" та "ІДІЛом". Як кажуть, "скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти".
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09.12.2020 00:47
+3
Скорее бы! Мир бы тогда вздохнул и терроризма и войн стало бы меньше на порядок.
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09.12.2020 00:47
+3
А,так ты просто кацапотварь. Пшелнах,животное
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09.12.2020 00:48
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Правила форума Совет форумчан
Четвертовать их, а потом на кол и сжечь!
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09.12.2020 00:41 Ответить
На все свій час !! Доля у всіх імперій одна,занепад та руйнація !!))
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09.12.2020 00:45 Ответить
А,так ты просто кацапотварь. Пшелнах,животное
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09.12.2020 00:48 Ответить
Если уж на то пошло,то я не один десяток твоих землячков под уровень отправил. Свободен. Брезгую
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09.12.2020 00:57 Ответить
Та зараз від тієї притчі, діє тільки перша частина
Були ви 1/6, а зараз стали 1/9.
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09.12.2020 00:50 Ответить
РІ втратила понад 25% територіі та понад 50% населення !!)))
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09.12.2020 00:56 Ответить
Скорее бы! Мир бы тогда вздохнул и терроризма и войн стало бы меньше на порядок.
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09.12.2020 00:47 Ответить
Ээээээ... А ты статью читал?
Например вот это: "список стран, правительства которых допустили "серьезные нарушения свободы вероисповедания"
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09.12.2020 00:48 Ответить
Так це всі знають, що він *****.
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09.12.2020 00:51 Ответить
Дебилоидное насекомое. Ты млять хоть свой язык понимаешь? Или тебя ********* в чяереп надо,что б у тебя синапсы в пустом черепе зашевелились?
А ну млять покажи,где я хоть раз вспомнил кацапстан и плешивую тварь?
Че,трезвым в интернет не ходиш?
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09.12.2020 00:54 Ответить
Що ,гундяєвський паханат не сподобався ??))
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09.12.2020 00:44 Ответить
Рыжий перед уходом дверью хлопает.
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09.12.2020 00:46 Ответить
Кацапи опинились в одній компанії з "Талібаном", "Аль-Каїдою" та "ІДІЛом". Як кажуть, "скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти".
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09.12.2020 00:47 Ответить
маловато цього буде, Дональде.
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09.12.2020 01:02 Ответить
Он на втором сроке обязательно продолжит.
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09.12.2020 01:13 Ответить
Байден прийде - порядок наведе. Буде як з свободою слова та цензурою, яку тепер називають "порушеням громадських правил (community guidelines violation)". Так само ніякого порушення свободи віросповідання не буде - просто воно по китайській моделі стане марксистським. Оно бравий кандидат-баптист в Сенат від демократів: колір шкіри пролетарське походження має правильний і думки комуністичні про шкідливість білих.
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09.12.2020 01:19 Ответить
Прощай клоун.
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09.12.2020 01:48 Ответить
Прощай😂🌷
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09.12.2020 03:01 Ответить
Опять США будут посланы...
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09.12.2020 05:39 Ответить
Наконец-то трамписты нашли самое тяжкое преступление мордора.
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09.12.2020 06:44 Ответить
Полномочия Трампа истекают 19 января,за это время он много чего может сочинить... США внесли Россию в список стран, правительства которых допустили "серьезные нарушения свободы вероисповедания", - Помпео - Цензор.НЕТ 8838
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09.12.2020 07:10 Ответить
 
 