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Новости Политика Украины
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Зеленский (16612) протест (5751) Соболев Егор (466) Офис Президента (1693) Татаров Олег (348)

Соболев призвал прийти сегодня на протест под ОП: Пресс-релиз о совещании под председательством Татарова - классическое тестирование реакции общества

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Соболев призвал прийти сегодня на протест под ОП: Пресс-релиз о совещании под председательством Татарова - классическое тестирование реакции общества

Вчера Офис Президента выпустил пресс-релиз о совещании под председательством Олега Татарова - "по реформированию уголовной юстиции". Такой пресс-релиз - классическое тестирование реакции. "А что вы сделаете, если мы дальше будем прикрыватьТатарова"? Вот почему я сегодня пойду с протестом под Офис Президента. В такие моменты реакция граждан является обязательной.

Об этом сообщил бывший глава комитета ВР по борьбе с коррупцией Егор Соболев, передает Цензор.НЕТ.

"Владимир Зеленский и весь его офис сейчас внимательно смотрят, какой будет наша реакция на сохранение в должности Олега Татарова. Каждый чиновник, какой бы он ни был, ВСЕГДА тщательно изучает, как реагируют на его действия или бездействие люди. "Никаких протестов? Значит никого это по-настоящему не волнует, делаем как договаривались. Люди вышли на улицу? Сколько их? Можно продолжать, еще просто сделать пару заявлений? Главное, чтобы в это время не произошло новых разоблачений, наберу этого. Людей больше? А что говорят силовики? Может, этим пожертвовать?"

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Вызов нашей юной демократии - большинство граждан до сих пор не осознает, какая сила в их руках. То есть проявлять ее на выборах большинство уже учится. А вот выход с демонстрацией собственной позиции на улицу далее рассматривается как крайнее средство. В результате уже не первый Президент ошибочно воспринимает это как зеленый свет для оборудок.

Уже неделю как заместителя председателя Офиса Президента Олега Татарова оберегают от объявления подозрения в содействии разворовыванию квартир Национальной гвардии стоимостью более 81 миллиона гривен. Назначенная Зеленским Генпрокурор Ирина Венедиктова вопреки закону расформировали группу антикоррупционных прокуроров, которые вели расследование. Зеленский все дни отмалчивается. Вчера его Офисом был выпущен пресс-релиз о совещании под председательством Татарова - "по реформированию уголовной юстиции". Такой пресс-релиз - классическое тестирование реакции. "А что вы сделаете, если мы дальше будем прикрыватьТатарова"? Татарова, который топтался по Уголовному кодексу еще во время избиения, похищения и убийств людей на Майдане. Вот почему я сегодня пойду с протестом под Офис Президента. В такие моменты реакция граждан является обязательной", - призвал Соболев.

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Напомним, 22 октября 2019 года Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн. Под стражу его взяли прямо в зале заседаний.

По версии следствия, ГУ Нацгвардии Украины и компания-застройщик "Укрбуд", принадлежащая экс-нардепу, заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако, в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Как потом установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске. По делу проходят четыре человека.

Вместе с тем, Микитась сотрудничает со следствием. Он засвидетельствовал совершение преступления замглавы ОП Олегом Татаровым и предоставил соответствующие доказательства.

Позже стало известно, что НАБУ расследует дело против Татарова.

2 декабря ВАКС арестовал подельника Татарова Дубоноса с возможностью выхода под 1 млн грн залога. Однако, операция НАБУ по задержанию Татарова сорвана: Венедиктова отстранила от дела всех прокуроров САП. В НАБУ заявили, что Офис Генпрокурора препятствует привлечению к ответственности виновных по делу Нацгвардии.

Сам Татаров заявил: "Меня никто не планировал задерживать".

