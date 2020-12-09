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обстрел (20424) Авдеевка (2244) операция Объединенных сил (4176)

Враг за сутки один раз открывал неприцельный огонь вблизи Авдеевки, боевых потерь нет, - штаб ОС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Враг за сутки один раз открывал неприцельный огонь вблизи Авдеевки, боевых потерь нет, - штаб ОС

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой нашими воинами. За прошедшие сутки, 8 декабря, в районе проведения ООС зафиксирован один факт нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, за прошедшие сутки, 8 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил был зафиксирован один факт нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Так, неприцельные выстрелы из стрелкового оружия были отмечены вблизи Авдеевки.

"Эта огневая провокация противника не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли. Боевых потерь, в результате вражеских выстрелов не было", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток, 9 декабря, на всех участках фронта наблюдается тишина, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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"Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинским воинами", - добавили в пресс-центре ОС.

Враг за сутки один раз открывал неприцельный огонь вблизи Авдеевки, боевых потерь нет, - штаб ОС 01
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надо же...
"Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала за прошедшие сутки 28 нарушений режима прекращения огня на Донбассе."
всё, что нужно знать про зелёный штаб ОС.
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09.12.2020 07:45 Ответить
Теж замітив пиз дьож зЄ
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09.12.2020 08:10 Ответить
В Хомчака молода дружина ляльку чекає, йому не до війни. Бабло косити треба.
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09.12.2020 08:22 Ответить
а там же не просто "молода дружина" ...там ще й голова ОДА...і треба вспіти "обнять необъятное"..щоби повз "каси-сімейного бюджету" нічого не пройшло... хоч роздерись )))
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09.12.2020 09:35 Ответить
Это что за метода такая-вести огонь"не прицельно"? Ворог за добу один раз відкривав неприцільний вогонь поблизу Авдіївки, бойових втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1859
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09.12.2020 08:06 Ответить
методичка 95го квартала. Хотя ВСУ могли бы с таким же успехом давать неприцельную ответку.
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09.12.2020 08:57 Ответить
Ладно наркоман держит всех за дебилов, но штаб ООС и МО. Хотя бубочка туда поставил ТАРАНА - подозреваемого в 2015 году в госизмене и Хомчака, который бросил войска в Иловайске и сбежал. ТВАРИ.
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09.12.2020 08:56 Ответить
Зеленский решил напомнить о событиях годичной давности и опубликовал фото с «нормандской» встречи в Париже.
«Путь к миру нелегкий, но знаю - мы сможем», - подписал фото Зеленский.

Ворог за добу один раз відкривав неприцільний вогонь поблизу Авдіївки, бойових втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 930

...
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09.12.2020 10:01 Ответить
 
 