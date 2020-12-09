Успех оборонной реформы усиливает позиции Украины в переговорах по урегулированию на Донбассе, - глава Минобороны Таран

Реформа и развитие Вооруженных сил Украины по стандартам НАТО является приоритетом и залогом победы в противостоянии с врагом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран.

"Успех оборонной реформы в партнерстве с государствами-членами НАТО сегодня для нас особенно важен. За время после Парижского саммита в декабре 2019 года Украина успела получить "специальный" статус и стала особым партнером НАТО с расширенными возможностями. Все это делает нас более способными в противостоянии российской агрессии и усиливает наши переговорные позиции на международном уровне, в том числе и в "Нормандском формате", - заявил Таран.

При этом он подчеркнул, что президент Украины последовательно ищет дипломатические решения для мирного урегулирования на Донбассе, поэтому "Нормандский формат" должен оставаться частью общей стратегии восстановления территориальной целостности Украины.

Глава Минобороны напомнил, что украинские военные пятый месяц подряд придерживаются режима прекращения огня по всей линии соприкосновения на Донбассе.

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"Мирный процесс, по определению, должен начинаться с длительного и всеобъемлющего прекращения огня. В Париже, как мы помним, именно это стало одним из ключевых итогов Нормандского саммита. Не по вине Украины реализовать договоренность о перемирии удалось лишь 22 июля 2020 г. после встречи Трехсторонней контактной группы. Министерство обороны, Вооруженные Силы Украины обеспечили и сейчас придерживаются пятый месяц подряд режима прекращения огня по всей линии соприкосновения. В настоящее время режим прекращения огня в целом сохраняется, хотя фиксируются и его нарушения, в том числе, с трагическими, к сожалению, для нас последствиями", - отметил Таран.