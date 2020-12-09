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Более половины коек для пациентов с коронавирусом обеспечены кислородом, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Более половины коек для пациентов с коронавирусом обеспечены кислородом, - Степанов
Фото: tsn.ua

Всего в Украине выделили 62 тысяч коек для пациентов с COVID-19. При этом более 33,5 тыс. (54%) коек обеспечены кислородом.

Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сейчас у нас 62 198 коек, выделенных под COVID-19, из них 33 606, то есть 54%, обеспечены кислородом. Но, понятно, что эта ситуация отличается от региона к региону", - сказал Степанов.

По словам главы Минздрава, проблемы с обеспечением кислорода решаются путем увеличения кислородных точек в больницах.

Также читайте: Степанов об уменьшении тестирования на COVID-19: Меньше людей с признаками коронавируса стали обращаться в больницы

Автор: Богдан Гуньковський
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так вот, надо сообщать сколько коек с кислородом заняты, а не сколько коек заняты вообще,- потому что для пациента с ковид, попавшему в больницу с сатурацией ниже плинтуса, койка без кислорода, что степанову автомобиль без колес..., если так не понятно...
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09.12.2020 09:51 Ответить
С точки зрения степанова, "более половины" - это что то около 10%
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09.12.2020 10:00 Ответить
 
 