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Успех оборонной реформы усиливает позиции Украины в переговорах по урегулированию на Донбассе, - глава Минобороны Таран

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Успех оборонной реформы усиливает позиции Украины в переговорах по урегулированию на Донбассе, - глава Минобороны Таран

Реформа и развитие Вооруженных сил Украины по стандартам НАТО является приоритетом и залогом победы в противостоянии с врагом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран.

"Успех оборонной реформы в партнерстве с государствами-членами НАТО сегодня для нас особенно важен. За время после Парижского саммита в декабре 2019 года Украина успела получить "специальный" статус и стала особым партнером НАТО с расширенными возможностями. Все это делает нас более способными в противостоянии российской агрессии и усиливает наши переговорные позиции на международном уровне, в том числе и в "Нормандском формате", - заявил Таран.

При этом он подчеркнул, что президент Украины последовательно ищет дипломатические решения для мирного урегулирования на Донбассе, поэтому "Нормандский формат" должен оставаться частью общей стратегии восстановления территориальной целостности Украины.

Глава Минобороны напомнил, что украинские военные пятый месяц подряд придерживаются режима прекращения огня по всей линии соприкосновения на Донбассе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Таран назвал важнейшие реформы ВСУ: наращивание боевых возможностей, построение системы оборонного менеджмента, внедрение новой военной культуры

"Мирный процесс, по определению, должен начинаться с длительного и всеобъемлющего прекращения огня. В Париже, как мы помним, именно это стало одним из ключевых итогов Нормандского саммита. Не по вине Украины реализовать договоренность о перемирии удалось лишь 22 июля 2020 г. после встречи Трехсторонней контактной группы. Министерство обороны, Вооруженные Силы Украины обеспечили и сейчас придерживаются пятый месяц подряд режима прекращения огня по всей линии соприкосновения. В настоящее время режим прекращения огня в целом сохраняется, хотя фиксируются и его нарушения, в том числе, с трагическими, к сожалению, для нас последствиями", - отметил Таран.
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Топ комментарии
+7
А Таран кроме общих фраз типа: Я прожил эту жизнь и сделал один важный вывод. что вино нужно пить с этой стороны стакана, еще что то может сказать
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09.12.2020 11:04
+6
Таран и оборонная реформа - слова не совместимые (
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09.12.2020 11:05
+4
Капитан Очевидность
Только страны с сильной армией начинают уважать и считаться с их мнением. Это аксиома.
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09.12.2020 10:56
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Бутусова будешь брать в замы?
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09.12.2020 10:55 Ответить
Рассмешил
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09.12.2020 11:06 Ответить
Капитан Очевидность
Только страны с сильной армией начинают уважать и считаться с их мнением. Это аксиома.
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09.12.2020 10:56 Ответить
в переговорах по урегулированию на Донбассе/ Даже Кравчук понял: переговоры это шорох орехов. Кравчук о переговорах с РФ: Мы исчерпали все возможности и видим тупик/ Ходжа Насреддин продает орехи по той цене, по которой купил. На вопрос: Зачем? отвечает: "Люблю шорох орехов!".
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09.12.2020 10:58 Ответить
А Таран кроме общих фраз типа: Я прожил эту жизнь и сделал один важный вывод. что вино нужно пить с этой стороны стакана, еще что то может сказать
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09.12.2020 11:04 Ответить
Таран и оборонная реформа - слова не совместимые (
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09.12.2020 11:05 Ответить
Генпрокурор, яка кришує корупціонерів і звітує про подолання корупції.
Голова Міноборони, який знищує, розкрадає армію і звітує про здобутки.
Це у ВАЗеленського і його шобли така "фішка". Брехати відверто, цинічно і безсоромно, прямо в очі, незважаючи на факти. А шо? Зате в 2019 наржались.
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09.12.2020 11:13 Ответить
...Реформа и развитие Вооруженных сил Украины по стандартам НАТО является приоритетом и залогом победы в противостоянии с врагом... Сказал Таран и закупил для ВСУ старые чешские Даны под 152 й. совковый калибр...
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09.12.2020 11:17 Ответить
Який успіх в обороні ? Коли ЖОДНОЇ програми озброєнь НЕ ВИКОНАНО за 2020 рік, коли заплатили ЗСУ 510 млн за пацифізм. Тут не до успіху, а потрібний трибунал, суд і стінка як вища міра соціального захисту країни від топказнокрадів і пустомель колаборантів.
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09.12.2020 11:38 Ответить
Какая оборонная реформа- отводить войска от линии прикосновения? Или соблюдать односмтороннние перемирия ?
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09.12.2020 11:38 Ответить
Кощунство, импотент и саботажник реформ, вякает о реформах.
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09.12.2020 12:31 Ответить
 
 