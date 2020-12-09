СБУ расследует 99 преступлений, связанных с COVID-19: коррупция при строительстве больниц, закупке СИЗ, аппаратов ИВЛ и кислорода. ИНФОГРАФИКА
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За период распространения в Украине коронавирусной инфекции COVID-19 по материалам Службы безопасности зарегистрировано 99 уголовных производств в отношении преступлений и злоупотреблений, связанных с пандемией.
Об этом сообщила в среду пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
"В рамках расследования объявлены 23 сообщения о подозрении. Больше всего уголовных производств начато по обеспечению и закупкам средств индивидуальной защиты (СИЗ). Всего таких производств насчитывается 19", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечают в СБУ, 13 уголовных производств начато из-за нарушений при строительстве и ремонте приемных отделений опорных больниц.
"Осуществляется документирование фактов присвоения бюджетных средств во время капитального ремонта приемных отделений по значительно завышенным ценам на общую сумму более 10 млн гривен. Еще 11 уголовных производств связаны с обеспечением больниц кислородом и закупкой аппаратов искусственной вентиляции легких. В том числе 4 фигурантам из них сообщено о подозрении относительно злоупотреблений при закупке ИВЛ", - сообщили в СБУ.
Сообщается, что в период пандемии СБУ активно противодействует распространению фейков о COVID-19.
"Киберспециалисты Службы прекратили деятельность более 450 интернет-агитаторов, которые производили соответствующий контент и дестабилизируют ситуацию в стране. 40 из них координировали с территории РФ, поэтому их деятельность расследуется в рамках уголовных производств по статьям 109, 110 Уголовного кодекса Украины. Пик распространения фейков и панических настроений наблюдался в начале карантинных мероприятий", - отметили в ведомстве.
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* маски, проданные в пандемию
* не целевое использование средств ковидного фонда (асфальт, копчики.....)
* не одного аппарата ИВЛ (за полгода, только в октябре, по-моему что-то там..ну хотели точно!)
* жлобская экономия на средствах защиты медперсонала...
* непродуманная (почти диверсия) политика с кислородом (когда заводы предлагали свои услуги а их отказывались сертифицировать, т.е. придирались по пустякам... когда даже теперь просто не выделяют транспорт чтоб доставить баллоны с уже готовым кислородом по больницам и те на своих "скорых" возят по несколько штук, несколько раз в день...это что? как не саботаж и диверсии!!!)
* оплата труда медперсонала и больничных им же, заразившимися
* тестирование и доступ к мед обслуживанию больных (умирающих и...рожающих под больницами)
и это только на вскидку...