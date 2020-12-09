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Байден официально выдвинул генерала в отставке Ллойда Остина на пост главы Пентагона

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Байден официально выдвинул генерала в отставке Ллойда Остина на пост главы Пентагона

Победитель президентских выборов в США демократ Джо Байден официально объявил о выдвижении экс-командира Центрального командования США генерала в отставке Ллойда Остина на должность нового министра обороны страны.

Об этом Байден объявил в развернутой публикации, вышедшей во вторник на сайте издания The Atlantic, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Сегодня я прошу Ллойда Остина еще раз выполнить миссию для Соединенных Штатов Америки — на этот раз на посту главы Министерства обороны. Я знаю, что он прекрасно справится с этой задачей", - подчеркнул Байден.

Таким образом, если Остин пройдет все необходимые процедуры для утверждения в должности, он станет первым афроамериканцем во главе оборонного ведомства.

Как сообщал Укринформ, Джо Байден продолжает формировать новый кабинет, который может официально приступить к исполнению обязанностей только после своей инаугурации, назначенной на 20 января 2021 года. Большинство назначений во главе министерств и ведомств в правительстве США требует процедуры утверждения в Сенате. Это касается и должности министра обороны.

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Топ комментарии
+11
Негр там лише один, і на БТР-80 їздить... З латвійським паспортом і кличкою "Ленін". Тепер "чухає потилицю", бо в Латвії жде тюрма, а росіяни паспорт свій не дають...
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09.12.2020 08:15
+8
Кажуть, Байден планує призначити генерала у відставці Ллойда Остіна міністром оборони Сполучених Штатів. ..пишуть, що в нього ото прямо с дєтства є мєчта - насрать в кабінєтє Путіна на стіл... Йой мені цей дядько подобається, най буде
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09.12.2020 08:41
+7
Как коворят в Китае, не важно, какого цвета кошка, важно, что-бы она ловила мышей.
(кацапских)
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09.12.2020 08:13
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Так может это он с корешами набрался самогну и ездил по Донецку на Абрамсе, пел и танцевал на на танке и пугал бабулек?
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09.12.2020 08:11 Ответить
Негр там лише один, і на БТР-80 їздить... З латвійським паспортом і кличкою "Ленін". Тепер "чухає потилицю", бо в Латвії жде тюрма, а росіяни паспорт свій не дають...
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09.12.2020 08:15 Ответить
Які ж тоді в них цигани? Байден офіційно висунув генерала у відставці Ллойда Остіна на пост глави Пентагону - Цензор.НЕТ 9369
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09.12.2020 08:13 Ответить
Мабудь такі... Байден офіційно висунув генерала у відставці Ллойда Остіна на пост глави Пентагону - Цензор.НЕТ 4870

Байден офіційно висунув генерала у відставці Ллойда Остіна на пост глави Пентагону - Цензор.НЕТ 6162
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09.12.2020 09:56 Ответить
Как коворят в Китае, не важно, какого цвета кошка, важно, что-бы она ловила мышей.
(кацапских)
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09.12.2020 08:13 Ответить
..душила..))))
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09.12.2020 08:37 Ответить
Гм.Занадто вгруз в бізнесі цей чорний дядько.
"Призначення Остіна може бути проблематичним. Відповідно до закону, глава Пентагону повинен перебувати у відставці сім років, щоб претендувати на цей пост. В іншому випадку йому потрібен спеціальний дозвіл від Конгресу, щоб стати міністром оборони. Подібний дозвіл отримав перший міністр оборони президента Трампа Джим Маттіс."(у відставку пішов в 2016-му.
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09.12.2020 08:25 Ответить
Байден канешно туз, але скоро притягне у БДом весь стардом ))
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09.12.2020 08:27 Ответить
Стардомы разные бывают.
Какой толк от наших новых "маладых лиц"?
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09.12.2020 10:49 Ответить
Кажуть, Байден планує призначити генерала у відставці Ллойда Остіна міністром оборони Сполучених Штатів. ..пишуть, що в нього ото прямо с дєтства є мєчта - насрать в кабінєтє Путіна на стіл... Йой мені цей дядько подобається, най буде
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09.12.2020 08:41 Ответить
Пьяные негры танцуют на танке 🎉🎊🎆
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09.12.2020 08:43 Ответить
Байден офіційно висунув генерала у відставці Ллойда Остіна на пост глави Пентагону - Цензор.НЕТ 8536
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09.12.2020 09:00 Ответить
Зразу видно, що не москаль... Байден офіційно висунув генерала у відставці Ллойда Остіна на пост глави Пентагону - Цензор.НЕТ 2561
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09.12.2020 09:48 Ответить
Не стать ему президентом потому что его зеленский уже поздравил а ЗЕ не мог не лохонуться
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09.12.2020 10:14 Ответить
В каждом правиле бывают исключения.🙂
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09.12.2020 10:51 Ответить
 
 