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Посла Украины в Нидерландах Ченцова избрали на должность в Постоянном арбитражном суде в Гааге, - МИД

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Посла Украины в Нидерландах Ченцова избрали на должность в Постоянном арбитражном суде в Гааге, - МИД

Посла Украины в Королевстве Нидерланды Всеволода Ченцова избрали на должность председателя Бюджетного комитета Постоянного арбитражного суда в 2021 году.

"Украина благодарна государствам-членам за доверенную ей роль и готова к сотрудничеству с другими руководящими органами суда с целью продвижения института мирного разрешения споров", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы МИД.

В ведомстве напоминают, что Постоянный арбитражный суд - старейшая организация в мире для мирного решения споров со штаб-квартирой в Гааге (Нидерланды). В прошлом году под ее эгидой рассматривалось около 200 межгосударственных, коммерческих и инвестиционных споров. Бюджетный комитет отвечает за финансовую политику и бюджетные аспекты работы суда.

Посла Украины в Нидерландах Ченцова избрали на должность в Постоянном арбитражном суде в Гааге, - МИД 01

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Автор: Анна Судак
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В бюджетный комитет. Рисковые ребята в этой Гааге.
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09.12.2020 01:43 Ответить
кацап....НА -ПАРАШУ !!!!
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09.12.2020 08:52 Ответить
А я думав шо то за вибухи? А то пукани запарєбріком рвуться.....🤣
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09.12.2020 04:16 Ответить
Краще б у Міжнародному Кримінальному. Хоча там і так справа проти расєї просувається.
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09.12.2020 07:51 Ответить
 
 