Соболев призвал прийти сегодня на протест под ОП: Пресс-релиз о совещании под председательством Татарова - классическое тестирование реакции общества 01
Соболев призвал прийти сегодня на протест под ОП: Пресс-релиз о совещании под председательством Татарова - классическое тестирование реакции общества 02
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Топ комментарии
+29
Егорка, сам то где был полтора года, в запое? А помнишь как ты вищал, ...только не Порох!!!...
Вот и общество так же, до сих пор в прострации от собственных "паабед"...
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09.12.2020 10:51
+19
Надо же, ягорка возбудился, год спал до этого...ягорка, это все Порошенко виноват))
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09.12.2020 10:54
+14
Мокшанин Егорка сам помог привести потерпевшего к власти. Так что, поздно пить Боржоми, когда почки отлетели! Соболев призвал прийти сегодня на протест под ОП: Пресс-релиз о совещании под председательством Татарова - классическое тестирование реакции общества - Цензор.НЕТ 5658
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09.12.2020 10:55
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Егорка, сам то где был полтора года, в запое? А помнишь как ты вищал, ...только не Порох!!!...
Вот и общество так же, до сих пор в прострации от собственных "паабед"...
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09.12.2020 10:51 Ответить
Соболєв закликав прийти сьогодні на протест під ОП: Пресреліз про нараду під головуванням Татарова - класичне тестування реакції суспільства - Цензор.НЕТ 3964
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09.12.2020 11:02 Ответить
Все проще, чем можно было себе представить...
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09.12.2020 11:11 Ответить
Татаров да еще в ермолке проводил совещание по борьбе с преступлениями будучи сам паханом... ай да маладцы! хотя бубочка также такой себе паханенок мелковатый но также из той же малины..там все в офисе кандидаты на парашу...
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09.12.2020 11:17 Ответить
Отож Соболєв закликав прийти сьогодні на протест під ОП: Пресреліз про нараду під головуванням Татарова - класичне тестування реакції суспільства - Цензор.НЕТ 8870
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09.12.2020 11:46 Ответить
- Он любил и страдал. Он любил деньги и страдал от их недостатка.(с)
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09.12.2020 11:10 Ответить
А ты, очевидно, и до сих пор из запоя не вышел.
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09.12.2020 12:51 Ответить
петю-мародера на смітник,
і зелю-гівнюка туди ж..
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09.12.2020 13:31 Ответить
Егорку на цаство!
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09.12.2020 14:02 Ответить
раз двести спрашивал у быдла-что украли, где, сколько? никто ни разу не ответил. может ты?
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09.12.2020 15:17 Ответить
Єгорка і тоді був правий і зараз. Все це одна корумпована олігархічна банда, яку, на жаль, раз за разом, народ приводить до влади.
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09.12.2020 17:01 Ответить
Надо же, ягорка возбудился, год спал до этого...ягорка, это все Порошенко виноват))
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09.12.2020 10:54 Ответить
Мокшанин Егорка сам помог привести потерпевшего к власти. Так что, поздно пить Боржоми, когда почки отлетели! Соболев призвал прийти сегодня на протест под ОП: Пресс-релиз о совещании под председательством Татарова - классическое тестирование реакции общества - Цензор.НЕТ 5658
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09.12.2020 10:55 Ответить
Он проедал свои 30 серебренников.
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09.12.2020 10:56 Ответить
Полезный иллюзионист.
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09.12.2020 11:00 Ответить
Полезный манкурт Зимин. Очередная консерва.
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09.12.2020 11:49 Ответить
Правильно. Но петикантропы выйдут только по сигналу своего ворждя ради него, а не Украины.
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09.12.2020 11:02 Ответить
...а "іґоковичи" лише за гроші коломИйського Соболєв закликав прийти сьогодні на протест під ОП: Пресреліз про нараду під головуванням Татарова - класичне тестування реакції суспільства - Цензор.НЕТ 5272
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09.12.2020 11:05 Ответить
А ты, зебуинчик, пойдешь??? Или ты только по бениной команде взлаивать начинаешь?
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09.12.2020 11:23 Ответить
