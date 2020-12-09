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Новости Политика Украины
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Шабунин: "Порошенко за неделю уволил Свинарчука, а Зеленский две недели не может уволить Татарова"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Шабунин:

Президент Владимир Зеленский продолжает спасать Олега Татарова от подозрения НАБУ, а также помогает ему коммуникационно и политически.

Об этом рассказал глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Зеленский очень любит подчеркивать свое отличие от Порошенко. На этот раз я ему помогу.

Порошенко через неделю после скандала уволил Свинарчука (Гладковского).

Зеленский уже две недели защищает Татарова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Подозреваемый в коррупции замглавы ОП Татаров провел совещание по реформе уголовной юстиции

Мало того, что он не уволен, президент продолжает спасать Татарова от подозрения НАБУ, а также помогает ему коммуникационно и политически.

По ссылке блог о том, что личное решение Зеленского отмазывать Татарова - это выстрел и себе, и стране в голову.

И мотивация президента, на мой взгляд, не имеет особого значения:

- он просто не понимает, что происходит (я в это не верю)

- коррупционное преступление подчиненного для него не проблема;

- он считает Татарова незаменимым.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сегодня, в День борьбы с коррупцией, под ОП будут протестовать против бездействия Зеленского в скандале с Татаровым

"Какая разница" (тм) !?

Любой из этих мотивов свидетельствует о том, что Зеленскому плевать как на закон и справедливость, так и доверие украинцев, которые поверили в "победим коррупцию".

На головы последних Офис Зеленского вчера, простите, опорожнился следующими официальными сообщениями: "Олег Татаров провел встречу с членами рабочей группы по вопросам реформирования уголовной юстиции ...", - заявил Шабунин.

Напомним, 22 октября 2019 года Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн. Под стражу его взяли прямо в зале заседаний.

По версии следствия, ГУ Нацгвардии Украины и компания-застройщик "Укрбуд", принадлежащая экс-нардепу, заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако, в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Как потом установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске. По делу проходят четыре человека.

Вместе с тем, Микитась сотрудничает со следствием. Он засвидетельствовал совершение преступления замглавы ОП Олегом Татаровым и предоставил соответствующие доказательства.

Позже стало известно, что НАБУ расследует дело против Татарова.

2 декабря ВАКС арестовал подельника Татарова Дубоноса с возможностью выхода под 1 млн грн залога. Однако, операция НАБУ по задержанию Татарова сорвана: Венедиктова отстранила от дела всех прокуроров САП. В НАБУ заявили, что Офис Генпрокурора препятствует привлечению к ответственности виновных по делу Нацгвардии.

Сам Татаров заявил: "Меня никто не планировал задерживать".

