Соболев призвал прийти сегодня на протест под ОП: Пресс-релиз о совещании под председательством Татарова - классическое тестирование реакции общества
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Вчера Офис Президента выпустил пресс-релиз о совещании под председательством Олега Татарова - "по реформированию уголовной юстиции". Такой пресс-релиз - классическое тестирование реакции. "А что вы сделаете, если мы дальше будем прикрыватьТатарова"? Вот почему я сегодня пойду с протестом под Офис Президента. В такие моменты реакция граждан является обязательной.
Об этом сообщил бывший глава комитета ВР по борьбе с коррупцией Егор Соболев, передает Цензор.НЕТ.
"Владимир Зеленский и весь его офис сейчас внимательно смотрят, какой будет наша реакция на сохранение в должности Олега Татарова. Каждый чиновник, какой бы он ни был, ВСЕГДА тщательно изучает, как реагируют на его действия или бездействие люди. "Никаких протестов? Значит никого это по-настоящему не волнует, делаем как договаривались. Люди вышли на улицу? Сколько их? Можно продолжать, еще просто сделать пару заявлений? Главное, чтобы в это время не произошло новых разоблачений, наберу этого. Людей больше? А что говорят силовики? Может, этим пожертвовать?"
Вызов нашей юной демократии - большинство граждан до сих пор не осознает, какая сила в их руках. То есть проявлять ее на выборах большинство уже учится. А вот выход с демонстрацией собственной позиции на улицу далее рассматривается как крайнее средство. В результате уже не первый Президент ошибочно воспринимает это как зеленый свет для оборудок.
Уже неделю как заместителя председателя Офиса Президента Олега Татарова оберегают от объявления подозрения в содействии разворовыванию квартир Национальной гвардии стоимостью более 81 миллиона гривен. Назначенная Зеленским Генпрокурор Ирина Венедиктова вопреки закону расформировали группу антикоррупционных прокуроров, которые вели расследование. Зеленский все дни отмалчивается. Вчера его Офисом был выпущен пресс-релиз о совещании под председательством Татарова - "по реформированию уголовной юстиции". Такой пресс-релиз - классическое тестирование реакции. "А что вы сделаете, если мы дальше будем прикрыватьТатарова"? Татарова, который топтался по Уголовному кодексу еще во время избиения, похищения и убийств людей на Майдане. Вот почему я сегодня пойду с протестом под Офис Президента. В такие моменты реакция граждан является обязательной", - призвал Соболев.
Напомним, 22 октября 2019 года Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн. Под стражу его взяли прямо в зале заседаний.
По версии следствия, ГУ Нацгвардии Украины и компания-застройщик "Укрбуд", принадлежащая экс-нардепу, заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако, в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Как потом установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске. По делу проходят четыре человека.
Вместе с тем, Микитась сотрудничает со следствием. Он засвидетельствовал совершение преступления замглавы ОП Олегом Татаровым и предоставил соответствующие доказательства.
Позже стало известно, что НАБУ расследует дело против Татарова.
2 декабря ВАКС арестовал подельника Татарова Дубоноса с возможностью выхода под 1 млн грн залога. Однако, операция НАБУ по задержанию Татарова сорвана: Венедиктова отстранила от дела всех прокуроров САП. В НАБУ заявили, что Офис Генпрокурора препятствует привлечению к ответственности виновных по делу Нацгвардии.
Сам Татаров заявил: "Меня никто не планировал задерживать".
Пожалуйста, подождите...
Вот и общество так же, до сих пор в прострации от собственных "паабед"...
і зелю-гівнюка туди ж..
Митинг "за" Соболева или "против" Татарова....
Ну і що? Я був не правий? А кацапсинка, очевидно, ти, так як із аргументів тільки мат.
Відбулось закрите засідання комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, де виступив командир спецпідрозділу Головного Управліня Розвідки МінОборони. Саме він був безпосереднім керівником спецоперації із затримки 28 вагнерівців, яку в останній момент зірвали через витік секретної інформації з офісу Зеленського.
Авторитетний полковник Головного управління розвідки надав нардепам неспростовні факти проведення операції із вербування та затримання терористів ПВК Вагнер, які брали участь в війні на Донбасі.
