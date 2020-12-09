РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5743 посетителя онлайн
Новости Политика Украины Нормандские переговоры
5 392 80
Зеленский (16612) саммит (1036) нормандская четверка (1594)

Зеленский о годовщине саммита "Нормандской четверки": "Путь к миру нелегкий, но знаю - мы сможем". ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент Владимир Зеленский по случаю годовщины саммита лидеров "Нормандской четверки" в Париже заверил, что хоть путь к миру нелегкий, "мы сможем".

Об этом он написал в Твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

"Путь к миру нелегкий, но знаю - мы сможем", - отметил Президент.

Зеленский также опубликовал фото четырех лидеров "нормандской четверки", сделанное за столом переговоров в Париже.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Договоренности "нормандской четверки" годичной давности сработали 50 на 50, альтернативные процессы пока не нужны, - Арестович

Зеленский о годовщине саммита Нормандской четверки: Путь к миру нелегкий, но знаю - мы сможем 01

Напомним, 9 декабря 2019 года в Париже состоялся саммит лидеров "Нормандского формата" - Украины, Франции, Германии и России.

Зеленский о годовщине саммита Нормандской четверки: Путь к миру нелегкий, но знаю - мы сможем 02
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+19
Зеленський про річницю саміту "Нормандської четвірки": "Шлях до миру нелегкий, але знаю - ми зможемо" - Цензор.НЕТ 2697
показать весь комментарий
09.12.2020 10:22
+18
Зеленський про річницю саміту "Нормандської четвірки": "Шлях до миру нелегкий, але знаю - ми зможемо" - Цензор.НЕТ 9718
показать весь комментарий
09.12.2020 10:21
+16
Эпичное фото. Все сидять с мыслями на лице и только один Зеля в придурковатым видом.
показать весь комментарий
09.12.2020 10:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сможете....рассмешить *****...
показать весь комментарий
09.12.2020 10:08 Ответить
Як назвати людину яка хоче... але не може? Зеленський про річницю саміту "Нормандської четвірки": "Шлях до миру нелегкий, але знаю - ми зможемо" - Цензор.НЕТ 4807
показать весь комментарий
09.12.2020 10:20 Ответить
*****.
показать весь комментарий
09.12.2020 10:23 Ответить
Взагалі така людина - імпотент. В данному випадку ЗЕполітичний імпотент.
показать весь комментарий
09.12.2020 10:39 Ответить
Есть поговорка для таких людей:"Не можешь срать-не мучай жопу"
показать весь комментарий
09.12.2020 10:26 Ответить
ТЫ СМОЖЕШЬ только в тюряге отсидеть -за государственную измену !!!!
показать весь комментарий
09.12.2020 11:08 Ответить
Зеленський про річницю саміту "Нормандської четвірки": "Шлях до миру нелегкий, але знаю - ми зможемо" - Цензор.НЕТ 9718
показать весь комментарий
09.12.2020 10:21 Ответить
Суперова жаба!
Реготлива. Зеленський про річницю саміту "Нормандської четвірки": "Шлях до миру нелегкий, але знаю - ми зможемо" - Цензор.НЕТ 1868
показать весь комментарий
09.12.2020 12:30 Ответить
уже все убедились , что ты можешь .
показать весь комментарий
09.12.2020 10:09 Ответить
https://youtu.be/Aokun6WArIA

Зеленський про річницю саміту "Нормандської четвірки": "Шлях до миру нелегкий, але знаю - ми зможемо" - Цензор.НЕТ 2200
показать весь комментарий
09.12.2020 14:53 Ответить
Твитер - это самая популярная в Украине соцсеть? Для кого этот выссер? А украинцем оно ничего не хочет сказать?
показать весь комментарий
09.12.2020 10:13 Ответить
Ниче ТЫ уже не сможешь....Коней на переправе не меняют и короновирус помешал , а то уже б ТЕБЯ убрали....(Л О Х).
показать весь комментарий
09.12.2020 10:13 Ответить
Что это чучело сможет?
показать весь комментарий
09.12.2020 10:13 Ответить
Може відповісти на питання... Зеленський про річницю саміту "Нормандської четвірки": "Шлях до миру нелегкий, але знаю - ми зможемо" - Цензор.НЕТ 3542

