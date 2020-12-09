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За минувшие сутки COVID-19 выявили у 341 сотрудника МВД, большинство в Киеве, Черкасской и Запорожской областях

Новости Цензор.НЕТ Общество

За минувшие сутки COVID-19 выявили у 341 сотрудника МВД, большинство в Киеве, Черкасской и Запорожской областях

Сегодня, 9 декабря, выявлен 341 случай заражения коронавирусной болезнью среди правоохранителей МВД.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкйо на пресс-службу МВД.

Наибольшее количество больных работников МВД выявлено в Черкасской области (+21), в Запорожской области (+19) и в Киеве (+62).

С начала пандемии коронавирусом заболели 24 846 правоохранителей, выздоровели - 23 890, умерло - 78.

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Автор: Богдан Гуньковський
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дайте Авакову еще 2 миллиарда....
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09.12.2020 11:08 Ответить
Профзаболевания у них алкоголизм и садизм(основные).
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09.12.2020 11:23 Ответить
 
 