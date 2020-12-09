СБУ расследует 99 преступлений, связанных с COVID-19: коррупция при строительстве больниц, закупке СИЗ, аппаратов ИВЛ и кислорода. ИНФОГРАФИКА

За период распространения в Украине коронавирусной инфекции COVID-19 по материалам Службы безопасности зарегистрировано 99 уголовных производств в отношении преступлений и злоупотреблений, связанных с пандемией.

Об этом сообщила в среду пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"В рамках расследования объявлены 23 сообщения о подозрении. Больше всего уголовных производств начато по обеспечению и закупкам средств индивидуальной защиты (СИЗ). Всего таких производств насчитывается 19", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечают в СБУ, 13 уголовных производств начато из-за нарушений при строительстве и ремонте приемных отделений опорных больниц.

"Осуществляется документирование фактов присвоения бюджетных средств во время капитального ремонта приемных отделений по значительно завышенным ценам на общую сумму более 10 млн гривен. Еще 11 уголовных производств связаны с обеспечением больниц кислородом и закупкой аппаратов искусственной вентиляции легких. В том числе 4 фигурантам из них сообщено о подозрении относительно злоупотреблений при закупке ИВЛ", - сообщили в СБУ.

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Сообщается, что в период пандемии СБУ активно противодействует распространению фейков о COVID-19.

"Киберспециалисты Службы прекратили деятельность более 450 интернет-агитаторов, которые производили соответствующий контент и дестабилизируют ситуацию в стране. 40 из них координировали с территории РФ, поэтому их деятельность расследуется в рамках уголовных производств по статьям 109, 110 Уголовного кодекса Украины. Пик распространения фейков и панических настроений наблюдался в начале карантинных мероприятий", - отметили в ведомстве.