Маски и вакцинация: Байден представил план борьбы с COVID-19 на первые 100 дней своего президентства
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Избранный президент США Джо Байден изложил свой план борьбы с пандемией коронавируса в течение первых 100 дней своего пребывания в должности.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает CNN.
По словам Байдена, его администрация проведет 100 млн вакцинаций после того, как он вступит в должность.
Также Байден повторил свое предложение ужесточить требования к ношению масок. По его словам, их ношение должно стать обязательным в зданиях, принадлежащих федеральному правительству, и в общественном транспорте.
Он добавил, что не рассчитывает победить пандемию в США за первые 100 дней своего президентства.
"Мы не сразу попали в эту неразбериху и не сможем выйти из нее быстро. Это займет некоторое время", - констатировал он.
Байден указал, что необходимы немедленные действия, чтобы задействовать достаточно ресурсов для распространения и производства вакцины.
Напомним, Министерство здравоохранения и социальных служб США совместно с Министерством обороны объявили о соглашении, подписанном с компанией Moderna о производстве и поставке 100 млн доз вакцины против COVID-19.
Ранее главный инфекционист США Энтони Фаучи заявлял, что даже после появления вакцины от коронавируса останется потребность в ношении защитных масок и социальном дистанцировании.
Пожалуйста, подождите...
Тільки дійсно масковий режим, а не так як в нас.
так отож..
Водночас, скільки людей вони заразили ?
Скільки з них перехворіли тяжко, скільки померло ...
Универсальная болезнь, можно приписывать любые симптомы, любые особенности, любое течение главное чтобы в диагнозе стояло - коронавирус.
проте жорсткий карантин та засоби захисту допоміг китайцям.
вони без вакцини змогли приборкати вірус.
Но это не для нашего жлобья тупорылого.
Якщо дві людини в масках, ризик заразитися - 5%, якщо в масці тільки один - 30%, обидва без маски - 90%. Багато хто скаже, що не можна порівнювати українців і німців, у перших - дисципліна, а ми порушуємо всі обмеження", - каже Павло Ковтонюк.
За його словами, у жодній країні люди на 100% не дотримуються карантинних норм."
Кто угадает: где это изображение находится, и в каком году сделано ?