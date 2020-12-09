Решение о выезде мобильных бригад по запросу в контакт-центр Минздрава для тестирования на коронавирус принимают врачи, - замминистра Кучер
Новости Цензор.НЕТ Общество
Решение о выездах мобильных бригад для тестирования на COVID-19 по запросу в контакт-центр Министерства здравоохранения принимают врачи на местах.
Об этом сообщил замминистра здравоохранения Ярослав Кучер в ходе пресс-брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Запросы о выезде мобильных бригад принимаются не операторами, операторы - не врачи. Они фиксируют обращение, передают соответствующим лицам в регионы. Решение о выезде мобильных бригад принимают врачи. Но если где-то принимается решение не выезжать, то все такие решения фиксируются", - сказал он.
По его словам, за более чем месяц работы контакт-центр получил свыше 80 тыс. звонков от граждан.
По его словам, наиболее качественно обрабатывают обращения граждан в Винницкой, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Волынской, Полтавской, Луганской, Львовской, Житомирской, Херсонской и Запорожской областях.
При этом замминистра отметил, что некоторые проблемы возникают по Киеву, Киевской, Закарпатской, Донецкой и Сумской областях, где самый низкий процент обработки обращений граждан.
Основные темы, по которым обращаются в контакт-центр Минздрава, – вопросы диагностики, амбулаторного лечения, бесплатного и платного тестирования, самоизоляции и подписания деклараций, добавил Кучер.
Пожалуйста, подождите...