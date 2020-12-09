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Степанов об уменьшении тестирования на COVID-19: Меньше людей с признаками коронавируса стали обращаться в больницы

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Степанов об уменьшении тестирования на COVID-19: Меньше людей с признаками коронавируса стали обращаться в больницы

Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил уменьшение количества проведенных тестов на коронавирус.

Об этом Степанов заявил в ходе онлайн-брифинга, информирует Цензор.НЕТ.

"Начинают сейчас рассказывать, что у нас количество заболевших упало, потому что якобы мы начали меньше тестировать. Понятно, что это не так. На сегодняшний день мы тестируем людей, имеющих признаки коронавирусной болезни или поступающих в больницы с пневмониями", - отметил глава Минздрава.

Степанов добавил, что имеет в виду тестирование методом ПЦР.

"Следовательно, когда уменьшается количество обращений людей, которые имеют признаки коронавирусной болезни, то понятно, что и уменьшается количество тестирований. Но сейчас я дал соответствующее задание, чтобы мы пересмотрели наши стандарты и расширили круг лиц, которых мы тестируем. В том числе и методом ПЦР и экспресс-тестами на антиген, которые мы уже начали поставлять", - объяснил министр.

По словам Степанова, также уменьшилось и количество пациентов, которых госпитализируют. 

"Если взять статистику недели до недели - у нас уменьшилась (госпитализация. - Ред.) на полторы тысячи. Было 11 606 человек, которых госпитализировали до 29 ноября, и соответственно - 10 100 на прошлой неделе", - добавил глава Минздрава.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Движение общественного транспорта и авиасообщение во время жесткого карантина прекращать не будут, - Степанов