Зеленський про річницю саміту "Нормандської четвірки": "Шлях до миру нелегкий, але знаю - ми зможемо" - Цензор.НЕТ 1504
показать весь комментарий
09.12.2020 10:24 Ответить
Ииии
А кто ж это у нас теперь наживается на войне? А, зелепукин
показать весь комментарий
09.12.2020 10:16 Ответить
Я так понимаю что у клоуна самые тёплые воспоминания о той встречи раз выставляет эту фотку что сидело за одним столом с )(уйлом это и есть достижение осла за год
показать весь комментарий
09.12.2020 10:17 Ответить
Да, вид у него довольный. С такими людьми поручкался! На "равных", а не на сцене. Остальное - дело десятое.
показать весь комментарий
09.12.2020 11:04 Ответить
Путь до миру- перемога.
Її досягненню якнайкраще сприяла "антипутінська коаліція", до якої приєднались всі небайдужі країни світу, включаючи Америку. А не кастрована "нормандська шоу-четвірка", у складі трьох імпотентів, які ублажають бикуватого загарбника.
показать весь комментарий
09.12.2020 10:21 Ответить
как ОНО сможет прекратить ЭТО? ТА СТОРОНА довольна.
показать весь комментарий
09.12.2020 10:21 Ответить
Зеленський про річницю саміту "Нормандської четвірки": "Шлях до миру нелегкий, але знаю - ми зможемо" - Цензор.НЕТ 2697
показать весь комментарий
09.12.2020 10:22 Ответить
Вони всі по різному проявляють любов до «русского міра».
Багато ненавидять Порошенка за те, що він «поссоріл Украіну с Россієй».
показать весь комментарий
09.12.2020 10:34 Ответить
Эпичное фото. Все сидять с мыслями на лице и только один Зеля в придурковатым видом.
показать весь комментарий
09.12.2020 10:23 Ответить
Какой есть...
показать весь комментарий
09.12.2020 10:28 Ответить
Ты,перед тем,как подгавкивать,хоть вникни,что это чмо написало.Если,конечно,ты не аналогичное чмо
показать весь комментарий
09.12.2020 10:30 Ответить
Что не так то? Чего нервный такой с утра? Выкури пару айкосов...
Зеленський про річницю саміту "Нормандської четвірки": "Шлях до миру нелегкий, але знаю - ми зможемо" - Цензор.НЕТ 4353
показать весь комментарий
09.12.2020 10:38 Ответить
Что не так?То,что тебе морда ***** нравится)Портретик на ночь цемкаешь?
показать весь комментарий
09.12.2020 11:22 Ответить
Где я такое сказал? Остынь.
показать весь комментарий
09.12.2020 11:25 Ответить
Чувак написал:"Все сидят с умными лицами,кроме Зели".А "ВСЕ"-это и ***** в том числе.А ты начал подгавкивать.Значит,тоже мордочка ***** понравилась?Так,кто должен остывать?
показать весь комментарий
09.12.2020 11:35 Ответить
Так ***** с умным лицом сидит. Он не дурак. А Вава дурак. На фото глянь, лапоть.
показать весь комментарий
09.12.2020 12:10 Ответить
Рад,что тебе так нравится морда *****,Сразу чувствуется поклонник Медведчука)
показать весь комментарий
09.12.2020 12:14 Ответить
Ты дебил.
показать весь комментарий
09.12.2020 12:25 Ответить
Думаешь,меня сильно интересует отношение конченого рыга?
показать весь комментарий
09.12.2020 12:32 Ответить
Уверен, что сильно интересует, иначе бы не кликал на сохраненную эту вкладку.
показать весь комментарий
09.12.2020 12:34 Ответить
Но то,что ***** ты считаешь умным,не отрицаешь.Так,че ты на Зеленкина вякаешь?Он мир в его глазах увидел,шоколадники увидели мудрость-вы достойны друг друга)
показать весь комментарий
09.12.2020 14:30 Ответить
