Палата представителей США приняла проект оборонного бюджета на 2021 г. с $250 млн для Украины и санкциями против "Северного потока-2"

Палата представителей США приняла подавляющим большинством согласованный проект Закона об ассигнованиях на национальную оборону США-2021, который предусматривает санкции против Nord Stream-2 и помощь Украине в сфере безопасности.

Документ поддержали 335 конгрессменов, против высказались 78 законодателей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Проект закона по оборонным бюджетом США уже был принят в отдельных версиях Палатой представителей и Сенатом, а также сведен к единому документу, который должны повторно утвердить обе палаты американского Конгресса.

В рамках оборонного бюджета Украины согласовано предоставление 250 миллионов долларов военной помощи, оказываемой в рамках инициативы содействия в сфере безопасности и которые пойдут на поддержку и помощь нашим вооруженным силам.

Одобренный проект оборонного бюджета-2021 общим объемом более 740 миллиардов долларов предусматривает выделение на базовые нужды Пентагона 635,5 миллиарда. Еще 26,6 пойдут на реализацию программ в области национальной безопасности по линии министерства энергетики. На проведение операций за рубежом пойдет 69 миллиардов долларов.

Проект закона дальше должен пройти голосование в Сенате.

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Между тем президент Трамп уже пообещал применить вето к этому документу из-за того, что он не предусматривает отмену раздела 230 Закона об этике в сфере коммуникаций. Этот раздел гарантирует защиту технологическим компаниям от судебных исков за размещение, удаление или изменение пользовательского контента.

Учитывая это, при голосовании во вторник Палата представителей набрала необходимое количество голосов для преодоления возможного вето президента. Это заставило многих республиканцев выбирать между лояльностью к Трампа и выделением средств на нужды обороны США.

Как сообщалось, проект оборонного бюджета США на 2021 предусматривает выделение Украине $250 млн помощи в сфере безопасности и обороны. Кроме того, документ прописывает целый комплекс мероприятий относительно ответа на вызовы безопасности со стороны РФ, в том числе санкции против Nord Stream-2 и другие сдерживающие меры.