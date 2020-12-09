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Новости Политика Украины
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отчет (403) партия (555) НАПК (1162)

119 политических партий до сих пор не подали ни одного отчета за 2020 год, - НАПК

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

119 политических партий до сих пор не подали ни одного отчета за 2020 год, - НАПК

В Национальном агентстве по предотвращению коррупции сообщили, что из более чем 360 политических партий - 119 до сих пор не подали отчеты за текущий год.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"Только 242 подали отчеты за этот год. Всего по данным Министерства юстиции в Украине зарегистрирована 361 политическая партия, 12 из которых были созданы в этом году. В 2019 году свои отчеты подали 275 партий. Таким образом, 72 партии так и не отчитались о своей деятельности даже за 2019 год", - говорится в сообщении.

В НАПК подчеркивают, что конечная дата представления отчета за текущий год - 9 февраля 2021.

"НАПК уже проверило 406 отчетов политических партий, представленных за этот год, что составляет почти 80% от общего количества поданных отчетов. НАПК призывает партии не ждать последней даты подачи отчета", - говорится в сообщении.

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Автор: Богдан Гуньковський
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КАРЛ 361 ПАРТИЯ! ТЫ СЛЫШАЛ, КАРЛ! 361 ПАРТИЙ, КАРЛ! 361!!!! 119 политических партий до сих пор не подали ни одного отчета за 2020 год, - НАПК - Цензор.НЕТ 6631 119 политических партий до сих пор не подали ни одного отчета за 2020 год, - НАПК - Цензор.НЕТ 8646
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09.12.2020 10:30 Ответить
ликвидировать.
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09.12.2020 10:37 Ответить
361 офіційна Контора по розводу - Рога та Копита...- істина Демократія...119 політичних партій досі не подали жодного звіту за 2020 рік, - НАЗК - Цензор.НЕТ 8130
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09.12.2020 10:57 Ответить
Нехер регистрировать всякие однодневки десятками, которые создаются с целью пересрать выборы патриотическим силам, а не с целью вести политработу и подавать отчеты.
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09.12.2020 11:14 Ответить
 
 