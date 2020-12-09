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Новости Политика Украины Приватбанк
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Боголюбов (89) Израиль (1759) Коломойский (1757) национализация (233) НБУ (4806) Порошенко (19352) Гонтарева (814) Дубилет (59) Приватбанк (820)

Дело "Приватбанка": суд в Израиле отклонил просьбу банка "Дисконт" заморозить иск Украины против Коломойского

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Дело

Заместитель председателя Тель-Авивского окружного суда Халед Кабуб отклонил ходатайство банка "Дисконт" с требованием заморозить рассмотрение иска, поданного против него правительством Украины.

Об этом пишет местное издание Newsru.co.il, передает Цензор.НЕТ.

Банк "Дисконт" ходатайствовал, чтобы иск по обвинению в соучастии в банкротстве "Приватбанка" не рассматривался до тех пор, пока не будет завершено рассмотрение аналогичных исков, поданных правительством Украины в США и Великобритании.

Напомним, что в декабре 2019 года правительство Украины подало в Тель-Авивский окружной суд иск против бизнесмена Игоря Коломойского и банка "Дисконт" на сумму 2 миллиарда шекелей.

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Украина обвиняет ответчиков в соучастии в мошенничестве и отмывании капитала, приведших к банкротству и национализации "Приватбанка".

В общей сложности в период с 2007 по 2011 год на счета банка "Дисконт", в рамках описываемых в исковом заявлении схем, было переведено около 1,2 миллиарда долларов.

В иске утверждается, что в банке "Дисконт" должны были понять, что "переведенная на его счета астрономическая сумма имеет криминальное происхождение".

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Коломойский, обладающий украинским и израильским гражданством, являлся совладельцем "Приватбанка" до декабря 2016 года, когда банк обанкротился в результате дефицита на сумму 5,5 миллиарда долларов.

Согласно иску, Коломойский вместе с другим совладельцем банка Геннадием Боголюбовым в течение многих лет с привлечением различных лиц, включая подчиненных, совершали в беспрецедентном масштабе такие преступления, как обман, хищение, отмывание капитала и т.д., нанеся ущерб на астрономические суммы.
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Топ комментарии
+18
Незабаром за зелене кодло візьметься дядечко Байден.
Ці довбні змогли йому добряче насолити. Тепер його черга.
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09.12.2020 10:26
+9
А он ему не нужен, бородатая Кончита хочет провернуть аферу века, украла деньги с банка и хочет еще получить за это "компенсацию", которую мудрый нарид, благодаря продажному кривосудию заплатит со своего кармана.
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09.12.2020 10:53
+4
Я вообще не пойму как это зеля такому хорошому пацану коломыйскому до сих пир не вернул привет банк...
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09.12.2020 10:25
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Я вообще не пойму как это зеля такому хорошому пацану коломыйскому до сих пир не вернул привет банк...
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09.12.2020 10:25 Ответить
А он ему не нужен, бородатая Кончита хочет провернуть аферу века, украла деньги с банка и хочет еще получить за это "компенсацию", которую мудрый нарид, благодаря продажному кривосудию заплатит со своего кармана.
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09.12.2020 10:53 Ответить
Як можна вкрасти власні кошти в самого себе?! Справа "Приватбанку": суд в Ізраїлі відхилив прохання банку "Дисконт" заморозити позов України проти Коломойського - Цензор.НЕТ 3240
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09.12.2020 12:09 Ответить
Гомерический хохот. Можно по подробнее как это "как можно украсть собственные деньги у самого себя"?
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09.12.2020 13:40 Ответить
Незабаром за зелене кодло візьметься дядечко Байден.
Ці довбні змогли йому добряче насолити. Тепер його черга.
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09.12.2020 10:26 Ответить
+
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09.12.2020 11:29 Ответить
зе "затупил", шо было в той ситуации ОК
зуб у Байдена на зе не должен вырасти
а вот на опэзэжоповцев за злочевского так да
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09.12.2020 12:32 Ответить
Банчок ще так назвали з наругою - "Дісконт", бо дійсно баблу зробили дісконт під нуль.
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09.12.2020 10:28 Ответить
Во-во. Просто вспоминаю,как часто на меня гонят, за нелюбовь к подобным персонажам.
А я вот просто предлагаю жителям Израиля подумать и решить,кто для них зеля с кало-мойшей: евреи или жидяры позорные? Дело "Приватбанка": суд в Израиле отклонил просьбу банка "Дисконт" заморозить иск Украины против Коломойского - Цензор.НЕТ 8860
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09.12.2020 10:29 Ответить
думаю, ваше предложение не имеет перспективы.
Раз номинально и граждане Израиля, и упомянутые вами "честнейшие" господа являются евреями, то, как написано, "еврей еврею пропасть не даст".
К тому же, евреи обманули гоев, а не наоборот.
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09.12.2020 10:45 Ответить
Попробую попроще: есть украинцы, а есть малоросы...
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09.12.2020 10:47 Ответить
Вам же написали - є євреї, а є гої ...
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09.12.2020 11:00 Ответить
Я это прекрасно знаю, но в таком случае и я могу обьявить всех жидами. По третьему закону еврея Айзека Ньютона
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09.12.2020 11:01 Ответить
- мать Ньютона, Анна Эйскоу (англ. Hannah Ayscough)