Умный человек и мудрый - разные понятия. Но, откуда тебе это знать? А ***** - умная тварь. Иначе не вертел бы некоторые страны ЕС, не говоря о менее развитых странах на путине.
показать весь комментарий
09.12.2020 18:26 Ответить
Так,тогда Зеля-умный,раз повертел вашего Пэтю?
показать весь комментарий
09.12.2020 18:47 Ответить
Твоим "зелей" вертят кому не лень. Он марионетка. Тупой шут.
показать весь комментарий
09.12.2020 19:13 Ответить
Cогласен.Только все еще хуже:им вертят,а он даже не догадывается,что он марионетка-все думает,что он самостоятельный игрок.
показать весь комментарий
09.12.2020 20:13 Ответить
"Все"?И *****?********** ты гребаная(
показать весь комментарий
09.12.2020 10:28 Ответить
Нам потрібен не мир ціною поразки, а ПЕРЕМОГА. Але наш г.-командувач цього не розуміє. Проводжаючи воїна на фронт, йому бажають повернутися «зі щитом або на щиті», тобто перемогти або загинути зі славою, і тільки в нас з подачі клоуна бажають повернутися живим. Це заклик до дезертирства?
показать весь комментарий
09.12.2020 10:24 Ответить
Сложно ожидать от уклонистов эпичных побед, это к тем кто за это ЗЕ голосовал.
показать весь комментарий
09.12.2020 10:43 Ответить
...И ни слова о "Переговоры не будут длиться вечно.Мы даем год".И?????
показать весь комментарий
09.12.2020 10:27 Ответить
Зранку по радіо чув розмови про "план Б". Ось тобі і "И?????"
показать весь комментарий
09.12.2020 11:27 Ответить
Я не слушаю радио.И шо там?
показать весь комментарий
09.12.2020 11:36 Ответить
Сьогодні я в піввуха слухав. Подробиць здається не було та розмови почались. То Кравчук зі Свіфтом, то ось Зеленський натякає. Може скоро і оприлюднять цей план Б.
показать весь комментарий
09.12.2020 12:19 Ответить
Питроликсеич тоже так любил полялякать о всяких там планах и "дамопозубам".16-й год не помните?Цитата:"Скоро все закончится.Максимум-год"
показать весь комментарий
09.12.2020 12:24 Ответить
А ось мабуть воно: 21:21"План Б" стосовно Донбасу залежить від Байдена і COVID-19, - Гармаш
показать весь комментарий
09.12.2020 18:57 Ответить
Очень хочу ошибиться,но что-то подсказывает,что еще будем Трампа вспоминать.
показать весь комментарий
09.12.2020 20:15 Ответить
А на фото ідіот ніби домальований фотошопом до наради серйозних людей. Красномовний кадр.
показать весь комментарий
09.12.2020 10:27 Ответить
Да, хорошая аналогия.
показать весь комментарий
09.12.2020 10:36 Ответить
Це ти про Ху"ла?
показать весь комментарий
09.12.2020 11:28 Ответить
Не.Шоколадники в глазах ***** увидели мудрость.Наверное,сказывается работа Питруни в СДПУ(о) с куманьком *****.Любовь)
показать весь комментарий
09.12.2020 14:39 Ответить
Зеленський про річницю саміту "Нормандської четвірки": "Шлях до миру нелегкий, але знаю - ми зможемо" - Цензор.НЕТ 3521
показать весь комментарий
09.12.2020 10:27 Ответить
Фсб-шний завхоз- "помощник презЕдента по международной политике". Немає слів, самі виражовування.
показать весь комментарий
09.12.2020 11:00 Ответить
Зеленський про річницю саміту "Нормандської четвірки": "Шлях до миру нелегкий, але знаю - ми зможемо" - Цензор.НЕТ 1911
показать весь комментарий
09.12.2020 10:40 Ответить
есть проститутки элитные и есть проститутки кольцевых дорог, в частности киевской кольцевой... 30 лет проституируют киевские кольцевые то в лице кравчука, то кучмы, то... а результат один - нищета... да, конечно, прогресс - жили в эпоху бедности - стали жить в эпоху нищеты... нищеты финансовой, человеческой...
