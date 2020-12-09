Воины в зоне ООС получили премию в 510 млн грн за соблюдение перемирия на Донбассе, - Минобороны
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Министерство обороны выплатило около полумиллиарда гривен премии военным с начала перемирия в зоне ООС. Премию бойцы получили за соблюдение перемирия.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом говорится в ответе министерства на запрос издания.
Указано, что порядок выплаты вознаграждения и применения штрафов к участникам ООС за период перемирия (с 27 июля 2020 года) регламентирован приказом министра обороны Андрея Тарана №340 от 18 сентября 2020 года.
Согласно ему, премии воинам выплачиваются за успешные действия на линии соприкосновения и за сохранение жизни и здоровья бойцов. В частности, вознаграждение предусмотрено за непосредственное участие в боевых действиях, разведку в тылу врага, отражение атаки противника или захват его техники.
За такие действия предусмотрена премия в размере 17 тысяч гривен. Награда увеличивается, если задание военными было успешно выполнено в составе подразделения.
Премии за захваченную (уничтоженную) технику противника также выплачиваются отдельно. К примеру, за захват корабля врага дают до 243 600 гривен, самолета - 121 800, танка - 48 720 гривен, беспилотника - 36 540 гривен.
Кроме того, предусмотрены премии за сохранение жизни и здоровья бойцов в зоне ООС. Командующий Объединенных сил за такие действия может получить дополнительно 18 тысяч гривен в месяц, а, например, командир взвода - 7 тысяч гривен.
Однако это вознаграждение для командиров существенно снижается, если установлены случаи нарушений со стороны их подчиненных. К таким нарушениям, кроме суицидов и несоблюдения гигиены, относится открытие огня военными без приказа командира и без военной необходимости.
Военнослужащим, которые допустили такие нарушения, вознаграждение не выплачивается вообще.
Минобороны в ответ на запрос агентства отказалось сообщить, сколько военных были оштрафованы за открытие огня и другие проступки.
"Обобщение информации о количестве нарушений, которые стали основанием для уменьшения этого вознаграждения военнослужащим, принимающим непосредственное участие в мероприятиях ОНБО (обеспечения нацбезопасности и обороны, - ред.), не предусмотрено", - сказано в ответе за подписью врио командующего Объединенными силами Виктора Ганущака.
Ганущак также сообщает, что всего с начала перемирия, то есть с 27 июля по 1 декабря, военным за "правильные" действия выплачено вознаграждения на сумму 510,9 млн гривен.
Кому именно и за какие конкретно действия выплачено вознаграждение, Минобороны не указало.
Ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщал, что Минобороны приказало штрафовать солдат ВСУ за ответный огонь по российским войскам.
Пожалуйста, подождите...
Вадим Кар
Премія за порушення Конституції України.
Стаття 17. Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу.
Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили України.
Забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України покладаються на відповідні військові формування та правоохоронні органи держави, організація і порядок діяльності яких визначаються законом....
- Ну, як там у вас на війні?
- А ніякої війни нема.
- Ну, як, ми ж чуємо: щодня - обстріли, є поранені і вбиті…
- Це є. Але війни нема. Бо війна - це коли обидві сторони стріляють, з обох сторін є вбиті і поранені. А тут стріляє лише одна сторона, російська, а гинуть лише з нашої, української сторони.
- Але ж є обмін військовополоненими!
- Ні. Військовополоненими є лише наші, а їхні - це диверсанти, Виконали завдання, вбили кого нада, підірвали що треба - і повертаються. Якщо не самі, то наша влада поверне, за мир і дружбу. Так що, це не війна.
Це каральна операція проти українців
по дурному наших воїнів-захісників за іх святе діло. Вони нас захищають!
Дякуючи їм ми маємо можливість щось шкробати тут. Слава нашим
синам- захісникам !!!
Премии за захваченную (уничтоженную) технику противника также выплачиваются отдельно. К примеру, за захват корабля врага дают до 243 600 гривен, самолета - 121 800, танка - 48 720 гривен, беспилотника - 36 540 гривен. Источник: https://censor.net/ru/n3235848
Быть мишенью для снайперов за деньги..
Точно цирк на дроти воочию..
а за зах.ват Броненосителя орбитальных войск скока?
Я вот зах.ватил три Барселоны и один крейсер.
Берсеркер, чо
ТАМ ТЕЖ ПРИМІЮВАЛИ ЗРАДНИКА !!!
ЧИТАЙТЕ КОНСТИТУЦІЮ УКРАЇНИ !!!!!!!!!!!!!
...
Стаття 60. Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази.
За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність.
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А ЗЛОЧИН НАРАЗІ ПОЛЯГАЄ В ПОСЯГАННІ зеленського НА ТЕРІТОРІАЛЬНУ ЦІЛІСТНІСТЬ УКРАЇНИ !!!
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Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.
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Ці положення Конституції знайшли свій розвиток в ч. З та ч. 4 ст. 41 КК та у відповідних статтях Особливої частини КК. Так, службова особа, яка віддала явно злочинний наказ (розпорядження), підлягає кримінальній відповідальності за зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 КК) і за підбурювання (організатор-ство) вчинення злочину, передбаченого в наказі (розпорядженні).
Кримінальна відповідальність особи, яка виконала явно злочинний наказ, залежить від того, чи усвідомлювала вона злочинний характер наказу (розпорядження).
Якщо, виходячи із зробленої оцінки, для особи було очевидно, що наказ є злочинним, і вона, проте, виконала такий наказ (розпорядження), то така особа підлягає кримінальній відповідальності за вчинений злочин на загальних підставах як виконавець злочину.
...
А ТЕПЕР СКАЖІТЬ МЕНІ,ХТО З ВІЙСЬКОВИХ ЩЕ НЕ УСВІДОМИВ ЩО СТАВ ЗЛОЧИНЦЕМ ????
НУ ХІБА ЩО ТАМ УСІ ОЛІГОФРЕНИ ЗІБРАЛИСЯ.
ОТО ВІЙСЬКО !!!
ти же це скопіював?(звідки?)
А ДЛЯ ТОГО, ЩОБ СФОРМУЛЮВАТИ ВЛАСНУ ДУМКУ, МАЮ ДЕЯКУ ОСВІТНЮ БАЗУ.
- ВИЩУ ВІЙСЬКОВУ ОСВІТУ
- ВИЩУ ЮРИДИЧНУ ОСВІТУ
-ВИЩУ ЕКОНОМІЧНУ ОСВІТУ.
ЩОПРАВДА З УКРАЇНСЬКОЮ БУВАЮТЬ НЄЖДАНЧІКІ.
БО ВИВЧАТИ СОЛОВ'ЇНУ ПОЧАВ ТІЛЬКИ НАВЕСНІ 2014 ПРЯМО В ОКОПАХ.
ше кажуть шо шифр = "манівцями побіля кавунів, градус на три керунки попереду, роздавай!"
і це працювало - ворог не міг второпати "а шо там ети хахли гаварят то", ой!(ватні самки вже кредит погасили))))
Источник: https://censor.net/ru/n3235848
Так вот почему даже ОБСЕ выглядит более зрячим, чем штабисты ООС.
Уявіть, воїнам платять, щоб вони не вбивали ворогів.
Це АБСУРД !!!!
Зелю треба судити негайно.
на войне премии за то, что бы не воевали.
Стаття 17. Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу.
Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили України.
Забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України покладаються на відповідні військові формування та правоохоронні органи держави, організація і порядок діяльності яких визначаються законом....