- Ньютон искренне считал, что его род восходит к шотландским дворянам XV века, однако историки обнаружили, что в 1524 году его предки были бедными крестьянами

- отец Ньютона, мелкий, но преуспевающий фермер Исаак Ньютон

Портрет Ньютона не демонструє єврейські (арабські) антропологічні риси.
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09.12.2020 11:07 Ответить
Ага, ты это расскажи не мне, а вот негоям Справа "Приватбанку": суд в Ізраїлі відхилив прохання банку "Дисконт" заморозити позов України проти Коломойського - Цензор.НЕТ 349
А по первой части возражений не нашлось?
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09.12.2020 11:10 Ответить
Справа "Приватбанку": суд в Ізраїлі відхилив прохання банку "Дисконт" заморозити позов України проти Коломойського - Цензор.НЕТ 3238 Для громадян Ізраілю важливіше щоб грошей побільше. Да хоть від Пушкіна ...
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09.12.2020 11:29 Ответить
То бишь, я могу смело называть зелюка и кало-мойшу вонючими жидярами?
Этим же и никак не влияю на финансовые потоки?
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09.12.2020 12:06 Ответить
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09.12.2020 11:31 Ответить
Думаю ,что второе! Справа "Приватбанку": суд в Ізраїлі відхилив прохання банку "Дисконт" заморозити позов України проти Коломойського - Цензор.НЕТ 4926
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09.12.2020 12:02 Ответить
То есть, в Израиль мафиози Бенито путь тоже закрыт.
Только Кацапстан и Зелебения.
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09.12.2020 10:42 Ответить
За преступления банды коломойского-баблолюбова будут расплачиваться дурные малоросы и, увы, украинцы.
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09.12.2020 10:44 Ответить
Угу ... А інших "видатних" бізнесменів у нас нема ???
А "невидатних" так мабуть 95%.
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09.12.2020 11:02 Ответить
Против выдающегося Ахмета в США тоже ведутся определенные процессы.
Эти двое, Бэнито и Ахмет, главные кукловоды Буратины. Из находящихся на территории Украины.
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09.12.2020 11:05 Ответить
Була версія, що Порошенко найняв Зе ... По приколу, для виховування нації. Справа "Приватбанку": суд в Ізраїлі відхилив прохання банку "Дисконт" заморозити позов України проти Коломойського - Цензор.НЕТ 4660
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09.12.2020 11:09 Ответить
Бред. Беня говорил "Главное, убрать Петю." И работал над этим, не жалея бабла.
Да и у самого Зели паранойа, он наверное и во сне бормочет "Рошен, москвошвея, Рошен!".
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09.12.2020 11:16 Ответить
Справа "Приватбанку": суд в Ізраїлі відхилив прохання банку "Дисконт" заморозити позов України проти Коломойського - Цензор.НЕТ 4591
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09.12.2020 11:30 Ответить
+
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09.12.2020 11:31 Ответить
Суд отклонил.Так Нетаньяха этот суд поправит. Глава еврейского государства хороший друг Коломойского. -Нетаньяху приехал в Украину./ Нетаньяху похвалил Зеленского: страна начала развиваться вдвое быстрее. /200 000 гектаров украинского чернозёма в одни хорошие еврейские руки на дороге не валяются.
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09.12.2020 11:32 Ответить
Заместитель председателя Тель-Авивского окружного суда Халед Кабуб

Справа "Приватбанку": суд в Ізраїлі відхилив прохання банку "Дисконт" заморозити позов України проти Коломойського - Цензор.НЕТ 8681 небольшая арабская месть
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09.12.2020 12:04 Ответить
 
 