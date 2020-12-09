Венедиктова о результатах борьбы с коррупцией: Ежедневно в Украине раскрывают 44 коррупционных правонарушения. ИНФОГРАФИКА
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Правоохранители в Украине ежедневно раскрывают в среднем 44 коррупционных правонарушения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила Генеральный прокурор Ирина Венедиктова в среду, в Международный день борьбы с коррупцией.
"За 8 месяцев моего пребывания в должности Генпрокурора система органов правопорядка разоблачила 7 748 таких преступлений. Здесь рост производительности всего 10%, но на 50% возросло количество лиц, которым сообщено о подозрении в коррупции. С марта по ноябрь – 2 374 подозреваемых, тогда как в прошлом году было всего 1 606", - написала Венедиктова в Facebook.
Также почти на 40% выросло количество переданных в суд уголовных производств с обвинительными актами – 1 764 против 1 291 за аналогичный период прошлого года. Количество лиц, привлеченных к уголовной ответственности за совершение коррупционных правонарушений – 2 937 человек, в том числе 923 сотрудника правоохранительных органов и 165 депутатов всех уровней.
Кроме того, за последние 8 месяцев к уголовной ответственности был привлечен 21 прокурор, большинство из них за совершение уголовных коррупционных правонарушений.
"Взяточников за решеткой ждет от нас общество после громких разоблачений с полотнами купюр на фотографиях. За этот период осуждены за коррупцию - 408 человек. Этот результат увеличился только на 10% и нам надо системно работать, в частности над законодательством, чтобы судебное разбирательство не затягивалось", - сообщила Венедиктова.
Также выросла сумма установленных убытков государству, более чем в 8 раз – почти 278 млн грн против 34 млн грн в прошлом году, и на 40% - сумма возмещенных. В 17 раз выросла сумма предъявленных исков с целью обеспечить возмещение убытков – с 14 млн грн до почти 237 млн грн. Сумма арестованного имущества выросла на 90% и составляет почти 63 млн грн.
"Важно, чтобы мы не обманывали себя, выкрикивая лозунги со всех трибун, рассказывая о наших невероятных достижениях в вопросах борьбы с этим явлением. Мы не должны обманывать и общество", - подчеркнула Венедиктова.
"Не все понимают, что бороться со взяточничеством и хищением, как мелким, так и масштабным, очень трудно: и мы совершенствуемся, но и преступники часто далеко не простаки. Невозможно расследовать производство и после этого передать его в суд, если не соблюдены все мельчайшие требования закона. Могу только представить разочарование граждан в те минуты, когда, казалось бы, все настолько очевидно, а преступник по-прежнему "рассекает" на дорогом авто, живет в элитном доме, летает на острова на частном самолете, не вылезает из дорогущих ресторанов. Это временно. Хочу вас заверить, что мы доведем все дела до справедливого финала. Мы сможем доказать вину каждого, кто нарушил закон", - заключила генпрокурор.
Пожалуйста, подождите...
Насколько я помню сумма составляет всего 48000 грн и полностью состоит из суммы, заплаченной главой НАБУ Сытником за собственное же нарушение на1,5 ярда
А за "ярды" - огромно спасибо КЭП
Аж бридко це читати.
ви АФЕРИСТИ !
аморальні виродки.
А где графа "повернуто державі", мадам Брошкина? Или в нее написать нечего?
Не знаю, чьим членом эта мадам играет на рояле, но у нее получаицца!
Впрочем, как у других зебилов.
Вот пример.
вЗеленский грабеж на большой дороге.
...
За ответом мы и обратились к отчету Александра Кубракова который он презентовал 02.12 2020 (**)
Первая раза этого "отчета" сразила нас просто наповал "За 2020 рік Укравтодор оновив 3 926 км доріг державного значення та 85 мостів."
Любой мало-мальски знакомый с бюджетным процесом человек понимает, что эти слова - пустой треп и манипуляции весьма посредственного уровня.
В отчетах о выполнении планов нужно отчитываться о выполнении тех мероприятий, которые в этих планах значатся.
Ни в "Державній цільовій економічній програмі розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018-2022 роки" , ни в бюджетных перечнях п. 3111020 "Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення", ни в постановлении КМ №36 от 29.01.2020 г. "Деякі питання дорожнього господарства" не заложено выполнение работ по "оновленню доріг державного значення".
А няше№2, всё зарплаты не хватает на корм собачек...
где конкретные результаты деятельности? и не по "уборщицам", которые взяли 20 грн за оказание услуг, а по топ-коррупционерах, которые грабят страну на миллиарды!!!
Зєлю геть. Дострокові.
Нашка№2, венесуэльскую муку нюхаешь???
Фамилии, которые возглавляют коррупцию в Украине - Зеленский, Ермак, Татаров, Баканов, Венедиктова, Аваков.
Жаловалась на зарплату, имущество в ломбард сдаёт, собачке врача не вызвать, кушать нечего, ... и т. д. .
Перед дємбєлєм (принаймні, хочеться в це вірити).