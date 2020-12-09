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бюджет (4804) Конгресс США (977) оборона (1539) помощь (6268) санкции (10621) США (23238) Северный поток (1426)

Палата представителей США приняла проект оборонного бюджета на 2021 г. с $250 млн для Украины и санкциями против "Северного потока-2"

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Палата представителей США приняла проект оборонного бюджета на 2021 г. с $250 млн для Украины и санкциями против

Палата представителей США приняла подавляющим большинством согласованный проект Закона об ассигнованиях на национальную оборону США-2021, который предусматривает санкции против Nord Stream-2 и помощь Украине в сфере безопасности.

Документ поддержали 335 конгрессменов, против высказались 78 законодателей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Проект закона по оборонным бюджетом США уже был принят в отдельных версиях Палатой представителей и Сенатом, а также сведен к единому документу, который должны повторно утвердить обе палаты американского Конгресса.

В рамках оборонного бюджета Украины согласовано предоставление 250 миллионов долларов военной помощи, оказываемой в рамках инициативы содействия в сфере безопасности и которые пойдут на поддержку и помощь нашим вооруженным силам.

Одобренный проект оборонного бюджета-2021 общим объемом более 740 миллиардов долларов предусматривает выделение на базовые нужды Пентагона 635,5 миллиарда. Еще 26,6 пойдут на реализацию программ в области национальной безопасности по линии министерства энергетики. На проведение операций за рубежом пойдет 69 миллиардов долларов.

Проект закона дальше должен пройти голосование в Сенате.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина в 2020-м получила от СШA военное оборудование на $510 млн, - Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности

Между тем президент Трамп уже пообещал применить вето к этому документу из-за того, что он не предусматривает отмену раздела 230 Закона об этике в сфере коммуникаций. Этот раздел гарантирует защиту технологическим компаниям от судебных исков за размещение, удаление или изменение пользовательского контента.

Учитывая это, при голосовании во вторник Палата представителей набрала необходимое количество голосов для преодоления возможного вето президента. Это заставило многих республиканцев выбирать между лояльностью к Трампа и выделением средств на нужды обороны США.

Как сообщалось, проект оборонного бюджета США на 2021 предусматривает выделение Украине $250 млн помощи в сфере безопасности и обороны. Кроме того, документ прописывает целый комплекс мероприятий относительно ответа на вызовы безопасности со стороны РФ, в том числе санкции против Nord Stream-2 и другие сдерживающие меры.
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Топ комментарии
+3
"Трамп уже пообещал применить вето к этому документу из-за того, что он не предусматривает отмену раздела 230 Закона об этике в сфере коммуникаций." Это он о Твиттере. Палата представителей США приняла проект оборонного бюджета на 2021 г. с $250 млн для Украины и санкциями против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 7704

Палата представителей США приняла проект оборонного бюджета на 2021 г. с $250 млн для Украины и санкциями против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 8147
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09.12.2020 07:28
+3
Мервяк идёт нах юух !
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09.12.2020 07:30
+3
Поеду работу работать.Удачного всем дня... Палата представителей США приняла проект оборонного бюджета на 2021 г. с $250 млн для Украины и санкциями против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 9687
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09.12.2020 07:32
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Я об этом на цензоре писал еще неделю назад. Палата представителей США приняла проект оборонного бюджета на 2021 г. с $250 млн для Украины - Цензор.НЕТ 8354
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09.12.2020 07:13 Ответить
А внатуре, мертвеТчук, продвигает в Харькове производство ягелеяднокоронавирусной вакцины СПУТНИК, которая не прошла еще испытания и не обеспечивает 80% гарантий.
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09.12.2020 07:17 Ответить
Мервяк идёт нах юух !
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09.12.2020 07:30 Ответить
США удвічи скорочують військову допомогу Україні. Замість 500 млн. доларів в 2020 році, Україна отримає лише 250 млн. доларів в 2021 році. Поверніть Трампа!
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09.12.2020 08:53 Ответить
Этот придурок много чего чешет своими тупыми мозгами... Палата представителей США приняла проект оборонного бюджета на 2021 г. с $250 млн для Украины и санкциями против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 9340
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09.12.2020 07:26 Ответить
а у него уже все.... звоночек звенит... заплетается язык, как у чела , собравшегося а представиться.
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09.12.2020 07:39 Ответить
"Трамп уже пообещал применить вето к этому документу из-за того, что он не предусматривает отмену раздела 230 Закона об этике в сфере коммуникаций." Это он о Твиттере. Палата представителей США приняла проект оборонного бюджета на 2021 г. с $250 млн для Украины и санкциями против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 7704

Палата представителей США приняла проект оборонного бюджета на 2021 г. с $250 млн для Украины и санкциями против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 8147
показать весь комментарий
09.12.2020 07:28 Ответить
Поеду работу работать.Удачного всем дня... Палата представителей США приняла проект оборонного бюджета на 2021 г. с $250 млн для Украины и санкциями против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 9687
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09.12.2020 07:32 Ответить
Трамп все еще обладает президентским вето. Перед уходом пытается нагадить.
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09.12.2020 07:38 Ответить
Україна має підтримку обох партій США. Вето не сильно допоможе Трампу (та й будь-якому іншому президенту).
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09.12.2020 07:48 Ответить
це в 2 рази меньше ніж ніж у минулі роки
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09.12.2020 07:42 Ответить
ДаЙОШЬкин корень, дохлого пыню вместо мыколайчика...
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09.12.2020 07:43 Ответить
малова-то будет(((
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09.12.2020 08:18 Ответить
Мало Украине.это в булочную два раза сходить.
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09.12.2020 08:22 Ответить
Реально мало для войны с армией, у которой бюджет 46 мильярдов долларов в год.
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09.12.2020 12:00 Ответить
 
 