Тобто, народні депутати, в тому числі опозиційні, одержали докази БРЕХНІ Володимира Зеленського та Андрія Єрмака, які з першого ж дня вагнергейту намагались переконати українців, що ніякої спецоперації не існувало.
Саме тоді вони перекупили блогера Арестовича, який намагався дискредитувати надані журналістами докази та відмазати від відповідальності вище керівництво держави.
Після засідання комітету, опозиційні партії з новою силою будуть вимагати негайного створення ТСК, щоб виявити «крота» в найближчому оточенні президента України. Тож поява відповідної ТСК - питання найближчих кількох тижнів.
Спійманий на брехні Зеленський наразі скаженіє і вимагає від оточення негайно «зам'яти» цю справу. Зараз Єрмак разом з «геніями» комунікації Подоляком і Арестовичем вигадують нову лінію захисту щодо зриву спецоперації.
Один з робочих варіантів - здати когось із присутніх на тій нараді помічників у «випадковому» зливі інформації. А всім нам скажуть, що ОП з першого ж дня шукало "крота" і брехали для дезінформації цього "зрадника".
Очевидно одне: кого б на Банковій не призначили «винним», уникнути відповідальності за брехню ані Зеленський, ані Єрмак уже не зможе. Путч.
М.Іщенко
Муравьёв докладывает Ленину в 1918 году:
"Сообщаю, дорогой Владимир Ильич, что порядок в Киеве восстановлен. Я приказал частям 7-й армии перерезать путь отступления - остатки Рады пробираются в Австрию. У меня были представители держав Англии, Франции, Чехии, Сербии, которые все заявили мне, как представителю советской власти, полную лояльность… Я приказал артиллерии бить по высотным и богатым дворцам, по церквям и попам… Я сжег большой дом Грушевского, и он на протяжении трех суток пылал ярким пламенем…Мы идем огнём и мечом устанавливать Советскую власть. Я занял город, бил по дворцам и церквям… бил, никому не давая пощады! 28 января Дума (Киева) просила перемирия. В ответ я приказал душить их газами. Сотни генералов, а может и тысячи, были безжалостно убиты… Так мы мстили. Мы могли остановить гнев мести, однако мы не делали этого, потому что наш лозунг - быть беспощадными! Мятеж и гибель"
Такое возможно будет и более 100 лет спустя.
"Лучший способ развалить Украину, это ежедневно, широковещательно, обвинять их власть во всех смертных грехах, внушать всем и каждому хохлу в отдельности, что во власти сидят поголовно предатели и коррупционеры, возбуждать ненависть, натравливать на них все их шароварное общество. Неважно, что какие то обвинения окажутся чрезмерными, попытки оправдаться будут восприниматься как доказательство их вины. Главное здесь- это решительно наступать, и рано или поздно мы увидим внутренний конфликт, когда они сами будут жечь свою раду и расстреливать тех, кто руководит военным сопротивлением против России. В результате, там появятся атаманы проповедующие жестокость, творящие грабежи и беззаконие, мы только должны будем подсказывать им кого свергать и что крушить. И вот тогда Запад поймет, что получил в центре Европы второе Сомали, они сами придут к Путину и будут просить, что бы мы усмирили это фашистский сброд." А.Дугин 2018, советник В.Путина по геополитике.
Родился в Краснодаре (РФ). В 1993 году поступил на исторический факультет Южносахалинского государственного педагогического института. В 1995-м бросил учебу на третьем курсе и переехал к бабушке в Украину.
Карьера. В 1995 году работал сначала рекламным агентом, а затем корреспондентом газеты Фемида-пресс в Донецке.
В 1995-1996 гг. - ведущий программы Экономическая неделя на донецком телеканале 7х7.
Мати, Олена Григорівна (1956, Магадан), викладач англійської, та (названий) батько, Віктор Семенович (1953, Чувашія), виконроб, живуть в Анапі.
Брат Дмитро (1986, Донецьк), працює в Москві системним адміністратором.
18 апреля 2019, 10:45
Фигурирует фамилия Соболев Е.В. Может это полный однофамилец работал на Расеюшку?
https://nv.ua/ukraine/politics/vzlomannaya-perepiska-lyudi-surkova-finansirovali-shtab-zelenskogo-the-insider-50017215.html