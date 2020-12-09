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СБУ расследует 99 преступлений, связанных с COVID-19: коррупция при строительстве больниц, закупке СИЗ, аппаратов ИВЛ и кислорода. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Общество

СБУ расследует 99 преступлений, связанных с COVID-19: коррупция при строительстве больниц, закупке СИЗ, аппаратов ИВЛ и кислорода. ИНФОГРАФИКА

За период распространения в Украине коронавирусной инфекции COVID-19 по материалам Службы безопасности зарегистрировано 99 уголовных производств в отношении преступлений и злоупотреблений, связанных с пандемией.

Об этом сообщила в среду пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"В рамках расследования объявлены 23 сообщения о подозрении. Больше всего уголовных производств начато по обеспечению и закупкам средств индивидуальной защиты (СИЗ). Всего таких производств насчитывается 19", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечают в СБУ, 13 уголовных производств начато из-за нарушений при строительстве и ремонте приемных отделений опорных больниц.

"Осуществляется документирование фактов присвоения бюджетных средств во время капитального ремонта приемных отделений по значительно завышенным ценам на общую сумму более 10 млн гривен. Еще 11 уголовных производств связаны с обеспечением больниц кислородом и закупкой аппаратов искусственной вентиляции легких. В том числе 4 фигурантам из них сообщено о подозрении относительно злоупотреблений при закупке ИВЛ", - сообщили в СБУ.

СБУ расследует 99 преступлений, связанных с COVID-19: коррупция при строительстве больниц, закупке СИЗ, аппаратов ИВЛ и кислорода 01

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Сообщается, что в период пандемии СБУ активно противодействует распространению фейков о COVID-19.

"Киберспециалисты Службы прекратили деятельность более 450 интернет-агитаторов, которые производили соответствующий контент и дестабилизируют ситуацию в стране. 40 из них координировали с территории РФ, поэтому их деятельность расследуется в рамках уголовных производств по статьям 109, 110 Уголовного кодекса Украины. Пик распространения фейков и панических настроений наблюдался в начале карантинных мероприятий", - отметили в ведомстве.
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Топ комментарии
+2
Какое строительство больниц?? Где??
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09.12.2020 11:42
+2
у сбу одни расследования... результат всех расследований ноль! Я что то не видел статьи о том что расследование было заверешено с положительным результатом - наказание лет на 50, конфискацией у всех членов семьи .... бессмысленная организация... (по крайней мере в направлении расследования подобных дел)
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09.12.2020 11:45
+2
а не начать ли с Олимпа ?
* маски, проданные в пандемию
* не целевое использование средств ковидного фонда (асфальт, копчики.....)
* не одного аппарата ИВЛ (за полгода, только в октябре, по-моему что-то там..ну хотели точно!)
* жлобская экономия на средствах защиты медперсонала...
* непродуманная (почти диверсия) политика с кислородом (когда заводы предлагали свои услуги а их отказывались сертифицировать, т.е. придирались по пустякам... когда даже теперь просто не выделяют транспорт чтоб доставить баллоны с уже готовым кислородом по больницам и те на своих "скорых" возят по несколько штук, несколько раз в день...это что? как не саботаж и диверсии!!!)
* оплата труда медперсонала и больничных им же, заразившимися
* тестирование и доступ к мед обслуживанию больных (умирающих и...рожающих под больницами)
и это только на вскидку...
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09.12.2020 11:55
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Воруют Зельоные ,наверное,они же в Феофании в палатах люкс отлежаться,а 73% и без кислорода обойдутся,Лишь бы Бубочка видосики пилял
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09.12.2020 11:41 Ответить
СБУ не має займатись майновими злочинами та корупцією в медицині, це питання поліції та ДБР, НАБУ та САП. СБУ має займатись забезпеченням національної безпеки та оборони, але схоже що керівники СБУ не розуміють що їм потрібно робити! Де кримінальні провадження СБУ по провалу операції з вагнерівцями? СБУ потрібно ліквідувати, така беззуба і нікчемна секретна служба нікому не потрібна!
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09.12.2020 12:34 Ответить
Главное с дорогами все ок.
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09.12.2020 11:42 Ответить
Какое строительство больниц?? Где??
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09.12.2020 11:42 Ответить
В Караганде!!))) СБУ розслідує 99 злочинів, пов'язаних із COVID-19: корупція на будівництві лікарень, закупівля ЗІЗ, апаратів ШВЛ і кисню - Цензор.НЕТ 988
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09.12.2020 11:46 Ответить
Україна,це на 100% корумповане болото!!!)))
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09.12.2020 11:43 Ответить
1
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09.12.2020 11:43 Ответить
Змістовно!!)))) СБУ розслідує 99 злочинів, пов'язаних із COVID-19: корупція на будівництві лікарень, закупівля ЗІЗ, апаратів ШВЛ і кисню - Цензор.НЕТ 5003
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09.12.2020 11:45 Ответить
у сбу одни расследования... результат всех расследований ноль! Я что то не видел статьи о том что расследование было заверешено с положительным результатом - наказание лет на 50, конфискацией у всех членов семьи .... бессмысленная организация... (по крайней мере в направлении расследования подобных дел)
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09.12.2020 11:45 Ответить
В Україні щоденно ,без вихідних та святкових днів ,мают пакувати 100 корумпованих потвор !!! То тоді десь через рік ми відчуємо результат !!!))
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09.12.2020 11:48 Ответить
Увы, эти личности у нас неприкосновенны... они с разряда подозреваемых в итоге переходят в разряд пострадавших... Судам тоже можно сказать за это "спасибо..."
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09.12.2020 11:51 Ответить
То отож!!))
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09.12.2020 11:55 Ответить
СБУ расследует 99 преступлений-почему не 100 чтобы ровное число было? Мертвечука не нашел в вашем списке главное зло Украины остальное ширма
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09.12.2020 11:53 Ответить
а не начать ли с Олимпа ?
* маски, проданные в пандемию
* не целевое использование средств ковидного фонда (асфальт, копчики.....)
* не одного аппарата ИВЛ (за полгода, только в октябре, по-моему что-то там..ну хотели точно!)
* жлобская экономия на средствах защиты медперсонала...
* непродуманная (почти диверсия) политика с кислородом (когда заводы предлагали свои услуги а их отказывались сертифицировать, т.е. придирались по пустякам... когда даже теперь просто не выделяют транспорт чтоб доставить баллоны с уже готовым кислородом по больницам и те на своих "скорых" возят по несколько штук, несколько раз в день...это что? как не саботаж и диверсии!!!)
* оплата труда медперсонала и больничных им же, заразившимися
* тестирование и доступ к мед обслуживанию больных (умирающих и...рожающих под больницами)
и это только на вскидку...
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09.12.2020 11:55 Ответить
СБУ скоро будет проверять правильность установки прокладок у женщин, бо шпийонов всех уже переловили, и больше заняться нечем
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09.12.2020 13:02 Ответить
А бубенчик будет вместе со своим окружением? Рабуыким шмыгалем та другими???
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09.12.2020 14:20 Ответить
 
 