Шабунин: Порошенко за неделю уволил Свинарчука, а Зеленский две недели не может уволить Татарова 01
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Топ комментарии
+39
Шабуня, твоїми ручками фуйло прибрав проукраїнського президента.
Замінивши потужного лідера на членограя.
Ти собою задоволений ?
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09.12.2020 10:32
+22
Айайай Виталя, как же ж так, за кровавого барыгу начал топить, ииии
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09.12.2020 10:32
+14
Саме так,кремлівське гасло-"Лишьби не Порошенко!" зпрацювало і продовжує діяти !!!)))
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09.12.2020 10:41
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Айайай Виталя, как же ж так, за кровавого барыгу начал топить, ииии
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09.12.2020 10:32 Ответить
Шабунин не делал икону ни с пети ни с зю. А вот у петикантропов икона есть.
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09.12.2020 10:41 Ответить
Він з себе ікону робив.
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09.12.2020 10:45 Ответить
В політиці нема постійних друзів,з постійний інтерес ,суверенна ,соборна держава !!)))
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09.12.2020 10:49 Ответить
пора "увольнять" Бубочку Шабунін: "Порошенко за тиждень звільнив Свинарчука, а Зеленський два тижні не може звільнити Татарова" - Цензор.НЕТ 9687 правда не ясно в какой способ... ногами вперде Шабунін: "Порошенко за тиждень звільнив Свинарчука, а Зеленський два тижні не може звільнити Татарова" - Цензор.НЕТ 4547 ... 2 метра в рост(1 62 см) миль пардонес Шабунін: "Порошенко за тиждень звільнив Свинарчука, а Зеленський два тижні не може звільнити Татарова" - Цензор.НЕТ 8921 или в баночку из под кофе... Шабунін: "Порошенко за тиждень звільнив Свинарчука, а Зеленський два тижні не може звільнити Татарова" - Цензор.НЕТ 7533
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09.12.2020 11:12 Ответить
Не делал , а то что он не может разбираться в людях и до президентских выборов и какое то время после поддерживал віслюка , говорит о его низкой компетенции как профессионала ....
Пы сы а может у него умысел был как у Левченко и наема , только ему места теплого не досталось , вот и обиделся на зелю
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09.12.2020 10:53 Ответить
"Всюду мані,мані,мані..."!!!)))
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09.12.2020 10:55 Ответить
Але в "шабунінів" з "ігоковичами" це нероблення_ікони чомусь веде до глибшої дупи. Бо вони вдають з себе ідіотів, які не розуміють, що часом вибір треба робити з поганого та ще гіршого. І "шабуніни_з_ігоковичами" безпомильно обирають ще гірше. Шабунін: "Порошенко за тиждень звільнив Свинарчука, а Зеленський два тижні не може звільнити Татарова" - Цензор.НЕТ 9604
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09.12.2020 10:59 Ответить
Тобто ,якщо не тямишь в лайні ,то не пхайся в політику !!! Це давній анекдот !!))
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09.12.2020 11:02 Ответить
Вот такие "не делатели икон" и привели страну к такому упадку. Сознательно или нет, это уже не важно. Нормальным (тоже без иконы) людям это было понятно сразу.
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09.12.2020 17:20 Ответить
Шабуня, твоїми ручками фуйло прибрав проукраїнського президента.
Замінивши потужного лідера на членограя.
Ти собою задоволений ?
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09.12.2020 10:32 Ответить
Саме так,кремлівське гасло-"Лишьби не Порошенко!" зпрацювало і продовжує діяти !!!)))
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09.12.2020 10:41 Ответить
да не совсем... судя по коментам на цензоре .. основная масса избирателей писюнькового пианиста позабивалась под лавки ... не слышно.. если и блеют что то не членораздельно то это единицы..
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09.12.2020 11:53 Ответить
Зовсім у вибори не втручався, ага..
І то не він купив своїм посіпакам 4 рейтингові телеканали
Ну ти хоч задоволений тим ватяним контентом ?
Бальзам на твою душу...
Хіба що шмарія не вистачає.
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09.12.2020 10:43 Ответить
Однозначно,мета Расєї це повернення України в "родную говєнь" Московську орду !!)))
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09.12.2020 10:45 Ответить
не с его ли помощью прошли такие твари как партия опжозЕ
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09.12.2020 11:55 Ответить
Стесняюсь спросить: "А Кеннеди тоже Шабунин ...?"
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09.12.2020 10:49 Ответить
В США свої Шабуніни є !!))
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09.12.2020 10:56 Ответить
Дійсно дурне питання.
Є привід засоромитись.
