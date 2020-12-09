Кравчук о переговорах с РФ: Мы исчерпали все возможности и видим тупик
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Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук намерен предложить России отложить дорожные карты и сосредоточиться на выполнении уже согласованных решений в рамках нормандского формата. В случае отказа российской стороны он предлагает перейти к более решительным мерам давления для прогресса в переговорах.
"Давление на Россию должно быть, она другого не понимает, она никогда не считала политико-дипломатический переговорный процесс возможным для себя", - заявил Кравчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Одним из шагов давления является наложение новых санкций на Россию в виде отключения от международной платежной системы SWIFT.
"Мы официально должны сказать: мы сделали все, исчерпали все возможности и видим тупик. Но это не значит, что мы уже завтра прекратим минский формат. Мы и дальше будем в нем работать, прилагать все усилия, но когда увидим, что мы уже пошли на последние шаги, тогда будет "план Б", - добавил Кравчук.
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Эммм... Хоть что-то из бла-бла-бла 2019 года ЗЕ смог сделать и не обосраться?
єто действительно самое смешное
переведи на іншу тему і переходь на особистості
Ну, чууувак, ти дайош...
порошенко звільнив??????
нагадую, всі звільнені території припали на 2014, коли сивочолий гетман ще просто на встиг взятися за армію
тримай підгорівший
переведи на іншу тему і переходь на особистості
він тобі личить, точно відображає твою дрібязкову мерзотну натуру
у темі про кіно і про відвідини кінотеатру під час коронавцрусу
так що не бреши вже, і так брехні багато
ти просто автоматично забув переключитися
(видео)
https://youtu.be/Aokun6WArIA
для кремлеботів головне система "свій-чужий"
Я не избиратель Зеленского. Делает он то же, что и его предшественник. Президентствует. К сожалению и эффект от подобных действий будет скорее всего такой же, как и у предшественника.
«Зебил» - термин широкого употребления. Им активно пользуются 75% пользователей украинского интернета. с абсолютно разными, порой полярно-противоположными политическими взглядами. «Порохобот»- термин придуманный и эксплуатируемый во время предвыборной агитации,исключительно в кругах сторонников действующего президента. Отсюда и абсолютная чёткость идентификации.)
Приймемо, як аксіому: «бувших радників путіна», не буває.
Вот одна первая попавшаяся ссылка на статью о порохоботах датируемая 2016 годом:
https://bykvu.com/ru/mysli/30412-porokhoboty-ili-patrioty/
В ответ жду нечто подобное с «зубилом», датируемой до января 2019г.
Хотя по правде ничего я не жду. Сам ведь знаешь, что врёшь! Нет такой ненависти к Зеленскому и его сторонникам ни у кого, кроме сторонников Порошенко.
"Не могу сказать со 100% точностью, когда именно был придуман этот термин - но широкую популярность он получил в январе 2015 года с легкой руки бывшего друга путина, бывшего сотрудника ФСБ, а ныне "друга Украины" Андрея Илларионова, призвавшего в эфире "Шустер-Лайф" "Бороться против порохоботов".https://svobodu-narodam.livejournal.com/2200094.html
термин "порохобот", это высер мокшан, но вы им успешно пользуетесь. Как впрочем и другими высерами кремля.
термин "зебил", не мог появиться раньше "главзебила". Подтверждать вам что зебил используется не только порохоботами? А зачем? Чтобы доказать вам что? Что зебилы выбрали зебилов? Так это и так понятно😁
Теперь увидели??? УРА!!!!
туго доходить
Зеленського створив Порошенко
Понятно, что у вашего стада задание все валить на Пороха.
Фсбешный план - ни дня без помоев вонючих и разных на Пороха.
Наверное резьба мелкая, или скользило по гладкому мозгу.
Тупик сказал, что он зашел в тупик?
Зачем же тогда тупик его туда назначал???
послушайте что орки говорят про крым - это их суверенная территория. какие нах разговоры? давить шоб аж гавно прыскало как с гнид. обрубить всё. сделать сомали из них и пусть живут изгоями, пока не попросят сами принять обратно крым с кубанью, хабаровском и всеми прилягающими областями к украине. ну и триллион долларов в качестве контрибуции.
что бы помнили не дидов а позор.
Якби не патріотично налаштована частина суспільства, Ви би відвели військо до Карпат, заплатили б контрибуцію та дали можливість розповсюдитися лугандонам та динирійцям по теренах України
пиши мемуары, и про золото партии главу не пропусти,
а то Суд Божий не за горами