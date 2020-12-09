Дело "Приватбанка": суд в Израиле отклонил просьбу банка "Дисконт" заморозить иск Украины против Коломойского
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Заместитель председателя Тель-Авивского окружного суда Халед Кабуб отклонил ходатайство банка "Дисконт" с требованием заморозить рассмотрение иска, поданного против него правительством Украины.
Об этом пишет местное издание Newsru.co.il, передает Цензор.НЕТ.
Банк "Дисконт" ходатайствовал, чтобы иск по обвинению в соучастии в банкротстве "Приватбанка" не рассматривался до тех пор, пока не будет завершено рассмотрение аналогичных исков, поданных правительством Украины в США и Великобритании.
Напомним, что в декабре 2019 года правительство Украины подало в Тель-Авивский окружной суд иск против бизнесмена Игоря Коломойского и банка "Дисконт" на сумму 2 миллиарда шекелей.
Украина обвиняет ответчиков в соучастии в мошенничестве и отмывании капитала, приведших к банкротству и национализации "Приватбанка".
В общей сложности в период с 2007 по 2011 год на счета банка "Дисконт", в рамках описываемых в исковом заявлении схем, было переведено около 1,2 миллиарда долларов.
В иске утверждается, что в банке "Дисконт" должны были понять, что "переведенная на его счета астрономическая сумма имеет криминальное происхождение".
Коломойский, обладающий украинским и израильским гражданством, являлся совладельцем "Приватбанка" до декабря 2016 года, когда банк обанкротился в результате дефицита на сумму 5,5 миллиарда долларов.
Согласно иску, Коломойский вместе с другим совладельцем банка Геннадием Боголюбовым в течение многих лет с привлечением различных лиц, включая подчиненных, совершали в беспрецедентном масштабе такие преступления, как обман, хищение, отмывание капитала и т.д., нанеся ущерб на астрономические суммы.
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Ці довбні змогли йому добряче насолити. Тепер його черга.
зуб у Байдена на зе не должен вырасти
а вот на опэзэжоповцев за злочевского так да
А я вот просто предлагаю жителям Израиля подумать и решить,кто для них зеля с кало-мойшей: евреи или жидяры позорные?
Раз номинально и граждане Израиля, и упомянутые вами "честнейшие" господа являются евреями, то, как написано, "еврей еврею пропасть не даст".
К тому же, евреи обманули гоев, а не наоборот.
- Ньютон искренне считал, что его род восходит к шотландским дворянам XV века, однако историки обнаружили, что в 1524 году его предки были бедными крестьянами
- отец Ньютона, мелкий, но преуспевающий фермер Исаак Ньютон
Портрет Ньютона не демонструє єврейські (арабські) антропологічні риси.
А по первой части возражений не нашлось?
Этим же и никак не влияю на финансовые потоки?
Только Кацапстан и Зелебения.
А "невидатних" так мабуть 95%.
Эти двое, Бэнито и Ахмет, главные кукловоды Буратины. Из находящихся на территории Украины.
Да и у самого Зели паранойа, он наверное и во сне бормочет "Рошен, москвошвея, Рошен!".
небольшая арабская месть