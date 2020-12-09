Степанов об уменьшении тестирования на COVID-19: Меньше людей с признаками коронавируса стали обращаться в больницы
Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье
Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил уменьшение количества проведенных тестов на коронавирус.
Об этом Степанов заявил в ходе онлайн-брифинга, информирует Цензор.НЕТ.
"Начинают сейчас рассказывать, что у нас количество заболевших упало, потому что якобы мы начали меньше тестировать. Понятно, что это не так. На сегодняшний день мы тестируем людей, имеющих признаки коронавирусной болезни или поступающих в больницы с пневмониями", - отметил глава Минздрава.
Степанов добавил, что имеет в виду тестирование методом ПЦР.
"Следовательно, когда уменьшается количество обращений людей, которые имеют признаки коронавирусной болезни, то понятно, что и уменьшается количество тестирований. Но сейчас я дал соответствующее задание, чтобы мы пересмотрели наши стандарты и расширили круг лиц, которых мы тестируем. В том числе и методом ПЦР и экспресс-тестами на антиген, которые мы уже начали поставлять", - объяснил министр.
По словам Степанова, также уменьшилось и количество пациентов, которых госпитализируют.
"Если взять статистику недели до недели - у нас уменьшилась (госпитализация. - Ред.) на полторы тысячи. Было 11 606 человек, которых госпитализировали до 29 ноября, и соответственно - 10 100 на прошлой неделе", - добавил глава Минздрава.
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Сьогодні весь Світ воює з корупцією.
Може і в нас хоч в один день на рік щось в лісі здохне!
какая может быть зависимость от меньшего количества тестов и меньшего показателя заболеваемости? ну какая?...да прямая!!! не на кофейной же гуще основываться! или таки на ней?
какая может быть зависимость от наличия (вернее отсутствия) мест в в больницах и количестве госпитализированных? ну какая??? да прямая!!! если забиты коридоры и кислорода каждому на 15-20 мин 3 раза в день...то куда принимать новых? тем более в больницу тащут уже синих...которым 15 мин вдохов это ничто!
так что...ни с логикой...ни с аналитикой...ни с математикой...как-то не сложилось...там, на Олимпе
Якщо дві людини в масках, ризик заразитися - 5%, якщо в масці тільки один - 30%, обидва без маски - 90%. Багато хто скаже, що не можна порівнювати українців і німців, у перших - дисципліна, а ми порушуємо всі обмеження", - каже Павло Ковтонюк.
За його словами, у жодній країні люди на 100% не дотримуються карантинних норм."
А в поликлинике пока дождешься.. Можешь время упустить.. Как кому повезет..
А в поликлинике пока дождешься.. Можешь время упустить.. Как кому повезет..