Враг за сутки один раз открывал неприцельный огонь вблизи Авдеевки, боевых потерь нет, - штаб ОС

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой нашими воинами. За прошедшие сутки, 8 декабря, в районе проведения ООС зафиксирован один факт нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, за прошедшие сутки, 8 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил был зафиксирован один факт нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Так, неприцельные выстрелы из стрелкового оружия были отмечены вблизи Авдеевки.

"Эта огневая провокация противника не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли. Боевых потерь, в результате вражеских выстрелов не было", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток, 9 декабря, на всех участках фронта наблюдается тишина, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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"Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинским воинами", - добавили в пресс-центре ОС.