Правильно Єгорка , молодець Соболєв закликав прийти сьогодні на протест під ОП: Пресреліз про нараду під головуванням Татарова - класичне тестування реакції суспільства - Цензор.НЕТ 5454 . . За собою треба прибирати . Збирай своїх дружків ,і йдіть вигрібати те лайно ,яке ви занесли на Банкову , півтора роки тому . .
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09.12.2020 11:29 Ответить
егорка че там лубянка дала команду кошмарить галабародька ?
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09.12.2020 11:38 Ответить
а, что так все возбудились..!? речь не о соболеве, а о татарове и о том, что должна быть жёсткая реакция общества на зебильский беспредел. М.б. кто то из диванных стратегов возглавит митинг..!?!? Или звиздеть на цензоре намного уютнее..!?
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09.12.2020 11:43 Ответить
Только Соболева не устраивает Зеля. Для всех остальных это самое то.
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09.12.2020 11:44 Ответить
Зимин и сделал все для прихода Зели. Все, что мог и даже больше. Просто Зимину теперь дали новую команду.
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09.12.2020 11:52 Ответить
Марічка Падалко ще працює на плюсах ? Соболєв закликав прийти сьогодні на протест під ОП: Пресреліз про нараду під головуванням Татарова - класичне тестування реакції суспільства - Цензор.НЕТ 1595
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09.12.2020 11:50 Ответить
вместе с мужем) на одного хозяина впахивают)
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09.12.2020 11:53 Ответить
Куда она от такого корыта денется, Падлака?
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09.12.2020 11:54 Ответить
Працюе. Падлюкою.
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09.12.2020 12:15 Ответить
А что об этом думает Миша Карлсон?
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09.12.2020 11:53 Ответить
Как вопрос поставить!
Митинг "за" Соболева или "против" Татарова....
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09.12.2020 12:00 Ответить
Егорка - чистой воды ФСБшник и негодяй. Пять лет топил против Пороха за кремлевские бабки. С весны 2019 финансирование закончено, бо заткнулся. Теперь, видно, бабки снова появились
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09.12.2020 12:08 Ответить
Провокатор и дешевый балабол. Соболєв закликав прийти сьогодні на протест під ОП: Пресреліз про нараду під головуванням Татарова - класичне тестування реакції суспільства - Цензор.НЕТ 6670
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09.12.2020 12:11 Ответить
Егорка-Говнюк...
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09.12.2020 12:14 Ответить
Тот факт,что Зеленский оказался подлецом,никак не оправдывает Пороха,так что порохоботы узбагойтесь. Соболев прав на 100%.Поддерживаю Соболева и Шабунина полностью. То,что они делают, не нравилось прежнней власти и не нравится нынешней,потому, что у тех и у этих личное обогащение стоит на первом месте.
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09.12.2020 12:30 Ответить
то чого дома сидиш? Йди під ОП - підтримуй своїх кумирів
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09.12.2020 12:51 Ответить
А в чём Порох оказался виноват?,вы сразу так...,оправдывает,судья блин...
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09.12.2020 12:53 Ответить
А ясно...,очередной кацапюра неумытый лапоть,в спам...свинособака...
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09.12.2020 12:55 Ответить
Порохоботы сильно уж возбудились. Именно Порох виноват, что к власти пришла эта зеленая мразь так как он так достал всех своей ложью и воровством, что многие недалекие дебилы готовы были голосовать за кого угодно, лишь бы убрать этого шоколадного урода. В результате получили этого клоуна и врага страны, во главе которой он оказался благодаря идиотам и случаю.
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09.12.2020 13:00 Ответить
Какое же ты убогое. Иди проснись, идиот.
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09.12.2020 13:23 Ответить
Проспись
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09.12.2020 13:24 Ответить
"благодаря идиотам" - це ти добре сказав, дуже самокритично!
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09.12.2020 13:53 Ответить
Зразу видно--чи без мізгів, чи з команди маланця.
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09.12.2020 14:39 Ответить
Ти чому так збудився? Всі робили помилки навіть Йуля. Треба шукати спільний знаменник, якщо не хочемо щоб нас не перебили по одинці.
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09.12.2020 17:34 Ответить
