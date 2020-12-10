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COVID-19: за сутки в мире умерли 11,7 тыс. человек, выявили 584,4 тыс. новых случаев. Общее число инфицированных превысило 68,5 млн.

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

COVID-19: за сутки в мире умерли 11,7 тыс. человек, выявили 584,4 тыс. новых случаев. Общее число инфицированных превысило 68,5 млн.

По состоянию на утро 9 декабря в мире зарегистрировали 584 414 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 11 714 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 68 568 678 случаев инфицирования, из них 584 414 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 563 132 человека, из них 11 714 за минувшие сутки.

COVID-19: за сутки в мире умерли 11,7 тыс. человек, выявили 584,4 тыс. новых случаев. Общее число инфицированных превысило 68,5 млн. 01

Побороли болезнь и вылечились 47,4 млн человек.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": COVID-19: в Украине умерло рекордное количество человек - 276, выздоровели - 14 554, выявлены 12 585 новых случаев

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.

COVID-19: за сутки в мире умерли 11,7 тыс. человек, выявили 584,4 тыс. новых случаев. Общее число инфицированных превысило 68,5 млн. 02

Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 11-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы – шестую. Перед нашим государством оказались Россия,Германия, Италия, Франция и Великобритания.

COVID-19: за сутки в мире умерли 11,7 тыс. человек, выявили 584,4 тыс. новых случаев. Общее число инфицированных превысило 68,5 млн. 03
COVID-19: за сутки в мире умерли 11,7 тыс. человек, выявили 584,4 тыс. новых случаев. Общее число инфицированных превысило 68,5 млн. 04
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Как сказала бы Пацька - Да у нас подавившись картохой больше дохнет.... COVID-19: за добу у світі померли 11,7 тис. осіб, виявили 584,4 тис. нових випадків. Загальна кількість інфікованих перевищила 68,5 млн - Цензор.НЕТ 9404
И высрал бы Путин - Да у нас в процессе просьбы денег на водку больше дохнет, а уж от водки то...... да уж шо уж COVID-19: за добу у світі померли 11,7 тис. осіб, виявили 584,4 тис. нових випадків. Загальна кількість інфікованих перевищила 68,5 млн - Цензор.НЕТ 9107
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09.12.2020 08:41 Ответить
Коронавирус разгулялся не на шутку. А в США арестован доктор ЧАРЛЬЗ ЛИБЕР, работавший ранее с вирусом COVID, а когда американцы свернули эту программу он, якобы, продал вирус китайским коллегам из УХАНИ за $1,5 млн. Найдут ли настоящего виновника и какова будет мера его ответственности? Ведь до конца пандемии может погибнуть страшное количество населения Земли! Просто потрясающе, как ВАНГА могла это предвидеть?!! СТРАШНАЯ БОЛЕЗНЬ, ОТ КОТОРОЙ НЕ БУДЕТ ЛЕКАРСТВА. Я об этом читала еще в 90-х.
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09.12.2020 08:51 Ответить
 
 