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+8
не ищите логику!
какая может быть зависимость от меньшего количества тестов и меньшего показателя заболеваемости? ну какая?...да прямая!!! не на кофейной же гуще основываться! или таки на ней?
какая может быть зависимость от наличия (вернее отсутствия) мест в в больницах и количестве госпитализированных? ну какая??? да прямая!!! если забиты коридоры и кислорода каждому на 15-20 мин 3 раза в день...то куда принимать новых? тем более в больницу тащут уже синих...которым 15 мин вдохов это ничто!
так что...ни с логикой...ни с аналитикой...ни с математикой...как-то не сложилось...там, на Олимпе
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09.12.2020 09:30
+7
та и на Новый год с короной в больничке не хочется проводить праздники... вот и сидят дома , покашливая...
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09.12.2020 09:28
+6
Врет, как дышит. Больницы забиты пациентами. Эпидемия гриппа растёт, а первые признаки там как у ковида. Определить можно только тестом.
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09.12.2020 09:36
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Правила форума Совет форумчан
Потому что медицине никто уже не верит. Кислорода всё равно нет.
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09.12.2020 09:16 Ответить
Кисню 21%.
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09.12.2020 09:24 Ответить
А надо 100% Степанов про зменшення тестування на COVID-19: Менше людей з ознаками коронавірусу стали звертатися в лікарні - Цензор.НЕТ 4187
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09.12.2020 09:49 Ответить
А еще лучше 90% + 10% метана и спичку
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09.12.2020 09:51 Ответить
МОЗ фактично саботує боротьбу з коронавірусом. Замість масового тестування груп ризику, тупо нічого не роблять! Медики, педагоги, військові, правоохоронці, ув'язнені, працівники торгівлі, сфери послуг, кур'єри, водії комунального транспорту та таксі - всі вони щомісяця мають проходити тестування!
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09.12.2020 10:42 Ответить
что дома 21%, что в больничке 21%. Только дома еще стены помогают
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09.12.2020 09:50 Ответить
Та бо в твои "больницы" как пойдешь с вывихом пальца, то вернешься и с пневмоцилопатией, и с корововирусом, а в отдельных случаях и с Гепа.титом позвоночника Степанов об уменьшении тестирования на COVID-19: Меньше людей с признаками коронавируса стали обращаться в больницы - Цензор.НЕТ 698
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09.12.2020 09:19 Ответить
та и на Новый год с короной в больничке не хочется проводить праздники... вот и сидят дома , покашливая...
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09.12.2020 09:28 Ответить
А умирать стало больше! То есть они не обращаются, значит и тестировать некого, а значит на спад всё пошло
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09.12.2020 09:21 Ответить
да просто денег на лечение нет...ну сдадут тест - поставят диагноз и скажут "готовте 25000 грн на лечение"...
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09.12.2020 09:26 Ответить
Зі Святом Вас, шановні!
Сьогодні весь Світ воює з корупцією.
Може і в нас хоч в один день на рік щось в лісі здохне!
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09.12.2020 09:23 Ответить
Лучше, чтобы в ОП "щось" здохло
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09.12.2020 09:52 Ответить
не ищите логику!
какая может быть зависимость от меньшего количества тестов и меньшего показателя заболеваемости? ну какая?...да прямая!!! не на кофейной же гуще основываться! или таки на ней?
какая может быть зависимость от наличия (вернее отсутствия) мест в в больницах и количестве госпитализированных? ну какая??? да прямая!!! если забиты коридоры и кислорода каждому на 15-20 мин 3 раза в день...то куда принимать новых? тем более в больницу тащут уже синих...которым 15 мин вдохов это ничто!
так что...ни с логикой...ни с аналитикой...ни с математикой...как-то не сложилось...там, на Олимпе
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09.12.2020 09:30 Ответить
для себя мы может оценить и по другим, не тестовым параметрам. на вскидку - общая смертность будет расти по сравнению с предыдущей средней. ну, как один из косвенных показателей. причём смертность может быть "отложенной", как и после чернобыля. ясный пентиум, что число осложнений без лечения, как и с таким "лечением", которое они сегодня проводят, будет только расти. от безысходности люди выбирают путь "канешно хорошо бы помучаться" (С). причём рост смертности может прийти на правление уже других "гениев". доказать потом, шо это эхо ковида, во первых будет не возможно, во вторых - это по любому будет обьяснено новыми "аргументами".
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09.12.2020 10:16 Ответить
Врет, как дышит. Больницы забиты пациентами. Эпидемия гриппа растёт, а первые признаки там как у ковида. Определить можно только тестом.
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09.12.2020 09:36 Ответить
а лікувати все одно однаково, противірусні+вітаміни, а при ускладненні - антибіотики+вітаміни. Схеми лікування майже однакові. Навіщо та статистика взагалі, що вона дає? 11 тищ, 16 тищ, не велика різниця. Бо госпіталізують не залежно від того чи ковідні ускладнення в людини, чи в неї ускладнення від іншої вірусної інфекції.
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09.12.2020 10:11 Ответить
"Якщо б усі люди носили медичні маски, то відсоток інфікування був би надзвичайно маленький. При такому засобі індивідуального захисту можна було б ходити всюди, без обмежень. Таку думку висловив ексзаступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк, пише УНІАН.
Якщо дві людини в масках, ризик заразитися - 5%, якщо в масці тільки один - 30%, обидва без маски - 90%. Багато хто скаже, що не можна порівнювати українців і німців, у перших - дисципліна, а ми порушуємо всі обмеження", - каже Павло Ковтонюк.
За його словами, у жодній країні люди на 100% не дотримуються карантинних норм."
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09.12.2020 09:39 Ответить
так, тільки в цивілізованих країнах не дотримуються на 10 %, а в не цивілізованих, таких, як наша - на 50 %. Бо дивишся в автобусі - половина в масках, а половина без. Ще в маркетах вдягають, бо на касі не обслужать, а в автобусі ігнорують. А мало б бути навпаки, бо приміщення супермаркету значно більше, воно вентилюється, та й безпечну дистанція легко можна тримати, на відміну від тісного салону автобусу чи маршрутки, яка набита наче оселедцями, людьми, та ще й взимку жодного отвору для свіжого повітря.
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09.12.2020 10:08 Ответить
люди жить хотят, поэтому не обращаются
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09.12.2020 09:42 Ответить
Если снизить количество тестов до 100 - можно считать коронавирус побежденным!
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09.12.2020 09:42 Ответить
Що означає "не обращаются"? Раніше також "не обращались". "Обращаются в поліклініку, до сімейного лікаря, і рідше у до служби швидкої м.д.. А госпіталізують вже тих, хто конче потребує госпіталізації. Мало хто приходить до лікарні, до прийомного покою та вимагає щоб його госпіталізували. По-перше в людини, яка потребує госпіталізації просто немає сил влаштовувати гендель на рецепшні лікарні, по друге, хто в змозі, той платить гроші і спокійно лягає в лікарню, приватну чи якусь "елітну". Тож це брехня. Ви навмисно маніпулюєте цифрами. Коли вам треба залякати людей, ви пишете про 15-16 тисяч, коли вам треба щоб люди заспокоїлись, ви пишете про 10 тисяч підтверджених випадків. Тести роблять не лише в лікарні, а і в поліклініках також, безкоштовно, коли сімейний лікар направляє на цей аналіз. А в поліклініки не стали менше звертатись. Може в сімейних лікарів є настанова "підредагувати" кількість випадків. Важко в нашій країні вірити будь якій офіційній інформації.
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09.12.2020 10:04 Ответить
А смысл платить.. Больной лучше на лекарства потратит.
А в поликлинике пока дождешься.. Можешь время упустить.. Как кому повезет..
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09.12.2020 12:43 Ответить
А смысл платить.. Больной лучше на лекарства потратит.
А в поликлинике пока дождешься.. Можешь время упустить.. Как кому повезет..
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09.12.2020 12:46 Ответить
 
 