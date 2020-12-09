Загруженность коек в больницах для пациентов с COVID-19 в целом по Украине составляет 48%, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Общество
По состоянию на 9 декабря загруженность коек пациентами с коронавирусом и подозрением на COVID-19 превышает 50% в 7 областях Украины и в Киеве.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Загруженность коек в больницах пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь превышает 50% в Запорожской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Херсонской, Черкасской и Черниговской областях, а также в Киеве.
Загруженность коек по Украине составляет 48%.
Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.
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Т.е. берем, скажем 50 коек формально числящихся в какой-нить сельской больнице села Новозажопинское, с населением в 2 доживающих свой век бабки и 50 коек на микрорайон в Киеве с соотв. населением. Койки в селе ... пустуют, потому как сама больница полуразрушена и давно не обслуживается - но на балансе есть. Койки в Киеве заполнены.
В среднем имеем ... половина из числящихся на балансе ста коек пустует, половина заполнена.
Я сильно утрирую, но примерно - так.
Джордж Орвелл@m170261m
Знайома з ковідом в критичному стан в розподільнику на Петра Запорожця. Лікування похабне.
Намагалися перевести в Олександрівську - не беруть, немає місць, хоча у родини сильні звязки і підключали різних знайомих.
Отака вона, заповнюваність 50%.
У родини є гроші. Хотіли перевести в приватні клініки - виявилось, що місць нема і можна навіть не надіятись, що найближчим часом з'являться.
Тих, кому за 80, найбільше шкода - взагалі не беруть нікуди. Навіть не намагаються везти до лікарні.