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09.12.2020 11:02 Ответить
Привід є ,а ось з тямою проблема !!))
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09.12.2020 11:04 Ответить
Не более дурное, чем "Шабуня, твоїми ручками фуйло прибрав проукраїнського президента".
Но мое хоть прикольное, а твое утверждение попахивает упоротой невменяемостью.
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09.12.2020 11:12 Ответить
Стесняешься спросить, но спрашиваешь. Тебе не стыдно?
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09.12.2020 11:55 Ответить
Шабунін став порохоботом? Шабунин: "Порошенко за неделю уволил Свинарчука, а Зеленский две недели не может уволить Татарова" - Цензор.НЕТ 6319
Шабунин: "Порошенко за неделю уволил Свинарчука, а Зеленский две недели не может уволить Татарова" - Цензор.НЕТ 6341
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09.12.2020 10:35 Ответить
Не може ,чи не бажає ,це трохи різні речі !!)))
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09.12.2020 10:36 Ответить
Скоріше за все-і одне і друге
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09.12.2020 10:41 Ответить
Не спроможен тому що кремлівський ляльковод не бажає !!Лялька не спроможна діяти самостійно!!)))))
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09.12.2020 10:43 Ответить
Народження порохобота. 1 серія. Шабунин: "Порошенко за неделю уволил Свинарчука, а Зеленский две недели не может уволить Татарова" - Цензор.НЕТ 5322
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09.12.2020 10:38 Ответить
Бубочка,це лялька з ганчір"я,а лялька не здатна на самостійні дії,лялька діє за волею ляльковода кремлівського недопалка !!))
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09.12.2020 10:39 Ответить
Это же НОВЫЕ лица. С ними нельзя так!
Шабунин: "Порошенко за неделю уволил Свинарчука, а Зеленский две недели не может уволить Татарова" - Цензор.НЕТ 2122
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09.12.2020 10:39 Ответить
Дела сдает. Шабунин: "Порошенко за неделю уволил Свинарчука, а Зеленский две недели не может уволить Татарова" - Цензор.НЕТ 5276
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09.12.2020 10:39 Ответить
думаю шо всё-таки не понимает
он не злодей, он дегенерат
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09.12.2020 10:40 Ответить
да какой он призедент? Шмаркля наркоманская крышующая всех ворюг в стране.
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09.12.2020 10:42 Ответить
зеля - кукла: дерево и вата. Он решений об увольнениях не принимает.
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09.12.2020 10:46 Ответить
Бубочка,це лялька з ганчір"я,а лялька не здатна на самостійні дії,лялька діє за волею ляльковода кремлівського недопалка !!))))
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09.12.2020 10:59 Ответить
Да просто ему сверху такой команды не поступало )
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09.12.2020 10:48 Ответить
конечно, когда хозяин лисапеда беня разрешит, то сразу уволит Шабунін: "Порошенко за тиждень звільнив Свинарчука, а Зеленський два тижні не може звільнити Татарова" - Цензор.НЕТ 2923
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09.12.2020 10:53 Ответить
Овощь тоже упирался до последнего с снятием Захарченка, а потом и Азарова вначале Майдана, чем и поплатился В их понятии "это не по-пацански" выполнять чьи то хотелки.
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09.12.2020 10:49 Ответить
Наш нелох еще и пацан??? Шабунін: "Порошенко за тиждень звільнив Свинарчука, а Зеленський два тижні не може звільнити Татарова" - Цензор.НЕТ 6580
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09.12.2020 11:06 Ответить
Ну это уже слишком -- столько положительных качеств в одном человеке! Может, сразу в рай его отсюда за это? Шабунін: "Порошенко за тиждень звільнив Свинарчука, а Зеленський два тижні не може звільнити Татарова" - Цензор.НЕТ 9503 Такой человек, такой Человек!
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09.12.2020 11:08 Ответить
А мне сдается, что в истории с Татаровым выглядывает Бенина борода и тогда все становится на свои места (в смысле полный игнор со стороны якобы президента)
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09.12.2020 10:52 Ответить
"Злі язики" говорять що там виглядають певні інтереси наших північних сусідів . Що -Вові зробили пропозицію , від якої він відмовитись не може . Що мовляв - або Татаров , або кінець всяким переговорам і перемир'ям ..
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09.12.2020 11:03 Ответить
Сомневаюсь. Татаров - бывший ментяра. а потом - решала. Не тянет он на "провайдера" кремлевской стратегии. Тогда как все "решалы" - это "любымые" птенцы Бени и Ермака в частности.
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09.12.2020 11:09 Ответить
-Ты помнишь как все начиналось.