Тот факт, что в стране 73 процента идиотов ни как не оправдывает того, что они выбрали президентом клоуна. Даже у идиотов должен быть инстинкт самосохранения.
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09.12.2020 15:33 Ответить
СмЄтун прокинувся.
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09.12.2020 12:31 Ответить
игорка, иди в жопу
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09.12.2020 13:23 Ответить
Судя по всему, он уже там, раз вылезло.
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09.12.2020 13:30 Ответить
С Соболевым, приведших Татарова, Портнова, Коломойского к власти, порядочные люди на одном гектаре не сядут. Если Соболев желает честности-должен публично заявить, что это он, Поросюк, Гришин, Серлещ, Дубинский подрывали страну. А то кто сейчас поверит провокатору, что Егорка в очередной раз не взял денег и не работает на Медведчука, например..
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09.12.2020 13:32 Ответить
Так-так. Ті, що були на Майдані, захищали країну від сепаратистів і агресора, ті що виступали проти крадіїв і корупціонерів - ті підривали країну. А ті порохоботи, що строчать з дивану - то явні "патріоти" з їхнім сивочолим очільником- олігархом, таким же самим, як і Ахметов з Коломойським. Щось не віриться, що серед коментаторів багато недалеких "порохоботів". В основному, пишуть за гроші. Совість зовсім втратили.
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09.12.2020 17:10 Ответить
Тролль, не суетись. Пока Коломойский дергает за ниточку Наполеончика, который дергает за ниточку Подоляка, который дергает за причинное место вас, троллей. И то, что ты тролль Коломойского, защищаешь провокатора Соболева, лишний раз доказывает, что касса на получение вознаграждений у вас одна.
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09.12.2020 18:47 Ответить
ти не права. Татарова, портнова і др. привів Зеленський. Соболєв робив помилки, але і Порошенко робив помилки і немало.
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09.12.2020 17:29 Ответить
За бабки Коломойского, Соболев, с удовольствием "делал и делает ошибки". Кто б сомневался.
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09.12.2020 18:48 Ответить
--- Споглядаючи на оцю ГРИЗОТУ: як українець довбе українця /хто праведніший.../--- постають кадри з к/ф " Дата Туташхія". як у діжі щури---пожерають один одного. а хто вцілів той і Є ЩУРОЇД !!! " Та схаменіться...Будьте ж -люди ! "Та беріть приклад із сусідів--Поляків ... В часи загроз державності---єднаються і перемагають!!! Під Берестечком розбили нашого Хмеля . а в 1920р. --- перешматували шаблюками і армію тухачевського і легендарну й непереможну кіноту будьонного під Замостьєм... Врешті-- решт. коли ж ми позбудемося отієї бидлячості---саможерства?!?!?!Сьогодні . як ніколи.---є загроза існування нашої України ...Так в чому ж провина Єгора ??? Чи не втому . що в такій .тотально--корумпованій країні. яу Україна--- бридко жити .а -він кличе нас .до змін ???
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09.12.2020 13:36 Ответить
Куди-куди він кличе? А хто кличе? А якщо тебе хтось в кущі покличе, теж підеш? Піп Гапон теж кудись кликав, тай на сході були такі "єгорки", покличуть - а самі в кущі, і поку ви там розгрібаєте, самі з раною в дупі вже в Києві.
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09.12.2020 14:00 Ответить
іди на сайт вазеленського
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09.12.2020 17:27 Ответить
А є такий сайт?
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09.12.2020 18:21 Ответить
Кличе дати підсрачника зєльній мерзоті. А тобі страшно? То йди сховайся за мамину спідницю.
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09.12.2020 17:38 Ответить
Не бреши. Дати підсрачника блазню, Зімін, як раз, не закликає. Він закликає прийти і випустити пар в свисток, і то після того, як останнє зелене лайно покине приміщення ОПи, щоб не дай не доведи не знервувати "поважних" людей. А страшно від чого? що виблюю дивлячись на Зіміна?
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09.12.2020 18:20 Ответить
Іди на куй, москалику.
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09.12.2020 21:12 Ответить
В Киеве возле Офиса Президента состоялась акция "Дезинфекция". Организаторы в Международный день борьбы с коррупцией требуют от президента Зеленского "продезинфицировать свой офис": уволить подозреваемого НАБУ в коррупции замглавы ОП Олега Татарова, главу ОП Андрея Ермака и обратиться в Верховную Раду с представлением об увольнении генпрокурора Ирины Венедиктовой, "которая прикрывает уже не первого коррупционера".Источник: https://censor.net/ru/n3235990

