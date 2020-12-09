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Маски и вакцинация: Байден представил план борьбы с COVID-19 на первые 100 дней своего президентства

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Маски и вакцинация: Байден представил план борьбы с COVID-19 на первые 100 дней своего президентства

Избранный президент США Джо Байден изложил свой план борьбы с пандемией коронавируса в течение первых 100 дней своего пребывания в должности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает CNN.

По словам Байдена, его администрация проведет 100 млн вакцинаций после того, как он вступит в должность.

Также Байден повторил свое предложение ужесточить требования к ношению масок. По его словам, их ношение должно стать обязательным в зданиях, принадлежащих федеральному правительству, и в общественном транспорте.

Он добавил, что не рассчитывает победить пандемию в США за первые 100 дней своего президентства.

"Мы не сразу попали в эту неразбериху и не сможем выйти из нее быстро. Это займет некоторое время", - констатировал он.

Байден указал, что необходимы немедленные действия, чтобы задействовать достаточно ресурсов для распространения и производства вакцины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ВОЗ выступили против принудительной вакцинации от COVID-19

Напомним, Министерство здравоохранения и социальных служб США совместно с Министерством обороны объявили о соглашении, подписанном с компанией Moderna о производстве и поставке 100 млн доз вакцины против COVID-19.

Ранее главный инфекционист США Энтони Фаучи заявлял, что даже после появления вакцины от коронавируса останется потребность в ношении защитных масок и социальном дистанцировании.
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Топ комментарии
+9
бо їх не досраки потрібно прикладати.
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09.12.2020 08:44
+5
Без варіантів.
Тільки дійсно масковий режим, а не так як в нас.
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09.12.2020 08:37
+4
Продавці можуть мати легку форму, з непомітною симптоматикою.
Водночас, скільки людей вони заразили ?
Скільки з них перехворіли тяжко, скільки померло ...
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09.12.2020 09:21
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Без варіантів.
Тільки дійсно масковий режим, а не так як в нас.
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09.12.2020 08:37 Ответить
маски та антисептики за великим рахунком до сраки
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09.12.2020 08:40 Ответить
бо їх не досраки потрібно прикладати.
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09.12.2020 08:44 Ответить
ви часто зустрічаєте людей які правильно носять маски ?
так отож..
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09.12.2020 08:45 Ответить
Не далеко от дома, маленький магазинчик. На дверях, как и положено: " Без маски не входить". Три продавщицы. По факту - без маски. Бывают на бороде, когда объявляют очередной карантин. Сотни людей в день. Тоже без маски, постоянные покупатели и другие залетные. Как работали так и работают.
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09.12.2020 09:01 Ответить
Так це ж не маски винні, правда ?
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09.12.2020 09:12 Ответить
Я о том, что люди, дай им Бог здоровья, как работали так и работают. Как оказалось, жизнь без маски существует.
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09.12.2020 09:19 Ответить
Продавці можуть мати легку форму, з непомітною симптоматикою.
Водночас, скільки людей вони заразили ?
Скільки з них перехворіли тяжко, скільки померло ...
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09.12.2020 09:21 Ответить
А сколько людей поделились с ними своим "коронавирусом" ? Какая у них вирусная нагрузка?

Универсальная болезнь, можно приписывать любые симптомы, любые особенности, любое течение главное чтобы в диагнозе стояло - коронавирус.
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09.12.2020 09:28 Ответить
Ггг, без маски и осторожности жизнь есть конечно. Но часто в больнице. И продавцы без масок разносят заразу дальше. Потому челлендж: игнорить лабазы где продавцы без масок!
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09.12.2020 09:50 Ответить
я до того що маски та антисептики не вилікують хвороби а американські ліки так вони вже є не треба нічого вигадувати.
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09.12.2020 09:14 Ответить
ніхто і не говорить, що вилікують.
проте жорсткий карантин та засоби захисту допоміг китайцям.
вони без вакцини змогли приборкати вірус.
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09.12.2020 09:20 Ответить
Ю.Корея и Япония уже забыли про ковид вобще. Вовремя все и всех закрыли и все.

Но это не для нашего жлобья тупорылого.
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09.12.2020 09:27 Ответить
В Китае полиция все контролирует. Хрен ты рыло высунешь без маски на улицу! А тусить в клубах и ресторанах толпами вообще немыслимо. Ну и народ блюдет законы а не выделывается "ковид это грипп, маски это тряпки, мне это все не нужно, не ограничивайте мою свободу!"
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09.12.2020 09:57 Ответить
китай-великий брехливий концтабір,який власне розробив та поширив цей вірус, я лікуюся сам та вилікував своїх родичів використовуючи лише 2 американські препарати+ парацетамол,сінупрет та кілька допоміжників бризгалки,календула,тощо.
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09.12.2020 09:29 Ответить
Можно еще йодом там сеточку делать на жопе. Не, вирус не лечит конечно, но зато глубокая мысля что как-то борешься, че-то делаешь....
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09.12.2020 09:53 Ответить
я багатьом знайомим раджу купувати ці ліки але використовують мою пораду одиниці,2 банок по 100 таблеток вистачить мінімум на два захворювання на сім'ю з 2 осіб вартість 1 тис грн + допоміжки які я вище перерахував + це природні антибіотики які не шкодять внутрішнім органам але для чого витрачати більше? платіть 15-20 тис лікарям,лікарням виходьте звідти інвалідами,тяжко хворійте,мені від моїх порад ніякої користі,відповідають або тупістю або посміхунчиками.
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09.12.2020 12:47 Ответить
Вот так один Федя перечеркнул все усилия и рекомендации ВОЗ! "Маски до сраки, ковида нет!" - хрипят в реанимации на кислороде.
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09.12.2020 09:45 Ответить
"Якщо б усі люди носили медичні маски, то відсоток інфікування був би надзвичайно маленький. При такому засобі індивідуального захисту можна було б ходити всюди, без обмежень. Таку думку висловив ексзаступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк, пише УНІАН.
Якщо дві людини в масках, ризик заразитися - 5%, якщо в масці тільки один - 30%, обидва без маски - 90%. Багато хто скаже, що не можна порівнювати українців і німців, у перших - дисципліна, а ми порушуємо всі обмеження", - каже Павло Ковтонюк.
За його словами, у жодній країні люди на 100% не дотримуються карантинних норм."
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09.12.2020 09:42 Ответить
Спецоперация "барановирус" готовилась много лет.
Кто угадает: где это изображение находится, и в каком году сделано ?
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09.12.2020 10:01 Ответить
Маски і вакцинація: Байден представив план боротьби з COVID-19 на перші 100 днів свого президентства - Цензор.НЕТ 8274
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09.12.2020 10:02 Ответить
то есть, ничего нового.
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09.12.2020 11:36 Ответить
 
 