Дело "Приватбанка": суд в Израиле отклонил просьбу банка "Дисконт" заморозить иск Украины против Коломойского

Заместитель председателя Тель-Авивского окружного суда Халед Кабуб отклонил ходатайство банка "Дисконт" с требованием заморозить рассмотрение иска, поданного против него правительством Украины.

Об этом пишет местное издание Newsru.co.il, передает Цензор.НЕТ.

Банк "Дисконт" ходатайствовал, чтобы иск по обвинению в соучастии в банкротстве "Приватбанка" не рассматривался до тех пор, пока не будет завершено рассмотрение аналогичных исков, поданных правительством Украины в США и Великобритании.

Напомним, что в декабре 2019 года правительство Украины подало в Тель-Авивский окружной суд иск против бизнесмена Игоря Коломойского и банка "Дисконт" на сумму 2 миллиарда шекелей.

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Украина обвиняет ответчиков в соучастии в мошенничестве и отмывании капитала, приведших к банкротству и национализации "Приватбанка".

В общей сложности в период с 2007 по 2011 год на счета банка "Дисконт", в рамках описываемых в исковом заявлении схем, было переведено около 1,2 миллиарда долларов.

В иске утверждается, что в банке "Дисконт" должны были понять, что "переведенная на его счета астрономическая сумма имеет криминальное происхождение".

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Коломойский, обладающий украинским и израильским гражданством, являлся совладельцем "Приватбанка" до декабря 2016 года, когда банк обанкротился в результате дефицита на сумму 5,5 миллиарда долларов.

Согласно иску, Коломойский вместе с другим совладельцем банка Геннадием Боголюбовым в течение многих лет с привлечением различных лиц, включая подчиненных, совершали в беспрецедентном масштабе такие преступления, как обман, хищение, отмывание капитала и т.д., нанеся ущерб на астрономические суммы.