Ну і що? Я був не правий? А кацапсинка, очевидно, ти, так як із аргументів тільки мат.
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09.12.2020 22:22 Ответить
Дурнику, ти навіть не в змозі зрозуміти написаного? Хоча так, там же написано не матом.
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11.12.2020 16:29 Ответить
Марічка Падалко (Марія Володимирівна Падалко[1], 26 лютого 1976, Київ) - українська телеведуча, ведуча ТСН на каналі 1+1. У шлюбі з Єгор Соболєв
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09.12.2020 13:56 Ответить
Все що треба знати про цього борця з корупцією. Інші борцуни теж шавки олігархів.
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09.12.2020 13:58 Ответить
Іди на кухню, борщ закипів.
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09.12.2020 17:25 Ответить
Від того, що єгорка ТОДІ чи то лоханувся, чи то вімкнув дурня....татаров краще не став. А як був смердючою продажною пр-івською шльондрою, так і залишився, хіба що, трохи позеленів. І в порівнянні з ним єгорша був, є і залишиться ангелом "во плоті".
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09.12.2020 14:08 Ответить
В Зеленського паніка.
Відбулось закрите засідання комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, де виступив командир спецпідрозділу Головного Управліня Розвідки МінОборони. Саме він був безпосереднім керівником спецоперації із затримки 28 вагнерівців, яку в останній момент зірвали через витік секретної інформації з офісу Зеленського.
Авторитетний полковник Головного управління розвідки надав нардепам неспростовні факти проведення операції із вербування та затримання терористів ПВК Вагнер, які брали участь в війні на Донбасі.
Тобто, народні депутати, в тому числі опозиційні, одержали докази БРЕХНІ Володимира Зеленського та Андрія Єрмака, які з першого ж дня вагнергейту намагались переконати українців, що ніякої спецоперації не існувало.
Саме тоді вони перекупили блогера Арестовича, який намагався дискредитувати надані журналістами докази та відмазати від відповідальності вище керівництво держави.
Після засідання комітету, опозиційні партії з новою силою будуть вимагати негайного створення ТСК, щоб виявити «крота» в найближчому оточенні президента України. Тож поява відповідної ТСК - питання найближчих кількох тижнів.
Спійманий на брехні Зеленський наразі скаженіє і вимагає від оточення негайно «зам'яти» цю справу. Зараз Єрмак разом з «геніями» комунікації Подоляком і Арестовичем вигадують нову лінію захисту щодо зриву спецоперації.
Один з робочих варіантів - здати когось із присутніх на тій нараді помічників у «випадковому» зливі інформації. А всім нам скажуть, що ОП з першого ж дня шукало "крота" і брехали для дезінформації цього "зрадника".
Очевидно одне: кого б на Банковій не призначили «винним», уникнути відповідальності за брехню ані Зеленський, ані Єрмак уже не зможе. Путч.
М.Іщенко
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09.12.2020 14:48 Ответить
Налетели троли на Егора. Судя по тому что они пишут, получается Егор во всем виноват. Не олигархи, ни Татаров, они у них святые.
