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В ВСУ зафиксирован 30-й летальный случай из-за COVID-19, за сутки выявили 111 инфицированных, - Командование Медсил

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В ВСУ зафиксирован 30-й летальный случай из-за COVID-19, за сутки выявили 111 инфицированных, - Командование Медсил

По состоянию на 10:00 9 декабря в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеют - 3120 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Командования медсил ВСУ в Facebook.

Всего за время пандемии выздоровели - 8309 человек.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 527 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в течение ближайших трех суток - 96 человек.

"К сожалению, в Вооруженных Силах Украины зафиксировано 30 летальный случай вызванный заболеванием острой респираторной болезнью COVID-19. 

Работник ВС Украины находился на стационарном лечении в инфекционном отделении Винницкой ГКБ. Результат ПЦР-тестирования на COVID-19 от 25.11.2020. Несмотря на проведенные лечебные мероприятия, состояние пациента ухудшалось, проведена интенсивная терапия, которая, к сожалению, положительного результата не дала. По имеющейся информации больной имел сопутствующие хронические заболевания.

Выражаем соболезнования близким и родным ...", - говорится в сообщении.

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Также сообщается, что за прошедшие сутки зарегистрировано 111 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 9 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 102 человека. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

В ВСУ зафиксирован 30-й летальный случай из-за COVID-19, за сутки выявили 111 инфицированных, - Командование Медсил 01
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У ЗСУ зафіксовано 30-й летальний випадок через COVID-19, за добу виявили 111 інфікованих, - Командування Медсил - Цензор.НЕТ 5603
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09.12.2020 11:26 Ответить
Швидкого одужання нашим захисникам.
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09.12.2020 11:27 Ответить
и мы так уж и поверили
В казармах и на передке просто коро как там вируса почти нет. ага. У МЕНЯ БРАТ ОТ ЭТОГО ПОМЕР!!!
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09.12.2020 11:33 Ответить
 
 