показать весь комментарий
09.12.2020 10:40 Ответить
Ну перемога чи мир буде вже після цієї потвори , тут жодних сумнівів немає .
показать весь комментарий
09.12.2020 10:41 Ответить
Тобто від Порошенка так вимога миру за 24 години, а для ЗЕ і півтора роки мало?
показать весь комментарий
09.12.2020 10:42 Ответить
Зеленський про річницю саміту "Нормандської четвірки": "Шлях до миру нелегкий, але знаю - ми зможемо" - Цензор.НЕТ 7353
показать весь комментарий
09.12.2020 10:45 Ответить
Сможем ЧТО ? ? ?
показать весь комментарий
09.12.2020 10:43 Ответить
Враховуючи, що Зеленський звертається до свого ЗЕ-виборця, то відповідь очевидна - "Какая разніца, головне, що не Порошенко".
показать весь комментарий
09.12.2020 12:08 Ответить
Хапанул беленького? вот же обдолбанный идиот.
показать весь комментарий
09.12.2020 10:44 Ответить
немецко- француско - рашистская триада,создавшая в Минске войну в Украине,отрезав для которой ,часть украинской территории под ордло,которое за деньки рашиста должно вести с Украиной войну и ихняя"зеленая" жертва,
показать весь комментарий
09.12.2020 11:28 Ответить
уууу зрадулька.
показать весь комментарий
09.12.2020 11:28 Ответить
Сказав ЗЕ-ЄР як пукнув. Ні до чого не зобов'язуючі слова.
показать весь комментарий
09.12.2020 11:41 Ответить
Возможно ли перепутать глаза с яйц@ми? Зеленский доказал, что такое вполне реально.
показать весь комментарий
09.12.2020 11:50 Ответить
Потуги ЗЕ - это путь в никуда.
показать весь комментарий
09.12.2020 11:56 Ответить
А не це чмо заявляло, що війна триває, бо це комусь вигідно.
Припинити її можна швидко.
Тепер воно інше говорить - а вибачитись за брехню не спромоглось ?
показать весь комментарий
09.12.2020 12:13 Ответить
Дарма на Зе наїзджають, тут явний прогрес: було "просто пєрєстать стрєлять", стало "шлях до миру нелегкий". Залишився останній крок, визначити хто винутватий у війні. Поки що, він думає, що це барига, а путінські очі світяться ласкавою миролюбністю.
показать весь комментарий
09.12.2020 12:19 Ответить
капитуляции никто не допустит! поедет в Ростов!
показать весь комментарий
09.12.2020 12:22 Ответить
Він свого "полшестого" не може, а ще щось вякає.
показать весь комментарий
09.12.2020 12:37 Ответить
"Сколько ни говори халва, во рту слаще не станет."
Восточная мудрость.
показать весь комментарий
09.12.2020 12:41 Ответить
Поменялась концепция? Ведь раньше он говорил, что "надо только перестать стрелять".
показать весь комментарий
09.12.2020 13:09 Ответить
... і заглянути вочинята х%йлу.
показать весь комментарий
09.12.2020 14:32 Ответить
Зазвичай,на цьому місці не один рік поспіль були новини зі штабу АТО. Про обстріли, втрати, тощо. Вже декілька днів такого нема, вони просто рядком в новинах. Цікаво, це власна політика сайта, чи темник з ОП?
показать весь комментарий
09.12.2020 14:04 Ответить
"Путь к миру нелегкий, но знаю - мы сможем"
***
...заглянути х%йлу в дупу і побачити мир в його оченятах.
показать весь комментарий
09.12.2020 14:30 Ответить
А ещё придется перетерпеть видосик с новогодним поздравлением.Впрочем. чем смотреть такую муть лучше выпить и уснуть.
показать весь комментарий
09.12.2020 16:42 Ответить
 
 