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09.12.2020 15:06 Ответить
нет конечно. виноваты 73% быдла, потому, что поверили таким как он, и прочим наемам, и лещенкам, которые теперь сопли жуют, и призывают прийти то туда, то сюда...
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09.12.2020 15:19 Ответить
Искать крайнего это не то, что сейчас нужно Украине. Это проблема Украины на протяжении столетий. Вспомните армию Муравьёва и другие позорнейшие поражения Украины. Вместо того чтобы объединиться и нанести сокрушительное поражение общему врагу, начинается мышиная возня которая не к месту и времени.
Муравьёв докладывает Ленину в 1918 году:
"Сообщаю, дорогой Владимир Ильич, что порядок в Киеве восстановлен. Я приказал частям 7-й армии перерезать путь отступления - остатки Рады пробираются в Австрию. У меня были представители держав Англии, Франции, Чехии, Сербии, которые все заявили мне, как представителю советской власти, полную лояльность… Я приказал артиллерии бить по высотным и богатым дворцам, по церквям и попам… Я сжег большой дом Грушевского, и он на протяжении трех суток пылал ярким пламенем…Мы идем огнём и мечом устанавливать Советскую власть. Я занял город, бил по дворцам и церквям… бил, никому не давая пощады! 28 января Дума (Киева) просила перемирия. В ответ я приказал душить их газами. Сотни генералов, а может и тысячи, были безжалостно убиты… Так мы мстили. Мы могли остановить гнев мести, однако мы не делали этого, потому что наш лозунг - быть беспощадными!Соболєв закликав прийти сьогодні на протест під ОП: Пресреліз про нараду під головуванням Татарова - класичне тестування реакції суспільства - Цензор.НЕТ 122 Мятеж и гибель"
Такое возможно будет и более 100 лет спустя.
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09.12.2020 15:28 Ответить
"Завоевания украинцев, на протяжении столетий, губили их безграничная доверчивость и уступчивость, а также отсутствие понимания необходимости крепкой спайки всех членов общества, и не только на время войны. Потому, они каждый раз теряли свою «самостийность», и живут, то под Литвой, то под Польшей, то под Австрией, то под Россией, являясь очень ценной частью населения этих стран. Нам необходимо помнить особенности характера украинцев, и наш успех будет обеспечен." Троцкий Лев Давидович (Лейба Давидович Бронштейн)
Соболєв закликав прийти сьогодні на протест під ОП: Пресреліз про нараду під головуванням Татарова - класичне тестування реакції суспільства - Цензор.НЕТ 9333
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09.12.2020 18:28 Ответить
Може в когось погана пам'ять, але Соболєв на посту голови антикорупційного комітету в Верховній Раді нічим себе на заплямував. Навпаки, він перешкоджав корупційним діям, за що його і звільнили в єдиному пориві порошенківці з регіоналами - https://www.pravda.com.ua/news/2017/12/7/7164710/
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09.12.2020 17:18 Ответить
ничем конеШНА! кроме того, что кинул Украину в хаос, вместе с другими ушлепками.