-Все было впервые и вновь. Шабунін: "Порошенко за тиждень звільнив Свинарчука, а Зеленський два тижні не може звільнити Татарова" - Цензор.НЕТ 3514 .

Шабунін: "Порошенко за тиждень звільнив Свинарчука, а Зеленський два тижні не може звільнити Татарова" - Цензор.НЕТ 9676 .
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09.12.2020 10:53 Ответить
Та да, а ещё он до сих пор не купил ни одной кондитерской фабрики и не построил ни одного кондитерского магазина!
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09.12.2020 10:58 Ответить
Ну так , тому що лошара безмозгла , все життя одне хі-хі та ха-ха Шабунін: "Порошенко за тиждень звільнив Свинарчука, а Зеленський два тижні не може звільнити Татарова" - Цензор.НЕТ 9900 ...Ніякої користі .. Як говорять - лох не мамонт , він не вимре .
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09.12.2020 11:10 Ответить
зато кинчик на рашке снимает во всю)
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09.12.2020 12:16 Ответить
Шабунін ні за правих, ні за лівих. Він аби ляпнути, а буде користь від цього країні чи ні діло для нього другорядне
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09.12.2020 11:00 Ответить
Справа півника прокукурікати ,а зійде сонце чи ні ,то таке !!)))
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09.12.2020 11:03 Ответить
Так то ж барыга был, а этот честный😁😁😁😁😁😁
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09.12.2020 11:34 Ответить
На жаль, більшість активних писак лайномети мародера аля патріота пороха і ватної зеленої мерзоти.
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09.12.2020 11:42 Ответить
Дебілко Шабунька досі не дізнався,що прізвище звільненого-Гладковський ?
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09.12.2020 11:48 Ответить
А ещё, ПАП встал на защиту тупицкого энд компани..!!! Как это объяснить !?
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09.12.2020 11:51 Ответить
"Шабунин: "Порошенко за неделю уволил Свинарчука, а Зеленский две недели не может уволить Татарова"" - всё познаётся в сравнении. При Януковиче, производная от всего, минимальная пенсия была 119 $, а сейчас после всех повышений аж 62 $. Если Янукович был тупой и плохой, то какой Зеленский в сравнении с Януковичем?
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09.12.2020 11:51 Ответить
твой тупой овощ просил пуйло чтоб тот на нас напал -так что иди со своим мурлом...
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09.12.2020 12:21 Ответить
В опг работают серьезные люди, своих не сдают.
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09.12.2020 12:07 Ответить
- Куме,ви чули новину? Зеля брехати перестав!
-Та ви щооо??? І коли похорон???
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09.12.2020 12:25 Ответить
а господин Зеленский точно реальный президент?
может его в заложники взяли и он просто говорящая голова? и в своих видео он пытается позвать на помощь, а мы этого не понимаем?
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09.12.2020 12:32 Ответить
Не может быть!
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09.12.2020 12:34 Ответить
ничего... их посадят вместе....
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09.12.2020 13:00 Ответить
Зе в отличии от Пороха - марионетка и решений самостоятельно не принемает.
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09.12.2020 13:14 Ответить
Шабунін: "Порошенко за тиждень звільнив Свинарчука, а Зеленський два тижні не може звільнити Татарова" - Цензор.НЕТ 9138
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09.12.2020 13:27 Ответить
Все познаётся в сравнении.
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09.12.2020 13:28 Ответить
ой, оказывается бубочке плевать на закон, бубочка защищает коррупцию, бубочка вообще не при делах.
Собственно так и было с первого дня царювання бубочки, а тормоз Шабунин только сейчас прозрел.
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09.12.2020 13:51 Ответить
Бубочка не может отстранить Татарова без приказа Ермака, а тот скорее уволит и прижмет всех,кто посмел на Татарова рот откртыть.
Бубочка марионетка- ничего не делает, пока кукловоды за ниточки не дернут.
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09.12.2020 20:33 Ответить
"победим корупцию" и каламойский - это не совместимые понятия.
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11.12.2020 23:49 Ответить
 
 