Шабунин: "Порошенко за неделю уволил Свинарчука, а Зеленский две недели не может уволить Татарова"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Владимир Зеленский продолжает спасать Олега Татарова от подозрения НАБУ, а также помогает ему коммуникационно и политически.
Об этом рассказал глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.
"Зеленский очень любит подчеркивать свое отличие от Порошенко. На этот раз я ему помогу.
Порошенко через неделю после скандала уволил Свинарчука (Гладковского).
Зеленский уже две недели защищает Татарова.
Мало того, что он не уволен, президент продолжает спасать Татарова от подозрения НАБУ, а также помогает ему коммуникационно и политически.
По ссылке блог о том, что личное решение Зеленского отмазывать Татарова - это выстрел и себе, и стране в голову.
И мотивация президента, на мой взгляд, не имеет особого значения:
- он просто не понимает, что происходит (я в это не верю)
- коррупционное преступление подчиненного для него не проблема;
- он считает Татарова незаменимым.
"Какая разница" (тм) !?
Любой из этих мотивов свидетельствует о том, что Зеленскому плевать как на закон и справедливость, так и доверие украинцев, которые поверили в "победим коррупцию".
На головы последних Офис Зеленского вчера, простите, опорожнился следующими официальными сообщениями: "Олег Татаров провел встречу с членами рабочей группы по вопросам реформирования уголовной юстиции ...", - заявил Шабунин.
Напомним, 22 октября 2019 года Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн. Под стражу его взяли прямо в зале заседаний.
По версии следствия, ГУ Нацгвардии Украины и компания-застройщик "Укрбуд", принадлежащая экс-нардепу, заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако, в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Как потом установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске. По делу проходят четыре человека.
Вместе с тем, Микитась сотрудничает со следствием. Он засвидетельствовал совершение преступления замглавы ОП Олегом Татаровым и предоставил соответствующие доказательства.
Позже стало известно, что НАБУ расследует дело против Татарова.
2 декабря ВАКС арестовал подельника Татарова Дубоноса с возможностью выхода под 1 млн грн залога. Однако, операция НАБУ по задержанию Татарова сорвана: Венедиктова отстранила от дела всех прокуроров САП. В НАБУ заявили, что Офис Генпрокурора препятствует привлечению к ответственности виновных по делу Нацгвардии.
Сам Татаров заявил: "Меня никто не планировал задерживать".
Пожалуйста, подождите...
Пы сы а может у него умысел был как у Левченко и наема , только ему места теплого не досталось , вот и обиделся на зелю
Замінивши потужного лідера на членограя.
Ти собою задоволений ?
І то не він купив своїм посіпакам 4 рейтингові телеканали
Ну ти хоч задоволений тим ватяним контентом ?
Бальзам на твою душу...
Хіба що шмарія не вистачає.
Є привід засоромитись.
Но мое хоть прикольное, а твое утверждение попахивает упоротой невменяемостью.
он не злодей, он дегенерат
-Все было впервые и вновь. .
.
-Та ви щооо??? І коли похорон???
может его в заложники взяли и он просто говорящая голова? и в своих видео он пытается позвать на помощь, а мы этого не понимаем?
Собственно так и было с первого дня царювання бубочки, а тормоз Шабунин только сейчас прозрел.
Бубочка марионетка- ничего не делает, пока кукловоды за ниточки не дернут.