"Лучший способ развалить Украину, это ежедневно, широковещательно, обвинять их власть во всех смертных грехах, внушать всем и каждому хохлу в отдельности, что во власти сидят поголовно предатели и коррупционеры, возбуждать ненависть, натравливать на них все их шароварное общество. Неважно, что какие то обвинения окажутся чрезмерными, попытки оправдаться будут восприниматься как доказательство их вины. Главное здесь- это решительно наступать, и рано или поздно мы увидим внутренний конфликт, когда они сами будут жечь свою раду и расстреливать тех, кто руководит военным сопротивлением против России. В результате, там появятся атаманы проповедующие жестокость, творящие грабежи и беззаконие, мы только должны будем подсказывать им кого свергать и что крушить. И вот тогда Запад поймет, что получил в центре Европы второе Сомали, они сами придут к Путину и будут просить, что бы мы усмирили это фашистский сброд." А.Дугин 2018, советник В.Путина по геополитике.
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09.12.2020 18:32 Ответить
Егорова дружина працює на каналі Коломойського.
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09.12.2020 16:33 Ответить
А ви на кого працюєте?
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09.12.2020 16:56 Ответить
Надо зарабатывать, чтоб прокормить кроме совместных детей Ягорки и всех его предыдущих, которых он настрогал в Расее
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09.12.2020 17:49 Ответить
Згадується " а його дружина - американка".
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09.12.2020 18:04 Ответить
Таке враження, що стоїть глобальна мета- замарати всіх лідерів Майдану, і минулого, і майбутнього. Перетворити народ в натовп без руля і без вітрил. Так уже зроблено в РФ- хтось в бігах, хтось убитий чи просто сидить
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09.12.2020 17:18 Ответить
Егорка Зімін - лідер Майдану? Тобі цю хохму в 95-ом кварталі розповіли?
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09.12.2020 19:18 Ответить
Може він не лідер з першої п'ятірки, але він був помітною фігурою.
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09.12.2020 20:00 Ответить
Ти точно не був на Майдані. Там лідерів не було, якось самі самоорганізовувалися.
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09.12.2020 22:19 Ответить
а усі поважні та досвідчені коментатори не думали про те, що спеціально виставили думку Єгора для того, щоб відвернути людей від участі в акції протесту? Хоча, якщо відкинути усім зрозумілі тези про роль Соболева у виборах, його розмірковування про засобі впливу на владу в умовах громадянського суспільства мають рацію.
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09.12.2020 15:42 Ответить
От і правільно, відробляй свої косяки, ходи на майдан
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09.12.2020 16:18 Ответить
Тут зібралося дивне товариство коментаторів: всі політики не такі, а тільки ці коментатори в білих пальтах. У Єгора не було великих зашкварів, те що він не підтримав Пороха - не смертельний гріх. Зараз він говорить правильні речі і закликає до правильних дій. В атомізації протестів зацікавлені тільки вороги України. Не розуміють цього тільки тупі ідіоти. ОПЗЖ вже на порозі, а вони розбираються між собою, хто із них більше ненавидить не таких патріотичних патріотів як вони.
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09.12.2020 17:13 Ответить
Вони не патріоти, вони просто відробляють гроші Порошенка.
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09.12.2020 17:19 Ответить
а ти що відробляєш? невже ти таке дурне? у рашистів - ОПЗЖ, у ватного болота - слуги народа, хто у українців? на сьогодні не бачу реального нікого, крім Пороха. Тільки ж чи об'єднається всі решта проукраїнські сили, коли для деяких з них Порох більший ворог за )(уйла. Це вже було 100 років тому
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09.12.2020 18:00 Ответить
Не було великих зашкварів? Як називати людину що ретранслює фейки кремля? Дурень? Чи все ж таки агент впливу?
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09.12.2020 19:22 Ответить
які і коли конкретно він ретранслював фейки ? я таких не знаю
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09.12.2020 19:59 Ответить
А ти не слухав його виступів коли він з грішіним та карлсоном редути на Банковій будували?
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09.12.2020 22:17 Ответить
Егор Соболев
Родился в Краснодаре (РФ). В 1993 году поступил на исторический факультет Южносахалинского государственного педагогического института. В 1995-м бросил учебу на третьем курсе и переехал к бабушке в Украину.
Карьера. В 1995 году работал сначала рекламным агентом, а затем корреспондентом газеты Фемида-пресс в Донецке.
В 1995-1996 гг. - ведущий программы Экономическая неделя на донецком телеканале 7х7.
Мати, Олена Григорівна (1956, Магадан), викладач англійської, та (названий) батько, Віктор Семенович (1953, Чувашія), виконроб, живуть в Анапі.
Брат Дмитро (1986, Донецьк), працює в Москві системним адміністратором.
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09.12.2020 17:39 Ответить
Дед, ну не греет уже такая инфа, не впечатляет. После родословной невестки Пороха, на минуточку Президента, главнокомандующего... а не обычного журналистишки. И только не нужно рассказывать, что женушка Лёсика Порошенко отказалась от своей российской родни и заговорила с тернопольским акцентом Соболєв закликав прийти сьогодні на протест під ОП: Пресреліз про нараду під головуванням Татарова - класичне тестування реакції суспільства - Цензор.НЕТ 9403
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09.12.2020 17:50 Ответить
Взломанная переписка: люди Суркова финансировали штаб Зеленского - The Insider
18 апреля 2019, 10:45
Фигурирует фамилия Соболев Е.В. Может это полный однофамилец работал на Расеюшку?
https://nv.ua/ukraine/politics/vzlomannaya-perepiska-lyudi-surkova-finansirovali-shtab-zelenskogo-the-insider-50017215.html
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09.12.2020 18:07 Ответить
 
 