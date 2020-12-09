Степанов об уменьшении тестирования на COVID-19: Меньше людей с признаками коронавируса стали обращаться в больницы

Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил уменьшение количества проведенных тестов на коронавирус.

Об этом Степанов заявил в ходе онлайн-брифинга, информирует Цензор.НЕТ.

"Начинают сейчас рассказывать, что у нас количество заболевших упало, потому что якобы мы начали меньше тестировать. Понятно, что это не так. На сегодняшний день мы тестируем людей, имеющих признаки коронавирусной болезни или поступающих в больницы с пневмониями", - отметил глава Минздрава.

Степанов добавил, что имеет в виду тестирование методом ПЦР.

"Следовательно, когда уменьшается количество обращений людей, которые имеют признаки коронавирусной болезни, то понятно, что и уменьшается количество тестирований. Но сейчас я дал соответствующее задание, чтобы мы пересмотрели наши стандарты и расширили круг лиц, которых мы тестируем. В том числе и методом ПЦР и экспресс-тестами на антиген, которые мы уже начали поставлять", - объяснил министр.

По словам Степанова, также уменьшилось и количество пациентов, которых госпитализируют.

"Если взять статистику недели до недели - у нас уменьшилась (госпитализация. - Ред.) на полторы тысячи. Было 11 606 человек, которых госпитализировали до 29 ноября, и соответственно - 10 100 на прошлой неделе", - добавил глава Минздрава.

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