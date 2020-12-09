Байден официально выдвинул генерала в отставке Ллойда Остина на пост главы Пентагона
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Победитель президентских выборов в США демократ Джо Байден официально объявил о выдвижении экс-командира Центрального командования США генерала в отставке Ллойда Остина на должность нового министра обороны страны.
Об этом Байден объявил в развернутой публикации, вышедшей во вторник на сайте издания The Atlantic, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Сегодня я прошу Ллойда Остина еще раз выполнить миссию для Соединенных Штатов Америки — на этот раз на посту главы Министерства обороны. Я знаю, что он прекрасно справится с этой задачей", - подчеркнул Байден.
Таким образом, если Остин пройдет все необходимые процедуры для утверждения в должности, он станет первым афроамериканцем во главе оборонного ведомства.
Как сообщал Укринформ, Джо Байден продолжает формировать новый кабинет, который может официально приступить к исполнению обязанностей только после своей инаугурации, назначенной на 20 января 2021 года. Большинство назначений во главе министерств и ведомств в правительстве США требует процедуры утверждения в Сенате. Это касается и должности министра обороны.
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(кацапских)
"Призначення Остіна може бути проблематичним. Відповідно до закону, глава Пентагону повинен перебувати у відставці сім років, щоб претендувати на цей пост. В іншому випадку йому потрібен спеціальний дозвіл від Конгресу, щоб стати міністром оборони. Подібний дозвіл отримав перший міністр оборони президента Трампа Джим Маттіс."(у відставку пішов в 2016-му.
Какой толк от наших новых "маладых лиц"?