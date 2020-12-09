COVID-19: в Украине умерло рекордное количество человек - 276, выздоровели - 14 554, выявлены 12 585 новых случаев

В Украине по состоянию на утро среды, 9 декабря, зафиксированы 12 585 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших - 14 554 человек, умерли 276 пациентов.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"12 585 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 9 декабря 2020. В частности, заболели 654 ребенка и 682 медработника.

Также за минувшие сутки

госпитализирован - 1 281 человек;

летальных случаев - 276;

выздоровели - 14 554 человека;

осуществлено тестирований за сутки - 58 271 (в том числе методом ПЦР - 37 822, методом ИФА - 20 449).

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За все время пандемии в Украине

заболели - 845 343 человека;

выздоровели - 451 118 человек;

летальных случаев - 14 204;

проведено ПЦР-тестирований - 487 650.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1728), Одесской (1270), Киевской (943), Черкасской (815) и Запорожской (813) областях", - рассказал Степанов.



